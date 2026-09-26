Otty Patiño desmiente versión de David Murcia sobre gestoría de paz: “Jamás se contempló”

El exalto comisionado para la Paz Otty Patiño se refirió al caso del creador de DMG, David Murcia Guzmán, que se retractó de sus denuncias contra el presidente Abelardo de la Espriella - crédito EFE - Colprensa

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Otty Patiño, que fungió como alto comisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, negó que se le hubiera ofrecido a David Murcia Guzmán, creador de la captadora ilegal de dinero DMG una gestoría de paz; figura que el polémico empresario relacionó en la carta en la que se retractó de los señalamientos hechos al hoy presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

En entrevista concedida a Blu Radio, Patiño –que fue comisionado entre noviembre de 2023 hasta el final de la administración Petro, el 7 de agosto– afirmó que jamás conoció una propuesta de ese tipo y sostuvo que el entonces jefe de Estado tampoco contempló otorgarla. Con ello, desvirtuó lo expresado por Murcia Guzmán, trasladado a la cárcel de Palogordo.

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“No tengo la menor idea, porque en todas estas circunstancias aparece gente muy avispadita, empieza a decir esas cosas y, de todas maneras, el señor Murcia hoy dice una cosa, mañana dice otra”, afirmó el ex alto comisionado, que reiteró que nunca fue informado de un ofrecimiento estatal a Murcia y cuestionó la consistencia de estas recientes versiones.

David Murcia Guzmán paga una condena por los delitos de captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos agravado- crédito Colprensa

En este proceso, Murcia, fundador de DMG, presentó una retractación ante la Fiscalía General de la Nación, en documento que se conoció el jueves 24 de septiembre. En el mismo, atribuyó sus declaraciones contra De la Espriella, al que acusó de abuso de confianza y robo, a sus expectativas sobre una posible designación, que según él le habrían ofrecido desde el Ejecutivo.

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En este caso, es válido precisar que la solicitud de Murcia para acceder a esa figura existió desde antes de la retractación. El 2 de mayo de 2023, desde la cárcel La Tramacúa de Valledupar (Cesar), dirigió una carta a Petro en la que pidió ser gestor de paz y afirmó tener un plan para reparar a más de 200.000 personas afectadas por la liquidación de DMG.

Petro no consideró gestoría de paz para David Murcia, según Otty Patiño

Al ser consultado por el presunto contacto entre el Ejecutivo y el empresario, Patiño respondió sobre su etapa como comisionado de Paz. “Jamás. Y, por supuesto, considero que el presidente Petro jamás pensó ni manifestó esa posibilidad de darle una gestoría de paz a este señor”, indicó el exfuncionario, que fue el encargado de liderar la política de Paz Total.

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A través de su entonces abogada, Sondra Macollins, David Murcía acusó al presidente Abelardo de la Espriella de abuso de confianza y robo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De esta manera, Otty Patiño rechazó que las gestorías de paz hayan funcionado como una herramienta política para ofrecer beneficios a cambio de denuncias, o una protección frente a actividades ilícitas, como lo ha denunciado De la Espriella y explicó que la designación no equivale a una distinción honorífica, sino que impone obligaciones al que la recibe.

“Cuando se le da a una persona, eso no es una dignidad, sino que genera una serie de responsabilidades y obligaciones que la persona voluntariamente debe cumplir”, señaló Patiño. Según su postura, la entidad encargada debe exigir un plan de acción y evaluar su cumplimiento, como ocurrió, según indicó, con diferentes designaciones.

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En su versión, Patiño agregó que, ante un incumplimiento, la respuesta prevista es la suspensión de la designación. “Si no lo cumple, se le suspende la gestoría. Así de sencillo”, destacó el exfuncionario, que rechazó que esa condición pueda utilizarse como amparo frente a delitos. “No es una carta blanca para delinquir ni para proteger actividades ilícitas”, dijo.

Según el exalto comisionado Otty Patiño, el expresidente Gustavo Petro nunca contempló darle una gestoría de paz al empresario David Murcia Guzmán - crédito Colprensa

Sondra Macollins renunció a la defensa de David Murcia Guzmán: retractación la tomó por sorpresa

La abogada y excandidata presidencial Sondra Macollins, que confirmó que ya no representa al creador de DMG, aseguró a Caracol Radio que se enteró por la prensa de la carta de retractación y que no conocía su contenido. En cuanto a su renuncia, confirmó que el empresario le pidió dar un paso al costado por sus posiciones frente a De la Espriella.

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Esta petición de renuncia quedó formalizada el miércoles 23 de septiembre, tras verificar la solicitud con un familiar de Murcia. El pedido, según relató, llegó por medio de un abogado amigo del cerebro de la referida pirámide, luego de su traslado desde La Picota, en Bogotá, a Palogordo: complejo penitenciario de máxima seguridad que queda en Girón (Santander).

“Me pidió que por favor renunciara, que como yo estaba haciendo oposición, él no quería que se involucraran mis gestiones de actividades políticas con su proceso”, dijo Macollins a Caracol Radio. Con ello, la abogada sostuvo que asumió su representación de oficio y que no modificaría sus actividades profesionales o políticas por esa causa, pues tiene aspiraciones políticas.

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Y en lo referente a la gestoría de Paz, la letrada recordó que en 2023 recomendó a Murcia presentar una petición de indulto ante el entonces Gobierno de Petro, trámite radicado ante el Ministerio del Interior y que no prosperó. “Yo nunca hice gestiones para conseguir beneficios con nadie como gestores de paz, porque no creí en eso”, puntualizó Macollins en su versión.