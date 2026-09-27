Una lancha turística se volcó entre Playa Blanca y El Rodadero, en Santa Marta: autoridades investigan posible sobrecupo

La emergencia ocurrió el sábado 26 de septiembre, durante una jornada de fuerte oleaje en el Caribe, y otra embarcación acudió para sacar del agua a los ocupantes que permanecían a flote - crédito X

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Una lancha que cubría la ruta entre Playa Blanca y El Rodadero se volcó con turistas a bordo en aguas de Santa Marta. La Dirección General Marítima (Dimar) confirmó que los ocupantes tenían chalecos salvavidas y fueron auxiliados por otra embarcación que navegaba en el sector.

La emergencia, según confirmó la entidad, ocurrió la tarde del sábado 26 de septiembre, en una jornada marcada por condiciones adversas en el mar Caribe, con fuerte oleaje en distintos puntos del litoral de Santa Marta. Un video grabado desde otra lancha registró los minutos posteriores al accidente, cuando varias personas permanecían en el agua junto a la embarcación volcada y otra nave se acercaba para colaborar en el rescate.

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Pese a que el pánico y el caos se apoderaron momentáneamente de los navegantes al quedar a la deriva cerca de la embarcación invertida, el uso obligatorio de los chalecos salvavidas resultó determinante para mantener a flote a los pasajeros mientras llegaba el apoyo de otra embarcación que transitaba por la zona.

Una lancha que cubría la ruta entre Playa Blanca y El Rodadero se volcó con turistas a bordo en Santa Marta - crédito X

La lancha navegaba entre Playa Blanca y El Rodadero

La embarcación realizaba el trayecto turístico entre Playa Blanca y El Rodadero, dos de los sectores con mayor movimiento de visitantes en Santa Marta. Según la información disponible, la lancha llevaba completo su cupo autorizado al momento del accidente.

El incidente se produjo en una zona de navegación habitual para embarcaciones que trasladan turistas desde las playas urbanas hacia otros puntos del litoral samario. La ruta depende de las condiciones del mar, que pueden cambiar con rapidez cuando aumenta el oleaje o se presentan fenómenos meteorológicos adversos.

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De acuerdo con la información preliminar de Dimar, todos los turistas fueron rescatados. Además, las imágenes que circularon en redes sociales muestran la lancha invertida en el mar y a los pasajeros esperaban ayuda con sus chalecos salvavidas puestos. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas con lesiones graves ni sobre víctimas fatales.

La Dirección General Marítima confirmó que la totalidad de los ocupantes usaba chalecos salvavidas al momento de la emergencia - crédito X

El fuerte oleaje es uno de los factores que analiza la Dimar

La autoridad marítima inició las verificaciones para establecer qué causó la pérdida de estabilidad de la lancha. Las condiciones del mar y el fuerte oleaje registrados durante el sábado forman parte de los elementos bajo análisis.

En las horas posteriores al accidente y debido a la difusión del video, se planteó la hipótesis de que la embarcación pudo haber transportado más personas de las permitidas. Sin embargo, ese señalamiento no cuenta con confirmación oficial y deberá ser evaluado dentro de la investigación.

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Los testigos grabaron con sus teléfonos la asistencia que prestaron otras embarcaciones en el punto del accidente - crédito X

Fuertes lluvias en Santa Marta dejan afectaciones en 11 sectores

Las fuertes lluvias en Santa Marta dejaron afectaciones preliminares en al menos 11 sectores de la ciudad, de acuerdo con el reporte de la Alcaldía. Ante las condiciones meteorológicas, la administración distrital activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar las situaciones reportadas y coordinar las acciones de respuesta.

Los primeros reportes corresponden a Pescaíto, Manzanares, Minca, Taganga, Los Alpes A y B, Bonda, Timayuí 1 y 2, Cartagena-Bonda, Bastidas y Parques de Bolívar. En Los Alpes A y B fue reportada preliminarmente una vivienda afectada.

La Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Ogricc) coordina el PMU, desde el que se recopilan los reportes de las entidades involucradas en la atención de las lluvias.

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La nave afectada pudo haber sido víctima de las fuertes lluvias y del oleaje que se han presentado en el sector de Santa Marta. Estas condiciones climáticas, caracterizadas por precipitaciones intensas y un incremento en la fuerza del oleaje, podrían haber ocasionado dificultades durante la navegación y afectado la estabilidad de la embarcación.

Las autoridades correspondientes deberán determinar las causas exactas del incidente y establecer si las condiciones meteorológicas tuvieron una relación directa con lo ocurrido.