Colombia

Dos supuestos recicladores golpearon y robaron a una mujer en Bogotá: uno de ellos amenazó a un motociclista con un machete

Las grabaciones compartidas en plataformas digitales muestran que uno de los presuntos responsables intentó escapar en un bicitaxi luego de agredir a la víctima en la carrera 68 del barrio Milenta

El agresor amenazó con un machete al motociclista que intentó frenarlo - crédito Pasa en Bogotá/X

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Dos presuntos recicladores asaltaron a una mujer en la avenida carrera 68, a la altura del barrio Milenta, en la localidad de Puente Aranda, al occidente de Bogotá, según una denuncia difundida por la comunidad a través de las redes sociales.

Las imágenes que circularon muestran que los hombres habrían intimidado a la víctima, la golpearon y la derribaron antes de quitarle el celular y otras pertenencias.

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Uno de los señalados intentó escapar en un bicitaxi. Un motociclista que estaba en el sector quiso intervenir, pero el presunto agresor lo amenazó con un machete, por lo que no pudo continuar.

Durante el registro audiovisual se logra escuchar de fondo las voces de los vecinos pidiendo que dejarán a la mujer, mientras el reciclador dijo: " ¿Qué pasó, gonorrea? ¿Qué pasó? (sic)“.

El ataque contra la víctima se registró a la altura del barrio Milenta - crédito Captura video
El ataque contra la víctima se registró a la altura del barrio Milenta - crédito Captura video

La comunidad difundió el rostro de uno de los sospechosos en redes sociales con el fin de facilitar su identificación y ubicación. La denuncia generó reacciones entre los usuarios de esas plataformas.

“Ojalá el alcalde se dedicará a mejorar la seguridad, en vez de gastarse miles de millones en cámaras de fotomultas, semáforos innecesarios y delimitacion vial”; “Para que se paga SOAT, semaforizacion, impuestos, si un venezolano en un vehículo ilegal se puede pasear por toda la ciudad sin placa, sin pagar impuestos y atracando con un machete”; “Siempre lo he denunciado. Esos tipos no reciclan, hacen recorridos par aide toficar comercios y personas a las cuales robar”; “Hay que darle bala y empacarlo en bolsa blanca y mearle en el cadáver”; “Una reconfiguración existencial seria lo apropiado”; “Colombia en su maxima expresion... el ejemplo mas autentico de lo que es colombia”; “Hace falta una buena limpieza en la ciudad”; “Ya es hora de poner a trabajar los grupos de control que dijeron los retirados para entre barrios”; “La importancia de estar armado pero igual elimina uno esa escoria y salen disque no es defensa propia por que el no tenía pistola”; “Es un hampón disfrazado de “reciclador”!!!“: fueron algunos de los mensaes.

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Un motociclista trató de intervenir para detener al sospechoso durante la fuga - crédito Captura video
Un motociclista trató de intervenir para detener al sospechoso durante la fuga - crédito Captura video

Dos perros fueron lanzados desde un puente en Bogotá: uno de ellos murió y el motero adoptó al que sobrevivió

De otro lado, un perro fue arrojado al vacío cerca de la intersección de la avenida Boyacá y la avenida Primero de Mayo, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. Un motociclista grabó el momento y el registro permitió conocer lo ocurrido.

Los ciudadanos que llegaron al lugar auxiliaron al animal, que después recibió atención veterinaria. El caso generó rechazo entre residentes de la zona.

El hecho ocurrió en Kennedy y se sumó a otros episodios de maltrato animal divulgados en la localidad. De los dos casos que despertaron preocupación entre los habitantes, uno terminó con la muerte de un perro, mientras que el otro animal logró ser atendido por profesionales veterinarios tras ser rescatado.

La Alcaldía Local de Kennedy pidió a las autoridades que avancen en la identificación de las personas responsables. La administración también solicitó a los ciudadanos que denuncien situaciones que amenacen la integridad de los animales.

El caso se reportó a inicios de septiembre, pero solo hasta finales del mismo mes se conoció la denuncia por parte de la Alcaldía local de Kennedy - crédito @yeisone.u/TT

El alcalde local encargado de Kennedy, Javier Prieto Cristancho, informó que la administración destinará más de $ 1.500 millones a medidas de bienestar animal.

Los recursos financiarán la compra de una unidad móvil de protección y bienestar animal. Ese vehículo buscará acercar la atención institucional a distintos sectores de la localidad.

La inversión también contempla la adecuación de la primera casa de protección animal de Kennedy. El espacio servirá para apoyar la atención de casos que requieran intervención.

El motociclista identificado en TikTok como @yeisone.u adoptó al perro al que asistió tras el hecho. En videos publicados en su perfil mostró la recuperación del animal, que volvió a caminar luego de recibir atención gracias también al apoyo de otros transeúntes.

La identificación de los responsables de los dos casos conocidos dependerá de las denuncias formales, las grabaciones de cámaras de seguridad, los videos difundidos y los testimonios de quienes presenciaron los hechos.

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