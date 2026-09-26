Colombia

Gobierno activó ruta para asegurar pago de mesadas ante déficit de $5,4 billones para lo que resta de 2026: “La plata de nuestros pensionados es sagrada”

La alerta surgió a la par de lo que debe ser la puesta en marcha de la reforma pensional, prevista para 2027, cuando Colpensiones ampliará su número de cotizantes, vigencia para la cual también hay un faltante de $4,84 billones

Natalia López, titular de la cartera, indicó que ya activaron medidas para gestionar los recursos del orden de $5 billones, en pro de cumplir con los pagos de los dos últimos meses del 2026 - crédito @Infopresidencia/X
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Frente a los interrogantes sobre si el Gobierno de Abelardo de la Espriella podrá cumplir con el oportuno de las mesadas pensionales en lo que resta de 2026, la ministra de Trabajo, Natalia López, indicó que el Ejecutivo activó una ruta para asegurar el giro de los recursos, pese a que no tenían disponibilidad de $5 billones para cubrir las obligaciones de noviembre y diciembre.

La funcionaria, que asumió la vocería del Ejecutivo, atribuyó la situación a proyecciones insuficientes heredadas y sostuvo que las entidades responsables trabajan para impedir que el faltante afecte a los pensionados afiliados a Colpensiones. Todo esto en medio de lo que implica la implementación de la reforma pensional a partir de la vigencia del 2027.

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“Cuando llegamos al Gobierno encontramos un problema serio. Los recursos previstos para atender las pensiones de los colombianos no correspondían a las necesidades reales para cerrar este año”, reiteró López, que con ello hacer claridad frente a las cuentas del Ejecutivo, y en relación con el balance recibido de la administración de Gustavo Petro en esta materia.

Natalia López - Pensiones en Colombia - Colpensiones
La ministra de Trabajo, Natalia López, afirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella cumplirá con el pago oportuno de mesadas, pese a la dificultad presupuestal - crédito Ministro del Trabajo - suministrada a Infobae Colombia

Y es que, tras aprobarse gran parte del articulado de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, Colpensiones pasará de administrar los aportes de tres millones de cotizantes a gestionar los de 10,2 millones, entre abril y diciembre de ese año. La entidad será el principal administrador del sistema bajo el régimen establecido en la Ley 2381 de 2024.

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En relación con el nuevo esquema, cabe destacar que obliga a los cotizantes a enviar a Colpensiones las cotizaciones obligatorias hasta 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los aportes que superen ese límite irán a las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai), como se especifica en la normativa.

Recursos incluidos en el presupuesto presentado por Petro no tenían disponibilidad, según ministra de Trabajo

En su intervención, López explicó que Colpensiones debía contar para 2026 con $35,8 billones de recursos del Estado: cerca de $30 billones fueron asignados en el Presupuesto General de la Nación y $5,4 billones que permanecen pendientes de disponibilidad; es decir, fueron incorporados “sin situación de fondos”, a la espera de oficializar su origen.

La doble asesoría fue el requisito clave para el traslado entre Colpensiones y las AFP, con comparación de proyecciones de pensión y semanas exigidas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Procuraduría General de la Nación
Colpensiones será el gran administrador de los fondos pensionales a partir de 2027 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y para 2027 se enfrenta un déficit total cercano a $4,84 billones, que está concentrado principalmente en las pensiones. Frente a esto, el Ministerio de Hacienda confirmó una cuota de funcionamiento de $58,17 billones para ese año (2027), de los cuales $41 billones corresponderían a Colpensiones y $17 billones al Fondo de Pensiones Públicas.

Por ello, al describir el impacto de esta diferencia, la titular de la cartera, reveló cómo la administración Petro no aseguró dichos recursos.“Aunque $5,4 billones aparecen incorporados en el presupuesto, dichos valores fueron dejados sin situación de fondos. Es decir, se presupuestaron, pero su disponibilidad no se hizo efectiva”, precisó la funcionaria.

Teniendo en cuenta esta situación, López confirmó que su dependencia, al igual que el Ministerio de Hacienda y Colpensiones instalaron mesas técnicas para hacer efectivos esos recursos. “Pueden estar tranquilos. Estamos haciendo lo necesario para garantizar los recursos y cumplir con el pago de sus mesadas”, reiteró la jefe de la cartera frente al tema.

Primer plano de manos envejecidas sobre una mesa de madera. Una mano sostiene billetes colombianos de 50 mil pesos, y la otra, una pila de papeles en blanco.
La administración de Gustavo Petro dejó pendientes de asignación de recursos 5,4 billones de pesos, que son los que tendría que gestionar la administración De la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con ello, recordó que el Gobierno había advertido una dificultad cercana a $5 billones para responder por las mesadas de los dos últimos meses del año. “No escondimos el problema, se lo contamos al país con transparencia y nos pusimos inmediatamente a trabajar para resolverlo”, agregó la ministra López, que defendió la postura del Gobierno De la Espriella.

Reforma pensional mantendrá una cotización total del 16%

Con la reforma, el sistema conservará una cotización total del 16% del ingreso: el empleador aportará el 12% y el trabajador el 4%. De esta forma, distribución de los aportes cambiará con la entrada en vigor del nuevo régimen, que dividirá las cotizaciones entre el componente administrado por Colpensiones y el ahorro individual para los ingresos que excedan el umbral.

Al concluir su mensaje, López asoció la disponibilidad de recursos con la obligación estatal frente a los jubilados. “La plata de nuestros pensionados es sagrada. Trabajaron toda una vida por ella y el Estado tiene la obligación de responderles. Sus derechos se respetan, sus mesadas se pagan y el Gobierno de la patria milagro va a cumplirles”, finalizó la ministra.

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