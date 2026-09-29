Colombia

Así fue el encuentro cara a cara de un campesino con un hipopótamo en zona rural de Puerto Boyacá: “Mejor me retiro”

El video generó opiniones contrapuestas sobre el impacto ambiental de la especie y las medidas que deberían adoptar las autoridades para controlar su expansión en Colombia

Avistamiento de “Pepe” en Puerto Boyacá reavivó alertas por hipopótamos - crédito @ColombiaOscura/X

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Un video difundido el martes 29 de septiembre de 2026 por la cuenta Colombia Oscura en X mostró el encuentro entre un campesino y un hipopótamo en una zona rural de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá. El animal, conocido como “Pepe”, permanece bajo monitoreo, según la publicación.

La grabación registra el momento en que el hombre advierte la presencia del ejemplar a poca distancia. La cercanía generó alarma, mientras el campesino observa al mamífero en un área del Magdalena Medio.

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“Bueno, aquí estoy limpiando en el puerto y mire lo que me encuentro de frente. El hipopótamo acá de frente conmigo en la trocha. Y desde aquí qué peligro. Aquí está. Mejor me retiro”, se escucha al campesino decir en el video.

El video reavivó las alertas por la presencia de hipopótamos

La circulación de la escena abrió comentarios sobre el aumento de avistamientos de estos animales en áreas rurales de Puerto Boyacá y otras zonas vinculadas al río Magdalena.

En el mensaje que acompañó el video, Colombia Oscura pidió mantener precauciones ante la presencia de fauna silvestre. El registro muestra al hipopótamo fuera de un entorno controlado y cerca de un habitante de la zona.

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El susto de un agricultor al cruzarse con “Pepe”, un hipopótamo monitoreado en Boyacá - crédito @ColombiaOscura/X
El susto de un agricultor al cruzarse con “Pepe”, un hipopótamo monitoreado en Boyacá - crédito @ColombiaOscura/X

Uno de los usuarios relacionó la situación con la antigua presencia de estos animales en la hacienda Nápoles. “Una de las herencias de Escobar”, escribió al mencionar posibles impactos sobre el río Magdalena y las comunidades que dependen de la pesca.

La afirmación sobre contaminación o afectaciones a la actividad pesquera corresponde a la opinión publicada en la red social.

Comentarios plantearon posturas opuestas sobre el manejo de la especie

Otro mensaje describió al hipopótamo como una especie invasora en Colombia y se refirió al consumo de su carne en algunos países africanos.

Un tercer usuario propuso permitir la caza de estos animales y asociarla con actividades turísticas. La propuesta generó respuestas entre internautas, aunque el video no incluye información sobre decisiones oficiales relacionadas con el manejo de la especie.

El encuentro evidenció la cercanía que pueden tener los habitantes rurales con estos ejemplares. “Mantener precauciones” fue el llamado incluido en la publicación original.

Un hipopótamo sorprendió a un campesino y abrió debate sobre su manejo en Colombia - crédito @ColombiaOscura/X
Un hipopótamo sorprendió a un campesino y abrió debate sobre su manejo en Colombia - crédito @ColombiaOscura/X

Colombia anunció tres medidas para controlar la expansión de los hipopótamos

El Gobierno de Colombia anunció tres medidas para reforzar el control de los hipopótamos, una especie invasora cuya expansión plantea riesgos para las fuentes de agua, la biodiversidad, las actividades locales y los habitantes de las zonas afectadas.

Las decisiones surgieron de una mesa interinstitucional que el Ministerio de Ambiente encabezó el 23 de septiembre en Bogotá. El encuentro reunió a autoridades territoriales, corporaciones autónomas regionales, el Instituto Alexander von Humboldt y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La estrategia se incorporará a la Agenda ABC, sigla que refiere a Agua, Biodiversidad y Comunidades. El plan prevé conseguir financiación, ampliar la respuesta estatal y habilitar una herramienta digital para registrar la presencia de los animales.

La primera medida consiste en abrir contactos con empresas y otros sectores que puedan aportar recursos, conocimiento especializado y capacidad operativa. La cartera ambiental considera que esos respaldos permitirán sostener en el tiempo las acciones previstas en el Plan de Manejo de Hipopótamos.

También se sumarán entidades nacionales y locales con competencias en prevención, atención de emergencias, conservación y seguridad. La intención es llevar intervenciones directas a los municipios donde la población de estos animales genera alertas.

La cartera ambiental articula al Gobierno nacional, autoridades ambientales y territoriales, gestión del riesgo y Fuerzas Militares para acelerar las medidas de prevención, control y manejo de esta especie invasora - crédito Ministerio de Ambiente

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, afirmó que la administración de Abelardo de la Espriella ya definió una ruta de trabajo. “Contamos con un plan de acción concreto”, declaró el funcionario.

Arjona señaló que las tareas involucrarán a alcaldías, gobernaciones, autoridades ambientales, organismos de gestión del riesgo y Fuerzas Militares. Según explicó, la coordinación permitirá distribuir funciones y concentrar esfuerzos en los territorios con mayor necesidad de atención.

“Buscamos proteger el agua y las comunidades”, agregó el ministro.

La tercera decisión será la puesta en marcha de una aplicación para que habitantes y autoridades informen avistamientos de hipopótamos u otros eventos relacionados con la especie. El sistema recopilará datos sobre su ubicación y desplazamientos.

Esa información permitirá definir prioridades, orientar operativos y determinar los lugares donde se requiere presencia institucional. El Ministerio de Ambiente indicó que la participación ciudadana aportará elementos para fortalecer las medidas de prevención y control.

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