Iván Cepeda anunció que donará su prima de congresista para apoyar a los afectados por incendios en el Tolima: “Menos espectáculo, más acción”

Cepeda afirmó que cerca de 65.000 hectáreas de bosques y parques han sido consumidas por los incendios registrados en el departamento durante las últimas semanas - crédito @IvanCepedaCast/X

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El senador Iván Cepeda anunció que donará la prima especial de servicios que recibió como congresista a organizaciones sociales del Tolima que trabajan con las comunidades afectadas por los incendios forestales registrados en el departamento. El anuncio fue realizado mediante un video publicado en X, en el que también hizo un llamado al Gobierno y a las instituciones encargadas de la gestión del riesgo y la protección ambiental para que atiendan de manera inmediata las emergencias.

La prima que será destinada a estas organizaciones tiene un valor aproximado de 18 millones de pesos. Cepeda explicó que tomó la decisión mientras continúa pendiente el proceso relacionado con la permanencia de este pago a los congresistas, después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente la decisión que lo había eliminado.

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En el mensaje, el senador centró su intervención en la situación que atraviesa el Tolima y en la necesidad de atender tanto a las comunidades como a las zonas naturales afectadas por las llamas.

Fuerte llamado al Gobierno de Abelardo de la Espriella

El senador hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades ambientales y de gestión del riesgo para acelerar la atención de las emergencias y proteger tanto a la población como a los ecosistemas afectados - crédito @IvanCepedaCast/X

En el video, Cepeda hizo un llamado al Gobierno actual y a las instituciones responsables de la protección ambiental y de la atención a las poblaciones expuestas a emergencias. “Este mensaje es un llamado de urgencia al gobierno de De la Espriella, a sus instituciones encargadas de la protección ambiental y el cuidado de las poblaciones ante los riesgos de las catástrofes que están ocurriendo en el país, y es un llamado para que actúen rápidamente para socorrer a la población y los bosques en el Tolima”, afirmó.

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El congresista señaló que, de acuerdo con la información que expuso en su intervención, unas 65.000 hectáreas de bosques y parques han resultado consumidas por los incendios.

También se refirió de manera particular al Bosque de Galilea, donde aseguró que se encuentran comprometidas miles de hectáreas. “En este momento en que estoy haciendo el video, en el Bosque de Galilea, que es el último bosque premontano que hay en el país, se están consumiendo 26.000 hectáreas, y el llamado que hace la población es a que se actúe de manera inmediata, porque aún puede controlarse este incendio”, manifestó.

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El senador señaló especialmente la situación del Bosque de Galilea, donde aseguró que alrededor de 26.000 hectáreas están siendo afectadas, y advirtió sobre el riesgo para especies endémicas y las reservas de agua del oriente del Tolima - crédito Gobernación del Tolima

Cepeda también mencionó el riesgo para especies presentes en esa zona. “Allí hay especies que son de carácter endémico, pájaros que no hay en ninguna otra parte del mundo y que corren peligro de extinguirse con este incendio voraz que está teniendo lugar”, sostuvo.

En su intervención, además, hizo referencia a las reservas de agua y al riesgo que, según dijo, han advertido habitantes de la región. “Porque está corriendo no solamente peligro nuestra biodiversidad, sino por ejemplo, una cosa que dicen los habitantes de este territorio, es que las reservas de agua del oriente del Tolima están en grave riesgo”, expresó.

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El senador acompañó este llamado con una referencia directa a la necesidad de priorizar la atención de las emergencias. “Así que en primer lugar eso, que actúen las autoridades, menos show, menos espectáculos señor de la Espriella, y atender las poblaciones y la riqueza natural”, dijo.

La decisión de donar la prima

El congresista aseguró que esta es la segunda vez que decide donar los recursos de dicha prima para destinarlos a organizaciones sociales - crédito Luisa González/REUTERS

La segunda parte del mensaje estuvo relacionada con el pago de la prima especial de servicios de los congresistas. Cepeda explicó que el pago se produjo nuevamente mientras permanece pendiente una decisión definitiva sobre la medida. “Acaba de ser cancelado los honorarios de los congresistas, y por segunda vez se ha pagado la prima especial que había eliminado el presidente Gustavo Petro en los últimos cuatro años bajo el gobierno del campo”, señaló en el video.

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El senador recordó además que ha cuestionado el monto de los ingresos de los congresistas y que ha planteado una reducción salarial dentro del Congreso. “En mi condición de congresista he rechazado los cuantiosos salarios que recibimos y he pedido una rebaja salarial en el Congreso”, afirmó.

A partir de la situación jurídica de la prima, anunció el destino que tendrá el dinero recibido. “Ante el hecho de que el Consejo de Estado todavía no ha fallado una acción que hay para evitar que se acabe esta prima, he decidido donar esta prima especial. Y en este caso, este mes lo haré para algunas organizaciones sociales, precisamente en el departamento del Tolima, para socorrer a las víctimas y los damnificados de este departamento frente a este incendio o incendios voraces que están consumiendo nuestra geografía”, agregó.

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El video fue acompañado con un mensaje en X en el que el senador concluyó con una frase sobre el destino de los recursos públicos en medio de la emergencia: “La política no puede ser privilegio mientras el pueblo enfrenta emergencias”.

Dos incendios permanecen activos

Las dos emergencias actuales representan una reducción frente a las semanas anteriores, cuando el departamento registró decenas de incendios forestales de manera simultánea - crédito Gobernación del Tolima

Mientras se conocía el anuncio del senador, el reporte de las autoridades de Gestión del Riesgo para el sábado 26 de septiembre señala que el Tolima mantiene dos incendios forestales activos, aunque ambos presentan porcentajes de control superiores al 90%.

Una de las emergencias se encuentra en el municipio de Prado, específicamente en la vereda La Chica. El incendio permanece clasificado como activo, pero registra 98% de control. Las autoridades mantienen las labores de seguimiento para evitar una reactivación de las llamas o su propagación hacia otras áreas.

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El segundo incendio está ubicado en el municipio de Chaparral, en las veredas Tuluní y Guainí, sector La Petrolera. El reporte indica que allí permanece un foco activo, mientras que la emergencia alcanza un 95% de control.

Los organismos de socorro continúan trabajando en este punto para lograr la extinción completa del foco y adelantar las labores de vigilancia necesarias en el área afectada. Además, las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas que han resultado afectadas y han reiterado la importancia de prevenir actividades que puedan generar nuevos focos, particularmente bajo condiciones climáticas que pueden favorecer la propagación de las llamas.

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