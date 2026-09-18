Defensoría del Pueblo dice que ataque con drones a radar de Aerocivil violó el Derecho Internacional Humanitario

La ofensiva con drones se registró este miércoles por la mañana en la zona rural de Candelaria, a pocos kilómetros de Cali - crédito Captura video

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La Defensoría del Pueblo aseguró que el ataque con drones cargados con explosivos contra un radar de vigilancia aérea de la Aeronáutica Civil, ubicado en el corregimiento El Carmelo, en Candelaria, Valle del Cauca, violó el Derecho Internacional Humanitario, conocido como DIH.

El Derecho Internacional Humanitario es el conjunto de normas que busca limitar los efectos de los conflictos armados. Entre sus principios centrales está la obligación de distinguir entre combatientes y población civil, así como entre objetivos militares y bienes civiles protegidos.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la Defensoría se pronunció mediante un comunicado sobre el ataque ocurrido en la mañana del miércoles 16 de septiembre. Según la entidad, la acción estuvo dirigida contra un bien de carácter civil, necesario para la operación del servicio aéreo.

“Esta acción infringe el principio de distinción del DIH, pues las partes en conflicto deben adoptar todas las precauciones posibles para evitar o reducir los daños a la población y a los bienes protegidos”, aseguró la Defensoría.

La Defensoría del Pueblo . - crédito Defensoría

Qué dijo la Defensoría sobre el ataque

La entidad advirtió que el radar atacado es un bien civil protegido por el Derecho Internacional Humanitario. Por esa razón, señaló que no puede ser tratado como objetivo de guerra ni afectado por acciones armadas que pongan en riesgo a la población o la prestación de servicios esenciales.

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La Defensoría indicó que este tipo de ataques puede generar riesgos para las operaciones aéreas y, con ello, para la vida e integridad de quienes usan, se benefician u operan el servicio.

Según el organismo, la afectación de infraestructura aeronáutica también podría comprometer vuelos médicos, traslados de pacientes y otras operaciones aéreas esenciales. Por eso, insistió en que el ataque reviste gravedad más allá del daño material causado al radar.

El pronunciamiento se centra en el principio de distinción, una regla básica del Derecho Internacional Humanitario. Este principio exige que las partes en conflicto diferencien en todo momento entre personas que participan en las hostilidades y población civil, así como entre objetivos militares y bienes civiles.

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En este caso, la Defensoría sostuvo que el radar de la Aerocivil hace parte de la infraestructura necesaria para un servicio civil y que su ataque pudo afectar derechos de personas ajenas al conflicto.

Ataque con dron - crédito Colprensa

Piden investigar y proteger operaciones aéreas

La Defensoría hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la Aeronáutica Civil y a las demás autoridades competentes para que adelanten las investigaciones, esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades a que haya lugar.

La entidad también pidió adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas que puedan verse afectadas por este tipo de acciones.

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En su comunicado, la Defensoría llamó a los grupos armados ilegales con presencia en la región a respetar a la población civil y los bienes públicos. También pidió que se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos de las comunidades.

El organismo recordó que el uso de drones por parte de grupos armados ilegales se ha convertido en un riesgo creciente para la vigencia de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Según cifras citadas por la Defensoría, entre enero y mayo de 2026 los ataques con drones aumentaron 146 %, dejando 21 personas fallecidas y 145 heridas.

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Para la entidad, este incremento evidencia la necesidad de reforzar la prevención, la investigación y la protección de infraestructura civil, especialmente en regiones donde hay presencia de grupos armados ilegales.

El pronunciamiento deja como punto central que el ataque contra el radar de la Aerocivil en Candelaria no solo afectó una instalación técnica, sino un bien protegido por el Derecho Internacional Humanitario. Por eso, la Defensoría pidió una respuesta institucional que esclarezca lo ocurrido y garantice que las operaciones aéreas esenciales no queden expuestas a nuevos ataques.