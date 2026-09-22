Colombia

El vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con Kristi Noem, delegada del Escudo de las Américas, previo a su intervención en la ONU: así fue el encuentro

En la reunión también estuvo el canciller Omar Bula y la embajadora María Consuelo Araújo, que antecedió a su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en representación del mandatario Abelardo de la Espriella

Kristi Noem y José Manuel Restrepo
La enviada de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, se reunió en Nueva York con el vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo - crédito Roey Yohai
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El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, acordaron en Nueva York (Estados Unidos) vincular la cooperación contra el crimen transnacional y el control migratorio, con la inversión y el crecimiento, como parte de la coalición militar y política multinacional impulsada por el gobierno de Estados Unidos para el hemisferio.

La reunión, que se llevó a cabo en la noche del lunes 21 de septiembre, previo a la presencia de Restrepo ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hizo énfasis en la seguridad regional como condición para la prosperidad económica que ambos gobiernos buscan impulsar en Colombia y la región. En el encuentro también estuvo el canciller Omar Bula y la embajadora en EE. UU., María Consuelo Araújo.

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Seguridad regional será la base para atraer inversión en Colombia

Durante el encuentro, Noem definió el alcance de la asociación que Estados Unidos propone con la iniciativa. “Podemos asociarnos en el marco del Escudo de las Américas, no solo para fortalecer la seguridad, la inmigración y los asuntos fronterizos, sino también para impulsar la prosperidad económica en la región”, expresó la funcionaria de alto nivel de la administración de Donald Trump.

Kristi Noem y el equipo de Colombia en Estados Unidos
Kristi Noem y el equipo de Colombia en Estados Unidos acordaron avanzar en temas conjuntos sobre la lucha trasnacional contra el crimen organizado - crédito Roey Yohai

Asimismo, agradeció la disposición de las autoridades colombianas para trabajar con Washington y señaló que esa cooperación apunta a que los ciudadanos del país sean “más prósperos” y estén “más seguros”. De esta manera, la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos entre enero de 2025 y marzo de 2026 también habló de la construcción de una relación más amistosa.

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“Colombia es uno de los socios más importantes de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental”, reiteró Noem, que añadió que el trabajo conjunto busca fortalecer la seguridad regional, derrotar a las organizaciones criminales transnacionales y sentar las bases de la prosperidad económica, pilares sobre los cuales se cimentará la relación bilateral en esta nueva etapa.

Por su parte, Restrepo planteó que la coordinación no se limitará a acciones bilaterales. “Este es un momento en el que podemos construir juntos en torno a la seguridad, la prosperidad y también a la forma de abordar acciones multilaterales, con el trabajo conjunto de todos los países del Escudo de las Américas”, expresó el número 2 del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Reunión de Kristi Noem y José Manuel Restrepo
Al lado de Kristi Noem también estuvo por Estados Unidos el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura - crédito @cancilleriacol/

Entretanto, la embajadora Araújo afirmó que el país ocupa ahora el puesto 19 dentro de la iniciativa hemisférica y planteó su aspiración de asumir un lugar central en su desarrollo. “Queremos ser la piedra angular de esta estrategia hemisférica”, sostuvo la diplomática, que previamente había sostenido encuentros con el mandatario Trump y con el senador republicano Bernie Moreno.

Así busca Colombia consolidar su relación con Estados Unidos

De la misma forma, el canciller Bula indicó que la nueva administración ha avanzado en la relación con Estados Unidos durante su primer mes de Gobierno y asoció ese avance con una relación bilateral que, según dijo, se ha fortalecido y continuará desarrollándose durante los próximos años; basada en los tratados firmados por ambas naciones para combatir el crimen

Creo que hemos dado pasos enormes hacia una relación mucho más sólida y vamos por buen camino. Avanzaremos aún más en los próximos años”, indicó Bula, tras un encuentro que fue calificado por los anfitriones como una relación de “energía e impulso”, con disposición clara de nuevo Gobierno en Colombia para avanzar en las tareas propuestas por EE. UU. en el continente.

Y es que como enfatizó el vicepresidente Restrepo, el presidente Abelardo de la Espriella considera estratégica la relación con Estados Unidos y los demás países que integran el Escudo de las Américas. “También permite el desarrollo económico, la prosperidad y la seguridad de Colombia, acotó el máximo representante del Ejecutivo en suelo norteamericano.

José Manuel Restrepo hablará por Colombia ante la ONU
El vicepresidente José Manuel Restrepo será el que hablará por Colombia ante la ONU, en su Asamblea General número 81 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El vicepresidente, cabe destacar, intervendrá el jueves 24 de septiembre de 2026 ante la Asamblea General de la ONU, en reemplazo expreso del presidente De la Espriella. El jefe de Estado mantiene su compromiso de campaña de no hacer viajes internacionales durante su mandato y por eso envió a su hombre más cercano, en una agenda que se ha trazado objetivos claros.

En efecto, el discurso de Restrepo estará centrado en temas como seguridad, lucha contra el narcotráfico, atracción de inversión extranjera privada y posicionamiento de Colombia en inteligencia artificial. Durante su presencia también expondrá la visión de la nueva administración sobre los desafíos internos del país, su política exterior y un mensaje directo del mandatario.

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