Policía desmanteló banda que logró fabricar más de medio millón de dólares falsos en La Unión, Valle: el Servicio Secreto de EE. UU. les siguió el rastro

La Operación Victoria permitió a Colombia y Estados Unidos retirar 517.730 dólares falsos y más de 350 millones de pesos colombianos adulterados - crédito Policía Nacional

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Las autoridades de Colombia y Estados unidos dieron un duro golpe a los falsificadores de modena después de que confirmaran el retiro de 517.730 dólares falsos y más de 350 millones de pesos colombianos adulterados que una red criminal producía y distribuía desde el Valle del Cauca hacia Bogotá.

La ofensiva, denominada Operación Victoria, reunió a la Dijín de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Servicio Secreto de Estados Unidos. Las autoridades identificaron una fábrica clandestina instalada en una vivienda de La Unión y un punto de acopio y comercialización en la capital.

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El operativo se concentró en una casa de dos pisos del barrio El Amparo, donde aparentemente funcionaba una empresa de litografía. La intervención reveló que el lugar alojaba una estructura dedicada a fabricar divisas estadounidenses falsificadas.

La organización contaba con una línea de producción dividida por tareas: diseño de los billetes, impresión, acabados, almacenamiento de insumos y preparación del dinero para su distribución. La casa no operaba como un taller improvisado, sino como un centro destinado a sostener una producción continua de moneda falsa.

La Dijín, la Fiscalía y el Servicio Secreto de Estados Unidos identificaron una fábrica clandestina en La Unión y un punto de acopio en Bogotá - crédito Policía Nacional

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron una máquina litográfica industrial que, según las autoridades, permitía imprimir grandes volúmenes de billetes con detalles preparados para evadir controles visuales y detectores.

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En el área de diseño, la Policía encontró un computador portátil con insumos digitales de diagramación. Ese material se utilizaba para reproducir elementos como las marcas de agua y los hilos de seguridad presentes en los dólares auténticos.

La red también disponía de dos impresoras láser para los acabados y la definición de los diseños. Los uniformados incautaron tintas especiales, productos químicos y matrices destinadas a mantener la apariencia del papel moneda.

En el inmueble de La Unión quedaron bajo custodia 251.720 dólares falsificados que estaban listos para ser empacados y enviados al mercado ilegal.

La Policía encontró insumos digitales, tintas especiales, productos químicos y matrices para reproducir marcas de agua e hilos de seguridad - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades señalaron que la disponibilidad de esos materiales indicaba que la organización tenía acceso a proveedores especializados. El funcionamiento de la fábrica exigía una cadena estable de suministro, además de personal técnico y responsables de transporte.

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Durante el procedimiento fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de la estructura. Las autoridades identificaron a Hugo Chávez, alias Majinbu, como el supuesto cabecilla y articulador de la operación instalada en La Unión.

William Ibáñez habría cumplido funciones como operario técnico e impresor, con responsabilidades en la elaboración gráfica de las divisas fraudulentas. Jorge Ríos y Eduar Posso, de acuerdo con la investigación, estaban encargados de la logística, el acopio de los insumos y el traslado de los productos de la fábrica.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en el centro carcelario de Tuluá contra alias Majinbu, Ríos y Posso. Ibáñez recibió detención domiciliaria en Cali.

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Los procesados deberán responder por falsificación de moneda nacional o extranjera; tráfico, elaboración y tenencia de elementos para falsificar moneda; y concierto para delinquir.

El dinero producido en el Valle tenía un enlace de distribución en Bogotá

En Suba fue capturado Omar Montes, alias Damián, con 266.010 dólares falsos, 350.950.000 pesos adulterados y dinero genuino usado como señuelo - crédito Policía Nacional

La investigación estableció que la estructura tenía una conexión en Bogotá para recibir el dinero producido en la fábrica y comercializarlo al por mayor.

En una operación simultánea, los agentes capturaron en el barrio El Rincón, en la localidad de Suba, a Omar Montes, alias Damián. Las autoridades lo señalaron como el principal enlace de acopio y venta de la moneda falsificada.

En poder del detenido fueron encontrados 266.010 dólares falsos y 350.950.000 pesos colombianos adulterados. También llevaba 500 dólares y 16,8 millones de pesos genuinos que, según la investigación, utilizaba como señuelo para engañar a sus víctimas.

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Durante la diligencia, los uniformados incautaron además un uniforme de uso privativo del Ejército Nacional.

“Montes Deavila fue imputado por tráfico de moneda falsificada, tenencia de elementos para la falsificación de moneda y uso de uniformes e insignias de uso privativo de las Fuerzas Militares”, confirmó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

El oficial añadió que contra alias Damián se dispuso una medida de aseguramiento en su lugar de residencia.