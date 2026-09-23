Colombia

Gobierno expuso ante el Congreso presunto “despilfarro” de recursos del agro durante la administración de Gustavo Petro

Durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Agricultura y la directora de la Agencia Nacional de Tierras presentaron cifras sobre contratación, ejecución de recursos, formalización y entrega de predios

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, presentó ante la Comisión Quinta del Senado un balance sobre la situación encontrada en el sector agropecuario tras el cambio de Gobierno - crédito José Jácome/EFE, Luisa González/REUTERS y Canal Congreso/YouTube
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, presentó ante la Comisión Quinta del Senado un balance sobre la situación encontrada en el sector agropecuario tras el cambio de Gobierno - crédito José Jácome/EFE, Luisa González/REUTERS y Canal Congreso/YouTube
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El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, presentó ante la Comisión Quinta del Senado un balance sobre la situación que encontró en esa cartera tras el cambio de Gobierno y cuestionó el manejo de los recursos destinados al sector durante los últimos tres periodos presidenciales. La intervención se produjo durante un debate de control político citado para revisar el estado del agro colombiano al comienzo de la nueva administración.

Dangond hizo un recuento de las asignaciones realizadas durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. Según las cifras expuestas por el funcionario, durante esa década se destinaron alrededor de $42 billones al sector Agricultura, pero, de acuerdo con su presentación, la participación del agro en la economía nacional se mantuvo alrededor del 3% durante cada cuatrienio.

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El ministro señaló que durante el periodo de Gustavo Petro se destinaron $22,6 billones al sector, una cifra que, según afirmó, superó los recursos destinados conjuntamente durante las administraciones anteriores mencionadas. En ese contexto, cuestionó los resultados obtenidos en materia de producción y comercio exterior y afirmó que durante ese periodo se importaron 16 millones de toneladas de alimentos.

En los cuatro años que pasaron creció más la coca que los cultivos de los pequeños productores del campo”, afirmó Dangond durante su intervención ante los senadores, sosteniendo que pese a los recursos asignados durante la última década, el área cultivada apenas aumentó en aproximadamente 400.000 hectáreas. Frente a esta situación, planteó como una de las metas de la nueva administración ampliar el área cultivada en un millón de hectáreas hacia 2030.

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Cuestionamientos al gasto y a la contratación

Dangond denunció presuntas irregularidades en la contratación y calificó como “despilfarro de los recursos del agro" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Dangond denunció presuntas irregularidades en la contratación y calificó como “despilfarro de los recursos del agro" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los principales puntos expuestos por Dangond estuvo relacionado con lo que denominó un “despilfarro de los recursos del agro”. El jefe de la cartera aseguró que la reducción del presupuesto del sector para 2027 no representa una preocupación para él, debido a que considera que la prioridad debe estar en la manera como se utilizan los recursos disponibles. “Eso es una vagabundería lo que encontramos ahí”, señaló Dangond al referirse a algunas de las situaciones detectadas en el Ministerio de Agricultura.

Entre los ejemplos presentados mencionó la existencia de 25 asesores con honorarios de alrededor de $12 millones mensuales. Según dijo, no considera necesaria esa cantidad de asesores y aseguró que incluso no conoce a algunos de ellos.

Eso es irresponsabilidad con los productores del campo”, aseveró el ministro al referirse a este tipo de contrataciones.

El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, intervino en el debate de control político sobre el sector agropecuario y recogió varios de los datos expuestos por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y otros funcionarios - crédito @Juan_EspinalR/X
El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, intervino en el debate de control político sobre el sector agropecuario y recogió varios de los datos expuestos por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y otros funcionarios - crédito @Juan_EspinalR/X

El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, también intervino para recoger algunos de los datos expuestos durante el debate. Según señaló, Dangond informó sobre un convenio por más de $190.000 millones que habría sido evitado y sobre cambios en la cantidad de contratistas de la Agencia Nacional de Tierras.

“El doctor Indalecio Dangond manifestó que encontró un convenio por más de $190.000 millones el cual se evitó, además la entidad (ANT) pasó de tener 692 contratistas en el 2022 a 1698 en el 2026, también encontró 18 asesores que se ganaban más de 16 millones, entre ellos una pastora que prestaba servicios espirituales. Entre el 1 de enero al 7 de agosto se contrataron prestaciones de servicio por más de 114.000 millones”, aseguró Espinal.

Dangond también cuestionó un contrato de arrendamiento por cuatro años, por un valor de $10.000 millones, destinado al cuidado de una presa que, según su exposición ante la Comisión Quinta, no era necesaria.

El ministro insistió en que la discusión sobre el presupuesto debe centrarse en la destinación de los recursos y no únicamente en el monto asignado. En ese sentido, explicó que los recortes para 2027 alcanzaron al Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural.

El senador también aseguró que fueron identificados 18 asesores con remuneraciones superiores a 16 millones de pesos, entre los que, según su declaración, se encontraba una persona que prestaba servicios espirituales - crédito @Juan_EspinalR/X
El senador también aseguró que fueron identificados 18 asesores con remuneraciones superiores a 16 millones de pesos, entre los que, según su declaración, se encontraba una persona que prestaba servicios espirituales - crédito @Juan_EspinalR/X

Tierra, formalización y metas para el campo

Otro de los asuntos abordados durante el debate fue la política de tierras. Dangond aseguró que el Gobierno dispone actualmente de un millón de hectáreas que pueden ser entregadas y afirmó que no contempla la compra de nuevos predios mientras existan tierras pendientes de adjudicación. “Engañaron a la gente con lo de la entrega de tierra, expresó el ministro al referirse a los resultados de la política implementada durante el periodo anterior.

La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina Garrido, presentó por su parte cifras relacionadas con la formalización y entrega de predios. Según explicó, de una meta de 3,9 millones de hectáreas por formalizar, durante el periodo anterior se alcanzó el 41%.

En cuanto a la entrega de tierras, Garrido señaló que de una meta de 1,5 millones de hectáreas únicamente fueron entregadas 99.477 hectáreas, equivalentes al 6,6% de lo previsto. Además, indicó que permanecen pendientes de registro más de 19.256 títulos, correspondientes a aproximadamente 714.000 hectáreas.

La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina Garrido, informó que de 3,9 millones de hectáreas previstas para formalización solo se alcanzó el 41% de la meta - crédito Canal Congreso/YouTube
La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina Garrido, informó que de 3,9 millones de hectáreas previstas para formalización solo se alcanzó el 41% de la meta - crédito Canal Congreso/YouTube

El ministro también anunció que próximamente presentará proyectos de ley relacionados con los objetivos de la nueva administración para el sector agrícola. Entre las metas expuestas se encuentra la ampliación de la superficie cultivada y el fortalecimiento de la producción como parte de las estrategias relacionadas con la seguridad y soberanía alimentaria.

Durante el debate, Dangond también anunció que se realizará nuevamente el Censo Agropecuario. El funcionario cuestionó los resultados del ejercicio anterior y calificó como “una vergüenza” algunos de los datos encontrados. Según explicó, 99 de cada 100 productores consultados manifestaron no conocer el concepto de asociatividad, mientras que 89 de cada 100 indicaron que nunca habían tramitado un crédito agropecuario.

El ministro relacionó estas cifras con las dificultades que enfrentan los productores rurales para acceder a mecanismos de financiación y organización. En su intervención también sostuvo que el país cuenta con una amplia extensión de tierras que puede ser aprovechada para ampliar la producción sin afectar los bosques.“Acá hay que hablar es de soberanía alimentaria. Este es un país con millones de hectáreas sin explotar y que se puede hacer sin tumbar un solo árbol”, expresó Dangond.

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