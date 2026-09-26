Cómo hacer té antiinflamatorio: receta rápida con cítricos y miel

Disuelve dos cubitos en agua hirviendo para disfrutar de una bebida cálida, reconfortante y llena de sabor en minutos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Este té antiinflamatorio concentra el sabor cítrico de la naranja y el limón con el toque cálido del jengibre, la cúrcuma y la miel. Se prepara en cubitos para tener una bebida práctica durante la semana.

La receta combina ingredientes de uso tradicional en bebidas caseras. Su preparación no pertenece a una región específica de Colombia, pero aprovecha sabores comunes en la cocina del país, como la panela o la miel, los cítricos y las infusiones calientes.

PUBLICIDAD

Receta de té antiinflamatorio

Es una mezcla concentrada de frutas, jengibre, cúrcuma, jugo de piña y miel. La técnica principal consiste en licuar los ingredientes y congelarlos en un molde para hielo y preparar infusiones individuales.

Los cubos de concentrado antiinflamatorio listos para almacenar hasta por un mes en el congelador - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Preparación activa: 10 minutos .

Licuado: 5 minutos .

Congelación: 4 a 6 horas .

Cocción: 0 minutos .

Tiempo total: 4 horas y 15 minutos, aproximadamente.

Ingredientes

Ingredientes frescos y naturales para la base de tu infusión: naranja, limón, jengibre, cúrcuma, miel y jugo de piña - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 naranja. 2 limones. 1 pieza de jengibre. 12 g de cúrcuma. 120 g de jugo de piña. 100 g de miel. Agua hirviendo, para preparar cada taza.

Cómo hacer té antiinflamatorio, paso a paso

Lava la naranja, los limones y el jengibre. Pela la naranja y retira las semillas. Exprime los limones. Pela el jengibre y córtalo en trozos pequeños. Agrega la naranja, el jugo de limón, el jengibre, la cúrcuma, el jugo de piña y la miel a la licuadora. Licúa durante 5 minutos, hasta obtener una mezcla homogénea. Cuela la preparación si prefieres una bebida con textura más suave. Vierte la mezcla en un molde para hielo. Lleva el molde al congelador durante 4 a 6 horas. Para preparar la bebida, agrega 2 cubitos a 300 g de agua hirviendo. Revuelve hasta que los cubitos se disuelvan. Espera unos minutos antes de tomarla para evitar que la bebida quede demasiado caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones si se utilizan 2 cubitos por taza y el molde produce 12 cubitos.

La cantidad final puede cambiar según el tamaño de cada espacio del molde.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por taza preparada con 2 cubitos, calculada sobre un molde de 12 cubitos:

Calorías: 75 kcal .

Carbohidratos: 20 g .

Azúcares: 18 g .

Proteína: 0,5 g .

Grasas: 0,1 g .

Fibra: 1 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez licuados los ingredientes, vierte la mezcla concentrada en un molde de hielo para congelar las porciones individuales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cubitos se pueden conservar en el congelador durante 1 mes.

Guárdalos en una bolsa hermética o en un recipiente con tapa para evitar que absorban olores de otros alimentos.

Una vez preparada la bebida, consúmela el mismo día. No se recomienda volver a congelarla.