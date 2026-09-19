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Así formaría la selección Colombia para los amistosos ante México, Perú y Paraguay: el nuevo equipo de Néstor Lorenzo

La convocatoria dejó muchas novedades en la nómina de la Tricolor, entre ellas a nueve jugadores debutantes y 15 bajas con respecto al Mundial 2026

La selección Colombia empezó la renovación de su nómina con la convocatoria para los amistosos ante México, Perú y Paraguay - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
La selección Colombia empezó la renovación de su nómina con la convocatoria para los amistosos ante México, Perú y Paraguay - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
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La selección Colombia arrancará una nueva etapa en su historia con los tres amistosos en Estados Unidos ante México, Paraguay y Perú, entre el 26 de septiembre y el 10 de octubre, cuando el técnico Néstor Lorenzo probará a nuevos jugadores.

El entrenador de la Tricolor también analizará la formación con la que disputará esos encuentros, pues serán los primeros juegos después del Mundial 2026 y es clave comenzar con el pie derecho para consolidar una nómina y recuperar la confianza de los hinchas.

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Además de eso, será el inicio de la etapa post-James Rodríguez, que anunció su retiro de la selección Colombia el miércoles 15 de septiembre, luego de 15 años con la camiseta amarilla y después de su mala presentación en la Copa del Mundo, en la que evidenció el desgaste con el combinado nacional.

¿Cómo sería la alineación de la selección Colombia?

Una de las exigencias de los aficionados al combinado nacional era empezar el recambio generacional de manera rápida, pues fue a la Copa de la FIFA con ocho jugadores mayores de 30 años, dos de ellos tenían 37 años en ese momento, como David Ospina y Camilo Vargas.

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De hecho, en la portería empezó la renovación porque Álvaro Montero sería titular en la selección Colombia, ya que integra el proceso de Néstor Lorenzo desde 2023, vive un buen momento con Boca Juniors y fue al Mundial 2026, por lo que es llamado a ser el inicialista en el proceso rumbo a 2030.

Álvaro Montero se perfila como titular de la selección Colombia, por encima de Kevin Mier y Aldair Quintana - crédito Alex Silva/REUTERS
Álvaro Montero se perfila como titular de la selección Colombia, por encima de Kevin Mier y Aldair Quintana - crédito Alex Silva/REUTERS

El otro caso estaría en la defensa, pues Álvaro Angulo tomaría la lateral izquierda que Johan Mojica y Déiver Machado dejaron porque no fueron convocados, aunque también se vería posteriormente a Edier Ocampo, un joven que fue figura de la selección Colombia sub-20 en 2023.

Para el frente de ataque, Carlos Andrés Gómez y Daniel Arcila entrarían en la formación titular; ambos son figuras en Vasco da Gama y Club León, respectivamente, aunque cabe recordar que la banda izquierda es propiedad de Luis Díaz, al que le dieron descanso en esta fecha FIFA por bajo nivel.

Daniel Arcila es uno de los nueve debutantes en la selección Colombia en los amistosos de 2026 - crédito Steve Roberts/Imagn Images
Daniel Arcila es uno de los nueve debutantes en la selección Colombia en los amistosos de 2026 - crédito Steve Roberts/Imagn Images

Finalmente, Luis Javier Suárez mantendría su puesto como delantero, pero con la competencia del goleador Kevin Viveros, la estrella del Athletico Paranaense, y la aparición de Óscar Perea, atacante del América de México, que tomaron los respectivos puestos de Jhon Córdoba y “Cucho” Hernández.

Un punto a tener en cuenta es que Néstor Lorenzo tendrá la oportunidad de probar a los 26 jugadores en la Tricolor en los tres juegos, pues la idea es analizar y mirar cómo funcionan todos, lo que pueden aportar, y acomodarlos en la nómina.

Néstor Lorenzo solo llamó a 11 jugadores en la selección Colombia, provenientes del Mundial 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS
Néstor Lorenzo solo llamó a 11 jugadores en la selección Colombia, provenientes del Mundial 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Posible formación: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez, Daniel Arcila; Luis Javier Suárez.

Jugadores convocados:

  1. Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
  2. Álvaro Angulo – Pumas UNAM (MEX)
  3. Álvaro Montero – Boca Juniors (ARG)
  4. Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
  5. Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (BRA)
  6. Daniel Arcila – Club León (MEX)
  7. Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
  8. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  9. Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
  10. Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
  11. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  12. Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  13. Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
  14. Jhon Solís – Birmingham City F.C. (ENG)
  15. Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
  16. Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
  17. Kevin Castaño – Atlético Mineiro (BRA)
  18. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  19. Kevin Viveros – Athletico Paranaense (BRA)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
  22. Óscar Perea – Club América (MEX)
  23. Richard Ríos – Al-Ittihad Club (KSA)
  24. Royer Caicedo – Cercle Brugge (BEL)
  25. Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
  26. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

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