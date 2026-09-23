Vacantes bilingües en Bogotá para trabajar desde casa con Amazon: salario de $2.799.766 y turnos rotativos

Los puestos de atención bilingüe exigen título de bachiller y certificación de nivel B2 en inglés, portugués o francés - crédito Secretaría de Desarollo Económico

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Bogotá abrió 100 vacantes para asesores de atención al cliente bilingües que trabajarán desde casa para Amazon Operation Services Colombia S.A.S. La convocatoria, liderada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la estrategia Talento Capital, estará disponible hasta el miércoles 30 de septiembre de 2026.

Las personas interesadas deben confirmar su asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y enviar su hoja de vida al correo bogotaempleo902@gmail.com. La postulación no requiere intermediarios ni pagos, según la entidad.

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Las oportunidades están dirigidas a personas con dominio de inglés, portugués o francés que cuenten con certificación B2 en alguno de esos idiomas. No se exige experiencia previa en atención al cliente, aunque las vacantes requieren haber terminado el bachillerato académico.

La oferta contempla contrato a término indefinido, una jornada de 40 horas semanales con turnos rotativos y un salario de $2.799.766, más recargos y beneficios como medicina prepagada. La modalidad de trabajo será remota desde Colombia.

La oferta laboral de Amazon contempla un salario básico de $2.799.766, medicina prepagada y contrato a término indefinido - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Perfiles requeridos para las vacantes bilingües

La empresa busca cubrir cargos de asociado de servicio al cliente en tres idiomas. Los puestos disponibles corresponden a atención de usuarios de Amazon en inglés, portugués y francés.

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Los aspirantes deben certificar un nivel B2 en la lengua para la cual se postulen. La convocatoria no exige experiencia laboral previa en servicio al cliente, por lo que pueden aplicar personas que busquen su primera oportunidad formal en esa área.

El trabajo consistirá en atender a clientes de Amazon desde casa. La jornada será de tiempo completo, con una carga de 40 horas semanales y turnos rotativos, de acuerdo con las condiciones anunciadas para la convocatoria.

La estrategia Talento Capital, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, busca conectar a quienes están en búsqueda de empleo con empresas que ofrecen puestos formales. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá acompaña este proceso de intermediación laboral.

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La convocatoria plantea una opción para bachilleres que dominen alguno de los tres idiomas requeridos y estén interesados en un empleo remoto. Las condiciones de vinculación incluyen contrato indefinido y un paquete de beneficios reportado por la empresa aliada.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico aclaró que la inscripción a la convocatoria es totalmente gratuita y sin intermediarios - crédito Luisa González/REUTERS

Cómo postularse antes del 30 de septiembre

Las personas interesadas deben completar dos acciones antes del cierre de la convocatoria. La primera consiste en diligenciar el formulario dispuesto por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para confirmar la asistencia al proceso.

Luego deben enviar la hoja de vida al correo bogotaempleo902@gmail.com. La información suministrada no precisa otros documentos requeridos para esta etapa, pero los aspirantes deben verificar que su perfil indique el idioma que dominan y la certificación B2 correspondiente.

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El proceso se puede resumir así:

Confirmar la asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Preparar una hoja de vida actualizada. Enviar el documento a bogotaempleo902@gmail.com. Postularse antes del miércoles 30 de septiembre de 2026. Evitar pagos o intermediarios que prometan asegurar el acceso a las vacantes.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico advirtió que el acceso a las oportunidades de Talento Capital y la Agencia Distrital de Empleo es gratuito. Los aspirantes no deben entregar dinero a terceros para aplicar, avanzar en una selección o recibir una oferta laboral.

La postulación requiere completar el formulario de la Secretaría de Desarrollo Económico y enviar la hoja de vida por correo electrónico - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La recomendación busca prevenir estafas durante el proceso. La convocatoria oficial se dirige a quienes cumplen el requisito de idioma y buscan trabajar de forma remota, pero no contempla cobros por inscripción, capacitación o vinculación.

Otras opciones de empleo disponibles en Bogotá

La convocatoria para asesores bilingües se suma a una oferta de 1.817 oportunidades laborales anunciada por la Alcaldía Mayor de Bogotá para la semana comprendida entre el 21 y el 26 de septiembre.

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De ese total, 1.102 vacantes fueron habilitadas mediante la plataforma del Servicio Público de Empleo y 715 se programaron en jornadas presenciales de la Agencia de Empleo de Bogotá. La oferta incluye cargos operativos, técnicos, administrativos, comerciales, de salud, servicios, tecnología y producción.

Entre las oportunidades figuran puestos de desarrollador de software, agente de call center bilingüe, asesor comercial, auxiliar de talento humano, analista de crédito, auxiliar de farmacia, técnica o técnico biomédico, nutricionista, contador junior y profesional en inteligencia artificial.

El miércoles 23 de septiembre se programó una jornada presencial en Chapinero, en la calle 59 #13-33, entre las 9:00 y las 11:00 a. m. Allí se ofrecerán 300 vacantes para auxiliares de cocina, panadería, bodega, planta y producción, además de conductoras y conductores con licencia C2 o C3.

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La Alcaldía Mayor de Bogotá sumó una oferta global de 1.817 oportunidades laborales para la semana del 21 al 26 de septiembre - crédito Alcaldía de Bogotá

El viernes 25 de septiembre, la Agencia de Empleo de Bogotá realizará una jornada dirigida a personas migrantes. La atención será de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. en la carrera 13 #27-00, local 12, con 165 oportunidades laborales ofrecidas por tres empresas privadas.