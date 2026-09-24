Paro armado en Santa Marta deja hasta 3.000 camiones represados y amenaza abastecimiento de alimentos: Fedetranscarga

El presidente de Fedetranscarga señaló que entre 2.000 y 3.000 camiones han dejado de movilizarse entre Santa Marta y La Guajira. - crédito Fedetranscarga

Guardar

El paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada ha generado afectaciones en la movilidad y el transporte de carga en la Costa Caribe, particularmente en la Troncal del Caribe. Así lo explicó Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, durante una entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, en la que se refirió al represamiento de vehículos y a sus efectos sobre el abastecimiento de productos.

Según el dirigente gremial, por la Troncal del Caribe circulan habitualmente entre 8.000 y 10.000 camiones diarios. Sin embargo, entre Santa Marta y La Guajira la reducción en el movimiento de vehículos de carga estaría entre 2.000 y 3.000 camiones, debido a que los transportadores permanecen a la espera de condiciones de seguridad para retomar sus recorridos.

PUBLICIDAD

“Este paro armado ha generado afectaciones a la movilidad, al abastecimiento y una parálisis crítica en la Troncal del Caribe”, afirmó Cuervo durante la entrevista.

Fedetranscarga advierte por el abastecimiento de alimentos

El represamiento de vehículos también tiene efectos sobre el traslado de mercancías. Cuervo advirtió que la menor circulación de productos puede generar dificultades en el abastecimiento y posteriormente incidir en los precios, especialmente cuando se trata de alimentos.

“Cuando hablamos de vehículos de transporte de carga detenidos, estamos hablando de que se genera desabastecimiento. Ese desabastecimiento, puntualmente, genera incremento de precios y muchos de los elementos transportados son alimentos”, sostuvo el presidente de Fedetranscarga.

PUBLICIDAD

La situación afecta a los transportadores que tienen recorridos previstos por los corredores de la región y que, ante las condiciones de seguridad, deben mantener sus vehículos detenidos hasta contar con garantías para continuar.

El dirigente gremial señaló que la afectación no se limita a la movilidad de los vehículos, debido a que el transporte terrestre cumple una función en el traslado de las mercancías que llegan a diferentes puntos de la Costa Caribe.

Cuervo reportó $39.500 millones en pérdidas en Santa Marta y advirtió sobre los efectos del represamiento de mercancías en el abastecimiento de alimentos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El sector transportador reporta pérdidas económicas

El impacto del paro armado también se refleja en la actividad económica del sector. De acuerdo con las declaraciones de Cuervo, alrededor de 26.000 empleos directos están relacionados con el transporte de carga en la región.

PUBLICIDAD

El presidente de Fedetranscarga citó además estimaciones de la Cámara de Comercio de Santa Marta sobre las pérdidas ocasionadas por la parálisis de las actividades.

“Se dejaron de ver 39.500 millones de pesos solamente en la ciudad de Santa Marta y, a nivel de la zona Caribe, 42.000 millones de pesos”, indicó.

Cuervo explicó que el valor definitivo de las pérdidas podrá establecerse cuando termine el paro armado y se normalice la operación del transporte de carga. Mientras los vehículos permanecen detenidos, las empresas dejan de desarrollar normalmente sus actividades y deben asumir los costos asociados a la interrupción.

PUBLICIDAD

“Cuando trabajamos a pérdida, no solamente perdemos los transportadores; termina perdiendo el país”, afirmó el dirigente gremial.

Ejército apoya el traslado de vehículos mediante caravanas

Ante las restricciones para movilizarse por las carreteras, el Ejército está apoyando el desplazamiento de vehículos de carga mediante caravanas. Sin embargo, Cuervo explicó que la cantidad de automotores que normalmente transitan por la Troncal del Caribe dificulta que este mecanismo pueda aplicarse de manera permanente.

“Cuando hablamos de entre 8.000 y 10.000 camiones diarios, no hay fuerza pública suficiente para hacer estas caravanas de manera permanente”, explicó.

De acuerdo con el presidente de Fedetranscarga, las autoridades están priorizando el transporte de productos perecederos, entre ellos el banano. La decisión responde a las características de este tipo de mercancías y a que parte de estos productos tiene como destino la exportación desde Santa Marta.

PUBLICIDAD

El gremio espera que las condiciones de seguridad permitan avanzar progresivamente hacia la normalización del transporte una vez concluya el periodo anunciado para el paro armado.

El Ejército acompaña mediante caravanas el desplazamiento de vehículos de carga y se prioriza el traslado de productos perecederos como el banano. - crédito Ejército Nacional de Colombia

Transportadores permanecen detenidos mientras esperan garantías de seguridad

Cuervo también se refirió a los conductores que permanecen detenidos en ciudades como Barranquilla mientras esperan condiciones para continuar sus recorridos.

La permanencia de los vehículos fuera de las carreteras representa gastos adicionales relacionados con alimentación y hospedaje de los conductores. A esto se suma que los automotores dejan de producir durante el tiempo en que permanecen detenidos.

Sin embargo, el presidente de Fedetranscarga señaló que permanecer en zonas consideradas seguras permite reducir la exposición de los conductores frente a posibles hechos violentos en las carreteras.

PUBLICIDAD

“Es mejor que estén donde están y no en la carretera, expuestos en trancones a que eventualmente los vehículos sean quemados o vandalizados”, explicó.

El dirigente gremial agregó que los vehículos detenidos también pueden quedar expuestos al robo de mercancía y otros hechos de violencia, incluso por parte de personas que no necesariamente pertenezcan al grupo armado al que se atribuye el paro.

Pólizas no cubren el lucro cesante de los vehículos

Otro de los efectos económicos señalados por Cuervo está relacionado con la cobertura de las pólizas frente a los daños ocasionados durante hechos violentos.

Según explicó, el mecanismo dispuesto por el Gobierno no contempla todas las pérdidas que puede generar la interrupción de las operaciones de transporte. En particular, señaló que no cubre el lucro cesante de los vehículos ni las mercancías.

PUBLICIDAD

“La póliza no cubre ni el lucro cesante de los vehículos ni las mercancías. Solamente, en condiciones en las que un vehículo es destruido, se activa la póliza del Gobierno”, afirmó.

Cuervo relacionó esta situación con las dificultades económicas que enfrenta el sector cuando se presentan bloqueos u otras circunstancias que impiden el normal desarrollo de las operaciones.

“Todo ese tipo de situaciones negativas desde el punto de vista económico deben ser asumidas por el sector transporte. Esto empobrece al sector, nos genera problemas de caja”, concluyó.

Fedetranscarga espera que las medidas de seguridad permitan recuperar progresivamente la circulación de los vehículos de carga en la región. - crédito REUTERS/Leonardo Castro

Fedetranscarga espera la normalización del transporte

Frente a las medidas adoptadas para atender la situación de seguridad, el presidente de Fedetranscarga manifestó su respaldo a las políticas implementadas por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

“Nosotros sí confiamos muchísimo en las políticas de seguridad que está determinando el Gobierno del presidente De la Espriella”, aseguró Cuervo.

El dirigente gremial reconoció que el retorno a la normalidad no necesariamente será inmediato. No obstante, expresó su expectativa de que se avance hacia la recuperación de las condiciones que permitan a los vehículos de carga volver a circular con seguridad.

“Esperamos que, obviamente, no volviendo a la normalidad de manera inmediata, sí entremos en ese proceso y en ese camino de normalizar el acatamiento de la ley”, agregó.