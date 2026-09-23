Colombia

Colombia usa menos efectivo para pagar: billetes y monedas pasaron del 89% al 65% en 12 años

Las transferencias electrónicas han ganado espacio en taxis, restaurantes y tiendas de barrio, mientras Bre-B impulsa los pagos inmediatos y persisten diferencias según el nivel de ingresos

En 2026, el efectivo representó el 65% del valor de las operaciones habituales en Colombia. - crédito REUTERS/Luisa González
En 2026, el efectivo representó el 65% del valor de las operaciones habituales en Colombia. - crédito REUTERS/Luisa González
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El uso del efectivo en Colombia ha disminuido como medio de pago durante los últimos 12 años. Según el Banco de la República, los billetes y monedas representaban el 89% de las compras habituales en 2014, mientras que en 2026 su participación se ubicó en 66% del volumen de las operaciones y 65% del valor desembolsado.

La variación equivale a una reducción de 23 puntos porcentuales en el número de operaciones y de 26 puntos en el valor. A pesar de esta caída, el dinero físico continúa siendo el medio de pago más utilizado por los colombianos.

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El cambio se ha producido mientras las transferencias electrónicas han ganado espacio en diferentes actividades comerciales. El fenómeno es visible incluso en establecimientos y servicios donde tradicionalmente el pago en efectivo ha tenido una presencia importante.

Taxis, restaurantes y tiendas aumentaron el uso de transferencias

Entre 2023 y 2026, los taxis registraron un aumento de 12 puntos porcentuales en la participación de las transferencias como medio de pago. En los restaurantes, el incremento fue de 11 puntos, mientras que las tiendas de barrio tuvieron una variación de nueve puntos y los minimercados de ocho.

La transformación también se observa al analizar el comercio minorista en su conjunto. En 2023, el 89% de los establecimientos recibía principalmente sus pagos en efectivo. Para 2026, esa proporción descendió al 85% en número de operaciones y al 86% en valor.

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Durante el mismo periodo, los establecimientos que recibían principalmente transferencias pasaron del 9% al 14% de las operaciones y del 8% al 13% del monto.

El crecimiento de las transferencias cuenta a cuenta también ha estado acompañado por la expansión de los sistemas de pagos inmediatos. En 2022, el promedio anual era de 36 transferencias cuenta a cuenta por persona. Posteriormente, el mercado incorporó nuevas soluciones digitales y, en octubre de 2025, comenzó la operación masiva de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.

Andrés Felipe Duque, presidente de Redeban, se refirió a la evolución del uso del efectivo y señaló que actualmente se encuentra en 65%.

“Hoy estamos en el 65% de uso de efectivo. Colombia había estado por los lados del 80%, incluso alrededor del 78%, y el último informe del Banco de la República lo ubica en el 65%”, dijo Duque.

El presidente de Redeban agregó que la expectativa es llevar esa participación hacia el 50%.

Imagen ilustrativa que representa la conveniencia de la billetera virtual para pagos digitales y compras en comercios. Esta tecnología está impulsando a las pymes y facilitando el cobro con celular. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los pagos por transferencia aumentaron 12 puntos porcentuales en los taxis entre 2023 y 2026. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La utilización del efectivo varía entre los hogares

El uso de los diferentes medios de pago presenta diferencias según el nivel socioeconómico. En el estrato 1, el efectivo representa el 80% de las operaciones habituales y el 81% del valor gastado.

En los sectores de mayores ingresos, la participación es menor: el efectivo representa 27% de las operaciones y 31% del valor. En este grupo, las transferencias electrónicas alcanzan el 36% de las transacciones y el 38% del valor movilizado.

También existen diferencias entre ciudades. Bogotá, Barranquilla y Cali registraron las mayores reducciones en la utilización del efectivo.

Bre-B, impulsado por el Banco de la República, habilita pagos y transferencias en tiempo real entre entidades financieras en Colombia - crédito Banco de la República
Entre junio y agosto de 2026, el ecosistema Bre-B movilizó $3,2 billones en más de 53,4 millones de operaciones. - crédito Banco de la República

Bre-B también gana presencia en los comercios

Los datos de Bold sobre el ecosistema de Bre-B muestran un aumento en el número de llaves utilizadas por los comercios. Entre junio y agosto de 2026 se activaron 74.935 nuevas llaves, lo que representó un crecimiento de 77,2% y llevó el total a 161.468 llaves activas.

Durante ese trimestre se movilizaron $3,2 billones mediante más de 53,4 millones de operaciones. La categoría de comida y bebidas concentró el 54,7% de la facturación, seguida por servicios, con 20,3%, y tiendas, con 16,6%.

Por ciudades, Bogotá registró $600.852 millones movilizados mediante este ecosistema. Cali alcanzó $42.884 millones; Barranquilla, $39.701 millones; Medellín, $32.988 millones, y Soacha, $32.261 millones.

¿Por qué hay más billetes si se utilizan menos para pagar?

Aunque el efectivo ha perdido participación como medio de pago, la cantidad de billetes en circulación continúa aumentando. El Banco de la República reportó 4.207 millones de billetes, equivalentes a $170,2 billones a precios constantes de 2025.

El monto representa un crecimiento real de 6,6% frente a 2024. La relación entre el efectivo en manos del sector real y el Producto Interno Bruto también aumentó y llegó al 8,4%.

La composición del efectivo ayuda a explicar esta situación. Los billetes de $100.000 y $50.000 concentran el 92% del valor total del efectivo circulante, con participaciones de 51% y 41%, respectivamente.

De acuerdo con el Banco de la República, el dinero físico no se destina únicamente a las compras diarias. También puede mantenerse como reserva de liquidez, depósito de valor o dinero disponible para enfrentar gastos.

Por esta razón, una menor participación del efectivo en las compras no implica necesariamente una reducción en la cantidad de dinero físico que permanece en circulación.

Alerta en Colombia por proliferación de billetes falsos de $100.000 con seriales repetidos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Los billetes de $100.000 representan el 51% del valor total del efectivo circulante. - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Empresas concentran la mayor parte del valor de las transferencias

El comportamiento también cambia entre empresas y personas naturales. Las compañías generan el 87% del valor de las transferencias electrónicas tradicionales, utilizadas principalmente para pagos a proveedores, nómina y otras obligaciones.

En las personas naturales, el 95% de las transferencias electrónicas no supera los $50 millones.

Los valores promedio también varían según el medio utilizado. Las billeteras digitales registran un promedio de $63.000 por operación; las tarjetas débito, $89.000; las transferencias inmediatas, $132.000; y las tarjetas de crédito, $170.000.

Las transferencias interbancarias tienen un valor promedio mayor, de $898.000 por operación.

Los datos muestran así una transformación gradual en los medios utilizados para pagar en Colombia. Mientras el efectivo mantiene la mayor participación en las compras habituales, las transferencias electrónicas han aumentado su presencia en comercios, hogares y operaciones empresariales.

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