En video: momento exacto en que atacaron al guarda de TransMilenio que murió en estación Terreros, Soacha

Las imágenes registran el seguimiento de los guardas a la pareja y la posterior agresión contra Cristian Garzón, quien corre unos metros y se detiene en la separación entre la vía de TransMilenio y la calzada para vehículos particulares. - crédito @periodispublico/X

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Un video conocido por Periodismo Público muestra el momento en que fue atacado Cristian David Garzón, guarda de seguridad de Top Guard Ltda., durante un procedimiento de control a la evasión del pasaje en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha, el 18 de septiembre.

Garzón, de 27 años, hacía parte de la escuadra antievasión y se encontraba realizando labores de control cuando una pareja intentó ingresar de manera irregular a la estación. Durante el procedimiento se produjo la agresión en la que el trabajador recibió dos heridas con arma blanca.

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Así fue el ataque contra el guarda en la estación Terreros

En las imágenes se observa a una mujer atravesar el carril exclusivo para los buses de TransMilenio. Detrás de ella aparece un hombre, quien posteriormente se acerca a Garzón y le jala uno de los pies, haciendo que el trabajador esté a punto de caer.

Después de ese momento, una compañera de Garzón llega al lugar y los dos trabajadores siguen al hombre y a la mujer.

El hombre se dirige posteriormente hacia uno de los guardas y lo ataca. Tras la agresión, Garzón corre algunos pasos hasta llegar a la separación entre la vía exclusiva de TransMilenio y la vía destinada al tránsito de vehículos particulares. En ese punto, el trabajador cae al suelo.

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El video corresponde al momento de la agresión y no permite establecer por sí solo todos los detalles que rodearon el enfrentamiento. De acuerdo con testimonios preliminares conocidos después del hecho, Garzón se interpuso cuando una de las personas habría intentado agredir a una de sus compañeras.

El agresor se acerca a Garzón y le jala uno de los pies, haciendo que el trabajador esté a punto de caer - crédito captura de video

Cristian Garzón recibió dos heridas con arma blanca

Después de la agresión, otros trabajadores y personas que estaban en la estación auxiliaron a Garzón. El guarda fue trasladado de urgencia a un centro médico ubicado a menos de dos cuadras de la estación Terreros.

La compañera que estaba con él relató a Blu Radio lo ocurrido después del ataque. Según su testimonio, se acercó a revisar el estado del trabajador y él le manifestó que no había recibido una herida.

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Posteriormente, Garzón se levantó el chaleco y la mujer observó el daño provocado por el arma.

“Me vuelvo a mirar cómo está el estado del compañero, y el compañero solo me dice: ‘No, tranquila, que a mí no me la pegaron’. Y se corre la pechera, y fue cuando le veo el roto en el chaleco... Se me murió en las manos porque parece que la puñalada fue en el corazón”, relató la testigo al medio.

El personal médico realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, pero confirmó posteriormente el fallecimiento del trabajador debido a la gravedad de las lesiones cardíacas y pulmonares.

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Dos personas fueron capturadas por el caso

La Policía Metropolitana de Soacha capturó a un hombre y una mujer señalados de estar involucrados en la agresión contra el guarda. Durante el procedimiento también fue incautada un arma blanca que, según las autoridades, habría sido utilizada en el ataque.

Los detenidos fueron identificados como Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra.

De acuerdo con la información conocida durante el proceso judicial, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de homicidio agravado. Ninguno de los dos procesados aceptó los cargos.

Posteriormente, una juez de control de garantías ordenó su envío a prisión mientras avanza el proceso por los hechos ocurridos en la estación Terreros.

Según la información conocida durante el proceso, Anngi Natalia Díaz Sierra registra cuatro anotaciones judiciales por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. Deibi Gabriel Acevedo Sánchez, de nacionalidad venezolana, no registra antecedentes judiciales, de acuerdo con la información suministrada sobre el caso.

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Esta es la pareja que atacó al guarda de TransMilenio en la estación San Mateo - crédito @JorgeEmilioRey/X

Compañera de Garzón contó lo ocurrido durante el procedimiento

La compañera que estaba con Cristian Garzón durante el procedimiento también habló sobre lo sucedido con Noticias RCN.

La mujer explicó que, después de lo ocurrido, solicitó regresar a su casa con su hija de 18 meses. En declaraciones entregadas al medio, se refirió a la intervención de Garzón durante la agresión.

“Es un héroe. No debió ser él. En ese momento no estaba pensando en mi bebé. Tenía la cabeza caliente. Y yo creo que él sí pensó que a mí me esperaban en la casa. Una bebé de 18 meses en este momento estaría sin mamá”, dijo.

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La empresa Top Guard Ltda. informó que Garzón había ingresado a trabajar pocos días antes del ataque. En un comunicado, la compañía señaló que acompañará a sus familiares durante el proceso y manifestó su respaldo a la investigación judicial.

“Eligió una profesión que exige entrega, disciplina y coraje, y la ejerció con honor hasta su último aliento”, indicó la empresa en el comunicado entregado tras su muerte.

Pronunciamientos tras la muerte del guarda de TransMilenio

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, se refirió al caso y destacó el trabajo de la Policía de Soacha, la Fiscalía y el CTI después del ataque.

“Una persona que cumple con su labor no puede perder la vida por exigir el cumplimiento de las normas”, señaló el mandatario local.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también expresó solidaridad con la familia de Garzón y se refirió al caso a través de sus redes sociales.

Este es el comunicado oficial de TransMilenio tras el asesinato de Cristian David Garzón Castro - crédito Transmilenio S.A.

Por su parte, TransMilenio lamentó la muerte de Cristian David Garzón Castro y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. La entidad señaló que rechaza cualquier forma de violencia contra las personas que hacen parte del sistema y manifestó que entregará a las autoridades la información que sea requerida dentro de las investigaciones.

La empresa de seguridad también señaló que confía en el avance del proceso judicial y agradeció la actuación de la Policía Nacional.

La investigación continúa para establecer las circunstancias del ataque y determinar la responsabilidad de las personas procesadas por la muerte del trabajador.