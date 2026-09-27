Colombia

Autoridades incautaron un arma traumática y recuperaron una pulsera tras el robo denunciado en Usaquén: así fue detenido el delincuente

La motocicleta empleada en el hecho fue inmovilizada durante la intervención en Santa Bárbara Oriental, luego de que el señalado tratara de huir y fuera alcanzado por uniformados cercanos en el sector

La patrulla interceptó al sospechoso con apoyo comunitario y lo dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Mebog
Guardar

La Policía Nacional capturó a un hombre de 26 años señalado de participar en el hurto violento contra una mujer en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Santa Bárbara Oriental, donde el sospechoso habría despojado a la víctima de una pulsera antes de intentar escapar en una motocicleta.

PUBLICIDAD

La captura fue posible por la reacción de una patrulla que estaba cerca del lugar y por el apoyo de habitantes del sector. Los uniformados interceptaron a uno de los presuntos responsables cuando trataba de huir.

Así como lo explicó el teniente coronel, Juan Arango, comandante de la estación de Policía Usaquen: “La Policía Nacional en Bogotá, en las últimas horas logra la captura de una persona de 26 años de edad, quien momentos antes, en el sector de Santa Bárbara Oriental de la localidad de Usaquén, habría hurtado la pulsera a una mujer y le causó una lesión con arma traumática. La víctima no reviste gravedad”.

PUBLICIDAD

El detenido enfrenta cargos por los delitos de hurto y porte de armas de fuego - crédito Mebog
El detenido enfrenta cargos por los delitos de hurto y porte de armas de fuego - crédito Mebog

Durante el operativo, las autoridades recuperaron la joya denunciada como robada, inmovilizaron la motocicleta que habría sido utilizada en el hecho e incautaron un arma traumática.

El teniente Arango agergó que “el resultado operativo se logra gracias a la ayuda de la comunidad y la oportuna reacción de las zonas de atención”.

El hombre y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.

De igual manera, el oficial dijo: “Es de resaltar que en el procedimiento se logra la inmovilización de una motocicleta donde se movilizaba el presunto delincuente y se recupera el elemento hurtado”.

Las autoridades incautaron un arma traumática durante el procedimiento en Bogotá - crédito Mebog
Las autoridades incautaron un arma traumática durante el procedimiento en Bogotá - crédito Mebog

El detenido deberá responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Finalmente, el coronel Juan Arango indicó que “la Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea de emergencia 123″.

Mujeres agredieron a guarda de seguridad en Transmilenio: posaron burlescamente para la cámara en el momento de la captura

Una vigía de tránsito fue arrastrada por una camioneta en Soacha después de que el conductor avanzó mientras ella se sujetaba de una de las ventanas. La trabajadora cayó boca abajo sobre la vía, en el sector de la vía Indumil, en la entrada a Quintas de la Laguna.

El hecho ocurrió menos de 24 horas antes de que dos mujeres fueran capturadas en flagrancia por la presunta agresión a una guarda de seguridad de TransMilenio en la estación Avenida Chile, al norte de Bogotá.

Las autoridades detuvieron a las dos sospechosas luego de recibir alertas por gritos de auxilio dentro de la estación. Cuando los uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar, encontraron un altercado entre las mujeres y la trabajadora de seguridad.

Estas son las dos mujeres que habrían agredido a una funcionaria de seguridad de TransMilenio - crédito captura @SeguridadBOG/X
Estas son las dos mujeres que habrían agredido a una funcionaria de seguridad de TransMilenio - crédito captura @SeguridadBOG/X

Los agentes controlaron la situación y realizaron las capturas. Según el informe oficial, las detenidas deberán responder por el delito de lesiones personales.

El caso se concentra en establecer cómo comenzó la confrontación, qué participación tuvo cada una de las capturadas y cuál es el estado de salud de la guarda. La Policía también busca precisar las circunstancias en las que se produjo la presunta agresión dentro de la estación Avenida Chile.

La secuencia del procedimiento quedó registrada en video. Las imágenes mostraron a una de las detenidas junto a los policías mientras avanzaba el operativo.

La mujer adoptó una actitud burlona frente a la cámara, con poses durante su traslado. Esa reacción motivó una respuesta pública de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

La entidad cuestionó la conducta de las implicadas y recordó que la captura no elimina la responsabilidad judicial. “Así posen y se burlen, tendrán que responder ante la justicia”, señaló la Secretaría de Seguridad.

El mensaje oficial agregó que las mujeres fueron detenidas tras la agresión a una guarda de seguridad de TransMilenio. La dependencia pidió a los ciudadanos informar cualquier situación de intolerancia o irregularidad a través de la Línea 123.

La Secretaría también informó que, en lo corrido del año, la Policía de Bogotá capturó a 1.498 personas por distintos delitos cometidos en el sistema de transporte masivo.

Temas Relacionados

Captura delincuenteRobo UsaquénPolicía BogotáBarrio Santa Bárbara OrientalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El jugador colombiano fue uno de los 50.000 asistentes al concierto de la colombiana en su quinta fecha en Madrid, donde tuvo como invitado a Alejandro Sáenz

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

Gobierno De la Espriella avanzó con el Plan Marshall para el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto: más de $1 billón de inversión para conectividad

El Ministerio de Transporte informó que la estrategia prevé recursos de Obras por Impuestos y aportes empresariales para intervenir cinco corredores viales y el aeropuerto de Bahía Solano

Gobierno De la Espriella avanzó con el Plan Marshall para el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto: más de $1 billón de inversión para conectividad

Juan Pablo Montoya destacó la conducción de Franco Colapinto a pesar de su choque en el GP de Azerbaiyán: “Admiro a la gente que lo intenta”

El piloto argentino recibió una dura sanción de cinco puestos en la parrilla durante el próximo Gran Premio, luego de terminar con la carrera de Pierre Gasly y Lando Norris tras una imprudencia en la vuelta 35

Juan Pablo Montoya destacó la conducción de Franco Colapinto a pesar de su choque en el GP de Azerbaiyán: “Admiro a la gente que lo intenta”

Dos supuestos recicladores golpearon y robaron a una mujer en Bogotá: uno de ellos amenazó a un motociclista con un machete

Las grabaciones compartidas en plataformas digitales muestran que uno de los presuntos responsables intentó escapar en un bicitaxi luego de agredir a la víctima en la carrera 68 del barrio Milenta

Dos supuestos recicladores golpearon y robaron a una mujer en Bogotá: uno de ellos amenazó a un motociclista con un machete

Joaquín Gutiérrez asumirá la presidencia de Ecopetrol desde el lunes 28 de septiembre: Gobierno nacional detalló la hoja de ruta de la petrolera que dirigirá

La administración nacional fijó prioridades de gestión corporativa, exploración, producción, eficiencia y abastecimiento de gas para la petrolera

Joaquín Gutiérrez asumirá la presidencia de Ecopetrol desde el lunes 28 de septiembre: Gobierno nacional detalló la hoja de ruta de la petrolera que dirigirá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El influencer MrStivenTc fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Westcol reveló el robot que usará para la pelea contra Blessd en ‘Stream Fighters 5′

Elizabeth Loaiza habló de su experiencia como creadora de contenido para adultos: “Quisieran hacer lo que uno hace y no se atreven”

Deportes

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

Juan Pablo Montoya destacó la conducción de Franco Colapinto a pesar de su choque en el GP de Azerbaiyán: “Admiro a la gente que lo intenta”

Estos serán los rivales del Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026: Las Leonas enfrentarán a las vigentes campeonas

Así quedó la selección Colombia en el ranking FIFA luego del empate ante México en primer partido amistoso post-Mundial

La autocrítica de Néstor Lorenzo tras el primer partido amistoso de su nueva era en la selección Colombia: “México nos superó”