Colombia

María Fernanda Cabal lanzó duro ataque al Centro Democrático, tras sus diferencias con Álvaro Uribe: “Lo veo muy pendenciero”

En una nueva aparición, la exsenadora vallecaucana criticó la orientación ideológica del partido, su relación con el electorado uribista y el proceso que llevó a su excolega en el legislativo, Paloma Valencia, a perder la contienda presidencial

María Fernanda Cabal, senadora y exprecandidata presidencial, anunció su salida del Centro Democrático en medio de fuertes cuestionamientos al proceso interno de selección del candidato del partido- crédito Mariano Vimos/Catalina Olaya (Colprensa)
María Fernanda Cabal, senadora y exprecandidata presidencial, ha anunciado su salida del Centro Democrático por su evidente distanciamiento con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez - crédito Mariano Vimos - Catalina Olaya/Colprensa
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En un nuevo pronunciamiento sobre lo que será su futuro político, la exsenadora María Fernanda Cabal aprovechó para lanzarle nuevas pullas al que fue su partido durante 13 años: el Centro Democrático, al afirmar que su inminente desvinculación de esta colectividad responde, según indicó, a una fractura ideológica que alejó a la militancia del que fue su fortín político.

En una entrevista con Blu Radio, Cabal asoció el deterioro interno de la colectividad con el proceso que eligió a la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial. Para la exintegrante del partido, esa definición profundizó una distancia con los votantes que acompañaron al uribismo durante décadas, y que no encontraron en esta ocasión representación.

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María Fernanda Cabal reafirma su lealtad al uribismo y propone al expresidente como su fórmula para las presidenciales de 2026 - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia
María Fernanda Cabal pasó de declarar su lealtad al uribismo, al que incluso propuso como fórmula a la vicepresidencia, a distanciarse definitivamente del expresidente - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

Ante una pregunta sobre la relación entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y la bancada frente a la agenda legislativa, respondió sin titubeos. “El Centro Democrático lo veo más perdido, muy pendenciero”, dijo Cabal, en relación con la posición de este partido declararse de Gobierno, pero a la par de esta declaratoria, hacer una serie de observaciones y críticas a algunas de sus iniciativas.

En cuanto al éxito que pueda tener De la Espriella en su administración, la vallecaucana acotó que será clave los puentes que tienda con los gremios productivos y la eventual eliminación de decretos expedidos durante la administración de Gustavo Petro. “Eso le va dando legitimidad al Gobierno y le va dando aprobación al presidente”, expresó la excongresista en su declaración.

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Cabal atribuyó a la dirigencia del Centro Democrático la pérdida de conexión con su electorado

En este apartado, la excongresista -que habló de los “izquierdópatas que estuvieron en el pasado Gobierno- también habló sobre el papel del Centro Democrático, que en su concepto es el que la tiene “más incómoda” con miras al 2030, es el Centro Democrático. Además de su dura frase sobre la manera en la que estaría operando la colectividad, también habló de Paloma Valencia.

María Fernanda Cabal ha acusado de confusión ideológica al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a la exsenadora Paloma Valencia, figuras predominantes del Centro Democrático - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Paloma Valencia/Facebook
María Fernanda Cabal ha acusado de confusión ideológica al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a la exsenadora Paloma Valencia, figuras predominantes del Centro Democrático - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Paloma Valencia/Facebook

A su juicio, su excolega en el legislativo “sigue navegando sobre una equivocación que le costó la presidencia y le costó al mismo partido su imagen” y fue entonces cuando describió el efecto que atribuye a esa conducta. “Cuando usted pierde el vínculo con el electorado que lo ha acompañado por décadas, pues usted está perdiendo su base electoral”, destacó la política caleña, de 60 años.

Para Cabal, Álvaro Uribe es un socialdemócrata

La exsenadora también hizo énfasis en lo que sería, desde su perspectiva, la identidad doctrinal de Uribe, fundador del Centro Democrático, con el que tuvo una abrupta ruptura; y al ser consultada sobre si lo considera socialdemócrata, no dudó en responder. “Por supuesto. Él es socialdemócrata. Él tiene una formación liberal llena de prejuicios frente a lo que vivió en su época”, dijo Cabal.

Con esto, reafirmó su ruptura con el exjefe de Estado, al que no le perdonaría que no la hubiera considerado como candidata para la contienda presidencial efectuada en el primer semestre. En consecuencia, compartió los ideales de lo que sería su partido, que buscaría reunir a dirigentes, congresistas y militantes que, según plantea, no encontraron espacio en las listas tradicionales.

Daniel Quintero recordó cuando le dijo a María Fernanda Cabal que desde el uribismo le iban a dar la espalda - crédito @MariaFdaCanal/X
En diferentes ocasiones María Fernanda Cabal ha apuntado al Centro Democrático y lo que para ella han sido malas decisiones del expresidente Álvaro Uribe, que le dieron juego al hoy presidente, Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCanal/X

La plataforma en formación, como se ha conocido de boca de la propia exsenadora, ha sido asociada con los nombres Democracia y Libertad y Nueva Derecha. Entre sus fundamentos se incluyen la defensa de la propiedad privada, impuestos bajos, desregulación, libre mercado, familia, orden y seguridad, con referencias a los economistas Ludwig von Mises y Friedrich Hayek.

De esta manera, el nuevo movimiento prevé participar en las elecciones regionales de 2027 con candidatos a alcaldías y gobernaciones en Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Norte de Santander. La meta es construir una estructura nacional independiente, de derecha, que respalde una futura aspiración presidencial de Cabal, que ha dejado en claro que se presentaría en 2030.

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