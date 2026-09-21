La JEP imputó a cinco exjefes de las Farc por violencia sexual y de género: fueron acusados de abortos forzosos a menores de edad

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó el lunes 21 de septiembre a cinco excomandantes de las antiguas Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad vinculados con violencia sexual y de género contra comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

La decisión los convoca a reconocer su responsabilidad por hechos cometidos contra población civil y contra mujeres y niñas reclutadas.

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Los imputados fueron identificados por los alias Calixto, “El Pija”, “Jaime Barragán”, “Monín” y “Leonel Páez”, quienes integraron el Frente Sexto y las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la extinta guerrilla.

La JEP les atribuyó posible responsabilidad de mando por no prevenir, investigar ni sancionar los hechos ocurridos dentro de las filas guerrilleras. El llamado abarca las conductas de violación, otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución por motivos de género como crímenes de lesa humanidad.

También fueron imputados por los crímenes de guerra de violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal, incluidos tratos humillantes y degradantes. Los abortos forzados practicados contra niñas y mujeres reclutadas fueron calificados como tortura, mientras que la anticoncepción forzada fue considerada un ultraje contra la dignidad personal.

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Los actos de discriminación y violencia contra personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas fueron encuadrados como persecución por motivos de género.

La medida constituye la tercera imputación dentro del caso 05, que investiga la situación territorial en esa región, y la primera de ese expediente centrada en crímenes de violencia sexual y de género atribuidos a la antigua guerrilla. El proceso es dirigido por el magistrado Raúl Sánchez.