Colombia

Peajes: ANI alerta por $16 billones en litigios y desfase de $2,4 billones en vigencias futuras

Ricardo Ayerbe aseguró que la entidad enfrenta demandas por el congelamiento de peajes, laudos ejecutoriados y problemas en procesos de contratación

La actualización de tarifas de peajes en Colombia desde el 16 de enero afecta a 15 estaciones administradas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) - crédito Colprensa
Peajes: ANI alerta por $16 billones en litigios y desfase de $2,4 billones en vigencias futuras - crédito Colprensa
Guardar

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Ricardo Ayerbe, aseguró que recibió la entidad con una elevada carga de litigios, demandas derivadas del congelamiento de las tarifas de peajes y un desfase de $2,4 billones en vigencias futuras.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Ayerbe afirmó que uno de los principales problemas encontrados al asumir la Agencia está relacionado con los procesos judiciales y arbitrales que actualmente enfrenta la entidad.

PUBLICIDAD

El funcionario señaló que el decreto expedido el año pasado para congelar las tarifas de los peajes generó una serie de reclamaciones que actualmente tienen efectos presupuestales sobre la ANI.

Recibimos la ANI con las demandas por la expedición el año pasado del decreto que congeló las tarifas de peajes en el país, que nos generaron una cascada de demandas que hoy estamos sufriendo desde el punto de vista presupuestal”, afirmó.

La medida sobre tarifas especiales se aplicará a los pesos Río Bogotá y El Corzo, según el Invias - crédito Colprensa
Peajes: ANI alerta por $16 billones en litigios y desfase de $2,4 billones en vigencias futuras - crédito Colprensa

ANI reporta alta exposición a litigios

Ayerbe aseguró que la entidad fue recibida con $8 billones en laudos arbitrales ejecutoriados y que, además, actualmente existen 46 tribunales de arbitramento en trámite, cuyas pretensiones suman alrededor de $16 billones.

PUBLICIDAD

A estos procesos se agregan 18 solicitudes de amigable composición por $86 billones, según las cifras entregadas por el presidente de la Agencia.

La litigiosidad de la Agencia es enorme. Hemos recibido, reitero, una Agencia llena de litigios que estamos tratando de empezar a resolver”, manifestó.

Las cifras presentadas por Ayerbe reflejan, según su diagnóstico, una importante exposición jurídica y financiera para una entidad encargada de administrar y supervisar proyectos de infraestructura concesionada en el país.

Dentro de ese panorama, el presidente de la ANI identificó las demandas relacionadas con los peajes como uno de los elementos que están presionando el presupuesto.

El congelamiento de las tarifas generó controversias con concesionarios y otros actores vinculados a los contratos, de acuerdo con lo señalado por el funcionario. Esas diferencias terminaron trasladándose a escenarios judiciales y arbitrales que ahora deben ser atendidos por la entidad.

Peaje - Motos
Peajes: ANI alerta por $16 billones en litigios y desfase de $2,4 billones en vigencias futuras - crédito Colprensa

Desfase financiero y revisión de contratos

Ayerbe también reveló que la Agencia presenta un desfase de $2,4 billones en vigencias futuras, otro de los riesgos financieros que, según dijo, encontró al llegar a la entidad.

El presidente de la ANI agregó que la nueva administración también ha revisado procesos de contratación por posibles problemas relacionados con transparencia y selección objetiva.

Según explicó, fueron revocados dos concursos de méritos que sumaban $57.000 millones.

En uno de esos procesos, aseguró que encontraron “reglas violatorias a la transparencia, a la selección objetiva y a la pluralidad de oferentes”.

El funcionario indicó que la ANI está revisando y reestructurando esos procedimientos para corregir las situaciones encontradas y avanzar nuevamente en su contratación bajo nuevas condiciones.

A estos problemas se suma la existencia de interventorías que están próximas a vencerse, lo que obliga a la entidad a tomar decisiones para garantizar la continuidad de la supervisión de los proyectos de infraestructura.

Los hallazgos presentados por Ayerbe abarcan así tres frentes principales: la litigiosidad, los desequilibrios financieros y los riesgos relacionados con contratación y transparencia.

En materia jurídica, las cifras más relevantes están concentradas en los $8 billones de laudos ejecutoriados, los 46 tribunales en curso por $16 billones y las 18 solicitudes de amigable composición cuya cuantía alcanza los $86 billones.

En el componente presupuestal, el funcionario resaltó el desfase de $2,4 billones en vigencias futuras, mientras que en contratación indicó que se están replanteando procesos que sumaban $57.000 millones.

Ayerbe sostuvo que la actual administración comenzó a trabajar en la resolución de esos frentes, especialmente en los litigios y en la reestructuración de concursos e interventorías que requieren nuevas decisiones de la Agencia.

Temas Relacionados

ANIpeajesvigencias futurastribunales de arbitramentoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería de la Cruz Roja martes 22 de septiembre: resultados ganadores del último sorteo

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de la Cruz Roja martes 22 de septiembre: resultados ganadores del último sorteo

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del martes 22 de septiembre

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del martes 22 de septiembre

Pico y Placa: qué autos no circulan en Villavicencio este 23 de septiembre de 2026

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa: qué autos no circulan en Villavicencio este 23 de septiembre de 2026

Abelardo de la Espriella llegó con chaleco antibalas a Santa Marta y patrulló las calles: “Vamos por todos esos bandidos”

El mandatario aseguró que la Fuerza Pública mantiene los patrullajes en los barrios de la capital del Magdalena y lanzó una advertencia a Los Pachenca, los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo, al afirmar que defenderá a la población frente a estas estructuras

Abelardo de la Espriella llegó con chaleco antibalas a Santa Marta y patrulló las calles: “Vamos por todos esos bandidos”

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 23 de septiembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de la ciudad hoy

Infobae
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

ENTRETENIMIENTO

BTS en Colombia: este es el montaje del escenario que se verá en El Campín y que impediría cambiar plazos para disputar la final femenina

BTS en Colombia: este es el montaje del escenario que se verá en El Campín y que impediría cambiar plazos para disputar la final femenina

Jhonny Rivera reunirá a 35 artistas y creadores de contenido en festival benéfico para los damnificados del terremoto en Pereira

Estos son los conciertos que ocuparán El Campín de Bogotá en la recta final de 2026 y limitarán su disponibilidad para el fútbol

Feid bailó al ritmo de Aria Vega y ella no dudó en responder, causando que sus seguidores los ‘shippearan’

Placebo anunció su regreso a Colombia para celebrar su 30° Aniversario: fecha, lugar y precios

Deportes

Deportivo Cali le dio tremendo golpe a Santa Fe en El Campín: victoria por 1-0 por la Liga BetPlay

Deportivo Cali le dio tremendo golpe a Santa Fe en El Campín: victoria por 1-0 por la Liga BetPlay

Colombia busca la final del Mundial Sub-20 ante Corea del Norte, con la presión e ilusión como motores

Dos jugadores del Junior de Barranquilla están entre los diez que más avanzan con balón, según el CIES

Ronald Longa ganó medalla de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las preseas que obtuvo el país en la jornada del 22 de septiembre

Hernán Torres ‘prendió el ventilador’ sobre su salida de Millonarios: “A usted lo están usando de carne de cañón”