Colombia

La sequía ha dejado 17.338 animales muertos y 1,76 millones de hectáreas afectadas en el Caribe colombiano

La falta de agua y alimento obligan a los productores a trasladar cientos de miles de animales y asumir mayores gastos para mantener sus hatos en zonas donde todavía hay condiciones para su supervivencia

La escasez de agua y el deterioro de los pastos han complicado las condiciones para la ganadería en varios departamentos del Caribe -crédito Fedegán
La escasez de agua y el deterioro de los pastos han complicado las condiciones para la ganadería en varios departamentos del Caribe -crédito Fedegán
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La falta de agua y alimento está obligando a ganaderos del Caribe colombiano a mover sus animales mientras el deterioro de los pastos aumenta los costos de producción. Entre el primero de junio y el 21 de septiembre de 2026, 230.409 animales fueron trasladados en Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar y La Guajira.

El impacto también se refleja en la mortalidad. En esos seis departamentos murieron 17.338 animales durante el periodo analizado, según las cifras consolidadas por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y el Fondo Nacional del Ganado. La superficie afectada por el verano llegó a 1.764.613 hectáreas.

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Los productores han tenido que trasladar sus animales para encontrar agua y alimento, una medida que incrementa los costos de la actividad ganadera -crédito Fedegán
Los productores han tenido que trasladar sus animales para encontrar agua y alimento, una medida que incrementa los costos de la actividad ganadera -crédito Fedegán

La magnitud de la emergencia en el Caribe representa el 91% de los 19.030 animales muertos reportados en todo el país y cerca de la mitad de las tierras afectadas. El panorama alcanza municipios del bajo Magdalena, las sabanas de Sucre y Bolívar, el sur del Atlántico y zonas rurales de Cesar y La Guajira.

Magdalena registra el mayor número de animales muertos en el país, con 4.706. Además, 67.462 fueron trasladados y 300.340 hectáreas resultaron afectadas en 24 municipios. Entre los territorios incluidos en el reporte están Santa Marta, Zona Bananera, Pivijay, Plato, Tenerife, El Banco, Guamal, Ariguaní, Nueva Granada, Santa Ana, Remolino y Salamina.

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La Guajira ocupa el segundo lugar en mortalidad, con 4.434 animales muertos. Sin embargo, es el departamento con mayor superficie afectada entre los seis analizados, con 681.454 hectáreas. Allí fueron trasladados 12.573 animales y los daños alcanzan municipios como Barrancas, Fonseca, Riohacha, Manaure, Maicao, Uribia, Albania, Dibulla, Distracción, Hatonuevo, San Juan del Cesar, Villanueva y Urumita.

Ganadería - Colombia
Magdalena registra la mayor cantidad de animales muertos, con 4.706 casos reportados entre junio y septiembre de 2026 - crédito DIH

Sucre suma 3.218 animales muertos, 61.187 desplazados y 422.642 hectáreas afectadas en sus 26 municipios. La emergencia comprende zonas de las sabanas y de La Mojana, con registros en Sincelejo, Corozal, Ovejas, San Onofre, San Marcos, Majagual, Guaranda, Caimito y San Benito Abad. En Cesar murieron 3.438 animales y otros 39.622 fueron trasladados. Las afectaciones abarcan 196.187 hectáreas en 23 municipios, entre ellos Valledupar, Aguachica, Bosconia, Chimichagua, Codazzi, Curumaní, El Copey y La Jagua de Ibirico.

Bolívar reporta 1.080 animales muertos, 41.425 desplazados y 46.885 hectáreas afectadas. El balance incluye zonas ganaderas de Arjona, El Carmen de Bolívar, Magangué, Mompox, Achí, Tiquisio y San Jacinto del Cauca.

En Atlántico, el reporte registra 462 animales muertos, 8.140 trasladados y 117.105 hectáreas afectadas. Campo de la Cruz, Baranoa, Candelaria, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Ponedera, Santa Lucía, Suan y Repelón aparecen entre los municipios afectados. La reducción de los pastos obliga a buscar alimento suplementario o llevar los hatos hacia zonas con disponibilidad de agua.

En La Guajira, más de 681.000 hectáreas resultaron afectadas por las condiciones de sequía registradas durante el periodo -crédito Juan David Duque/REUTERS
En La Guajira, más de 681.000 hectáreas resultaron afectadas por las condiciones de sequía registradas durante el periodo -crédito Juan David Duque/REUTERS

Para los productores, trasladar el ganado implica contratar vehículos, conseguir terrenos temporales y asumir nuevos gastos de alimentación, agua y manejo. La presión se suma a la pérdida de animales y al deterioro de las tierras, que reduce las condiciones disponibles para sostener los hatos durante la temporada seca en los municipios afectados del Caribe colombiano. El escenario obliga a buscar zonas con condiciones mínimas para mantener los hatos.

A escala nacional, El Niño deja 19.030 animales muertos, 511.604 desplazados y 3.424.829 hectáreas afectadas por el verano. Otras 736.457 hectáreas presentaron algún tipo de inundación. Fedegán estima pérdidas económicas directas por $95.065 millones: $52.238 millones por animales muertos, $27.479 millones por producción que dejó de generarse y $15.348 millones por costos de desplazamiento. El cálculo no contempla los recursos necesarios para recuperar las tierras, el daño emergente ni el lucro cesante, por lo que el impacto económico final será superior al registrado en este balance preliminar.

Fuera del Caribe, la emergencia también provoca movimientos de ganado y afectaciones territoriales. Casanare registra 167.011 animales trasladados, Boyacá 64.971, Tolima 4.428 y Santander 8.920. En cuanto a las inundaciones, Caquetá reporta 502.316 hectáreas afectadas, Casanare 216.374 y Arauca 17.767. A esto se suman incendios forestales activos en municipios de Cundinamarca y Boyacá. Entre junio y septiembre, la ganadería colombiana perdió en promedio cerca de 168 animales diarios.

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