Vehículo abandonado provocó caos en Suba, Bogotá: grupo antiexplosivos estuvo en la zona

El automotor fue inspeccionado por las autoridades y se descartó la presencia de explosivos -crédito @PasaenBogota/X

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Un vehículo detenido sobre la vía generó un cierre preventivo en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, mientras las autoridades verificaban las condiciones del automotor. El cierre se realiza en la calle 128 entre carreras 90A y 91, donde la Policía acordonó la zona como medida de precaución.

Inicialmente, se evaluó la posibilidad de que el vehículo pudiera contener un artefacto explosivo, por lo que también fueron evacuadas viviendas y conjuntos residenciales ubicados en los alrededores.

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Sin embargo, Tránsito de Bogotá confirmó a Infobae Colombia que el automóvil no contiene ningún artefacto explosivo, se trata de un vehículo abandonado y no representa peligro para los transeúntes ni para los vecinos del sector.

La Policía acordonó el sector de Suba para verificar el vehículo abandonado -crédito @PasaenBogota/X

Mientras se adelantaban las verificaciones, el reporte de movilidad informó con corte a las 5:42 p. m. que implementaron un desvío para facilitar la movilidad en la zona. Los conductores son direccionados por la calle 127 con carrera 95A hasta la calle 130C.

Las autoridades mantienen el llamado a evitar el sector mientras permanece el cierre preventivo y recomiendan tomar vías alternas para desplazarse por esta zona de Suba.

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