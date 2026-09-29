Capturan en Tibú a alias ‘El Pollo’, señalado de coordinar ataques con drones explosivos en el Catatumbo - crédito Colprensa

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La fuerza pública capturó en Tibú, Norte de Santander, a alias ‘El Pollo’, señalado de ser uno de los responsables de coordinar ataques con drones cargados con explosivos en el Catatumbo y de integrar una estructura de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la información publicada por Semana, la captura fue anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien señaló que el detenido también estaría relacionado con el homicidio de Mónica Beltrán, una menor de edad que, según las autoridades, había sido víctima de reclutamiento.

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Las Fuerzas Militares indicaron que el operativo se desarrolló en el área urbana de Tibú y permitió la detención de quien sería cabecilla de comisión de la Subestructura Jorge Suárez Briceño, perteneciente a la Estructura 33.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron además una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor y munición.

Ejército señala que llevaba más de cuatro años en la estructura

Según el reporte militar, alias ‘El Pollo’ llevaría más de cuatro años dentro de esa organización armada y habría escalado rápidamente hasta asumir funciones de mando.

Las autoridades sostienen que estaría encargado de ejecutar acciones de intimidación y desplazamiento forzado contra habitantes de la región, en medio de las confrontaciones que esa estructura mantiene con el ELN.

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El Ejército también lo vincula con acciones contra comunidades de los corregimientos de Pacheli y Versalles, en jurisdicción de Tibú.

De acuerdo con la versión oficial, el detenido habría participado además en la retención de habitantes de esos sectores.

Las autoridades deberán ahora avanzar en la judicialización del capturado y determinar su responsabilidad individual en cada uno de los hechos que le son atribuidos.

Lo relacionan con ataques mediante drones

Uno de los señalamientos más relevantes tiene que ver con el uso de aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos.

Según las Fuerzas Militares, alias ‘El Pollo’ estaría relacionado con ataques dirigidos contra la Fuerza Pública y población civil mediante drones modificados para transportar y lanzar explosivos.

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Este tipo de acciones se ha convertido en una de las principales preocupaciones de seguridad en el Catatumbo, donde diferentes estructuras armadas han incorporado nuevas tecnologías a sus operaciones.

Imagen de referencia - - crédito Colprensa

El reporte militar lo ubica como uno de los presuntos articuladores de esas acciones dentro de la Estructura 33.

Las autoridades también lo relacionan con el caso de Mónica Liseth Beltrán, menor de edad cuyo asesinato hace parte de las investigaciones adelantadas contra la organización.

Según la información entregada por la fuerza pública, la víctima habría sido previamente reclutada.

El presidente De la Espriella destacó el resultado del operativo y presentó la captura como un golpe contra las disidencias de alias Calarcá en Norte de Santander.

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Sin embargo, los señalamientos contra el detenido deberán ser probados dentro del proceso judicial correspondiente.

La captura se produce en medio de las operaciones que mantiene la fuerza pública contra las estructuras armadas ilegales que operan en el Catatumbo, una región donde persisten disputas territoriales, desplazamientos y ataques contra uniformados y población civil.

Por ahora, alias ‘El Pollo’ quedó en poder de las autoridades competentes mientras avanzan las actuaciones judiciales y se establecen con mayor precisión los hechos en los que presuntamente participó.