Gobierno De la Espriella avanzó con el Plan Marshall para el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto: más de $1 billón de inversión para conectividad

La cartera de Transporte detalló que el paquete destinará $1 billón a vías afectadas por el sismo, estudios técnicos pendientes y trabajos del lado aire de la terminal aérea - crédito Ministerio de Transporte

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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanzó en la estructuración de un componente de conectividad para el Plan Marshall del Chocó, con una inversión proyectada de $1 billón para cinco corredores viales y el aeropuerto José Celestino Mutis de Bahía Solano.

La iniciativa busca atender las afectaciones que dejó el terremoto del 10 de agosto de 2026 en el departamento y ampliar la infraestructura de transporte terrestre y aéreo. El paquete prevé $500.000 millones a través de Obras por Impuestos y otros $500.000 millones provenientes de aportes empresariales.

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La definición de la ruta de financiación ocurrió después de la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Quibdó junto a representantes del sector privado. El Ministerio de Transporte señaló que la estrategia apunta a combinar la atención de los daños con proyectos de conectividad para el Chocó.

El Ministerio de Transporte señaló que la estrategia apunta a combinar la atención de los daños con proyectos de conectividad para el Chocó - crédito @MinTransporteCo/X

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, afirmó que el Ejecutivo pretende que la emergencia derive en obras y estudios que mejoren las condiciones de movilidad del departamento.

“Vamos a trabajar juntos para que esa confianza se convierta en estudios, obras y mejores oportunidades para la gente”, dijo.

Obras por impuestos financiaría la primera intervención hacia Darién y Urabá

El corredor hacia el Darién y Urabá sería la primera obra financiada mediante Obras por Impuestos. Esta vía ya tiene estudios y diseños, según la información divulgada por el Ministerio de Transporte.

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El proyecto busca facilitar la salida de la producción de plátano y banano del Chocó hacia el Urabá antioqueño. También contempla oportunidades de conexión para los productores rurales de la zona.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) acelerará, además, la terminación de seis kilómetros del corredor y la pavimentación de otros 10,8 kilómetros entre Tutunendo e Ichó.

La inversión también prevé estudios y diseños para las vías San José del Palmar-El Cairo e Istmina-Puerto Meluk. La primera conexión comunica al departamento con el norte del Valle del Cauca y presenta dificultades de tránsito. La segunda figura entre las alternativas para mejorar la salida del Chocó hacia el mar.

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La primera conexión comunica al departamento con el norte del Valle del Cauca y presenta dificultades de tránsito - Ministerio de Transporte

El tramo entre Ánimas y Nóvita requerirá estudios para una solución definitiva

Uno de los puntos prioritarios está en el corredor Quibdó-Ánimas-Nóvita. El Invías deberá acelerar los trabajos entre Quibdó y Ánimas, mientras que los 24 kilómetros entre Ánimas y Nóvita requerirán una intervención adicional.

Ese trayecto, que corresponde a una vía departamental, sufrió daños por el sismo. Las autoridades identificaron afectaciones en dos puentes, dos box culverts y cinco puntos de la carretera.

La maquinaria disponible ha permitido conservar la circulación en el sector. Sin embargo, las lluvias vuelven a afectar la movilidad en la zona, de acuerdo con el reporte oficial.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) gestiona aportes privados para contratar los estudios y diseños que definan una solución para ese tramo. La ministra Noguera se reunió con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, el gerente de reconstrucción departamental y representantes de la CCI para establecer una hoja de ruta.

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El acuerdo contempla dos líneas de trabajo: la contratación de los estudios pendientes con recursos gestionados por el gremio y la aceleración de las obras que el Invías ya tiene a su cargo en el departamento.

El aeropuerto de Bahía Solano quedó incluido en el paquete de conectividad

El componente aéreo del Plan Marshall incorpora la terminación de las obras del lado aire del aeropuerto José Celestino Mutis de Bahía Solano, tarea que corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).

La Gobernación del Chocó ya concluyó las intervenciones del lado tierra de la terminal aérea. El Gobierno nacional anunció que buscará acelerar los trabajos pendientes en las áreas destinadas a la operación de aeronaves.

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El Gobierno nacional anunció que buscará acelerar los trabajos pendientes en las áreas destinadas a la operación de aeronaves - crédito Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte considera que la finalización de esas obras reforzará una de las vías de acceso al turismo en el departamento. La estructuración del paquete, que reúne recursos públicos y privados, dependerá del avance de los estudios, diseños y contratos previstos para cada frente de intervención.

“Este es el sentido del Plan Marshall que lidera el presidente: unir capacidades para hacer obras que le cambien la vida a la gente. La Patria Milagro la construimos entre todos”, concluyó Noguera.