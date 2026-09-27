Autoridades incautaron un arma traumática y recuperaron una pulsera tras el robo denunciado en Usaquén: así fue detenido el delincuente

La patrulla interceptó al sospechoso con apoyo comunitario y lo dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Mebog

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La Policía Nacional capturó a un hombre de 26 años señalado de participar en el hurto violento contra una mujer en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Santa Bárbara Oriental, donde el sospechoso habría despojado a la víctima de una pulsera antes de intentar escapar en una motocicleta.

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La captura fue posible por la reacción de una patrulla que estaba cerca del lugar y por el apoyo de habitantes del sector. Los uniformados interceptaron a uno de los presuntos responsables cuando trataba de huir.

Así como lo explicó el teniente coronel, Juan Arango, comandante de la estación de Policía Usaquen: “La Policía Nacional en Bogotá, en las últimas horas logra la captura de una persona de 26 años de edad, quien momentos antes, en el sector de Santa Bárbara Oriental de la localidad de Usaquén, habría hurtado la pulsera a una mujer y le causó una lesión con arma traumática. La víctima no reviste gravedad”.

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El detenido enfrenta cargos por los delitos de hurto y porte de armas de fuego - crédito Mebog

Durante el operativo, las autoridades recuperaron la joya denunciada como robada, inmovilizaron la motocicleta que habría sido utilizada en el hecho e incautaron un arma traumática.

El teniente Arango agergó que “el resultado operativo se logra gracias a la ayuda de la comunidad y la oportuna reacción de las zonas de atención”.

El hombre y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.

De igual manera, el oficial dijo: “Es de resaltar que en el procedimiento se logra la inmovilización de una motocicleta donde se movilizaba el presunto delincuente y se recupera el elemento hurtado”.

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Las autoridades incautaron un arma traumática durante el procedimiento en Bogotá - crédito Mebog

El detenido deberá responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Finalmente, el coronel Juan Arango indicó que “la Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea de emergencia 123″.

Mujeres agredieron a guarda de seguridad en Transmilenio: posaron burlescamente para la cámara en el momento de la captura

Una vigía de tránsito fue arrastrada por una camioneta en Soacha después de que el conductor avanzó mientras ella se sujetaba de una de las ventanas. La trabajadora cayó boca abajo sobre la vía, en el sector de la vía Indumil, en la entrada a Quintas de la Laguna.

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El hecho ocurrió menos de 24 horas antes de que dos mujeres fueran capturadas en flagrancia por la presunta agresión a una guarda de seguridad de TransMilenio en la estación Avenida Chile, al norte de Bogotá.

Las autoridades detuvieron a las dos sospechosas luego de recibir alertas por gritos de auxilio dentro de la estación. Cuando los uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar, encontraron un altercado entre las mujeres y la trabajadora de seguridad.

Estas son las dos mujeres que habrían agredido a una funcionaria de seguridad de TransMilenio - crédito captura @SeguridadBOG/X

Los agentes controlaron la situación y realizaron las capturas. Según el informe oficial, las detenidas deberán responder por el delito de lesiones personales.

El caso se concentra en establecer cómo comenzó la confrontación, qué participación tuvo cada una de las capturadas y cuál es el estado de salud de la guarda. La Policía también busca precisar las circunstancias en las que se produjo la presunta agresión dentro de la estación Avenida Chile.

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La secuencia del procedimiento quedó registrada en video. Las imágenes mostraron a una de las detenidas junto a los policías mientras avanzaba el operativo.

La mujer adoptó una actitud burlona frente a la cámara, con poses durante su traslado. Esa reacción motivó una respuesta pública de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

La entidad cuestionó la conducta de las implicadas y recordó que la captura no elimina la responsabilidad judicial. “Así posen y se burlen, tendrán que responder ante la justicia”, señaló la Secretaría de Seguridad.

El mensaje oficial agregó que las mujeres fueron detenidas tras la agresión a una guarda de seguridad de TransMilenio. La dependencia pidió a los ciudadanos informar cualquier situación de intolerancia o irregularidad a través de la Línea 123.

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La Secretaría también informó que, en lo corrido del año, la Policía de Bogotá capturó a 1.498 personas por distintos delitos cometidos en el sistema de transporte masivo.