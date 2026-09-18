Colombia

Aumento de la UPC abre alivio para salud, pero Afidro advierte retos de financiación

El gremio farmacéutico respaldó el ajuste proyectado por MinSalud y pidió avanzar en acceso, regulación y modernización del Invima

Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
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El presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Afidro, Ignacio Gaitán Villegas, afirmó que el aumento proyectado de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, es necesario para mejorar la calidad de vida de los pacientes y comenzar a nivelar las finanzas del sistema de salud.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el pronunciamiento se dio luego de conocerse que el Ministerio de Salud proyecta un incremento de la UPC de entre 12 % y 13 %, en medio de la discusión por el desfinanciamiento del sector y la deuda acumulada con prestadores.

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La UPC es el valor que el Gobierno reconoce al sistema de salud por cada colombiano afiliado, con el propósito de financiar consultas, medicamentos, tratamientos y demás servicios incluidos. Su ajuste se ha convertido en uno de los puntos centrales del debate sobre la sostenibilidad del sistema.

Gaitán reconoció que el país enfrenta restricciones fiscales, pero sostuvo que liberar más recursos a través de la UPC puede traducirse en mejores condiciones para los pacientes.

Es un paso importante para entender que paulatinamente podemos ir nivelando el sistema. Entendemos los retos de financiamiento que tiene el Gobierno, entendemos el déficit fiscal con que se recibieron las finanzas públicas, pero creo que una compensación para empezar a generar recursos a través de la liberación de la UPC, fundamentalmente, va a impactar en una mejor vida para los pacientes”, afirmó.

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Según el documento, la crisis del sistema de salud en Colombia afecta gravemente el acceso a servicios médicos, la entrega de medicamentos y las condiciones laborales del personal sanitario - crédito Colprensa
El gremio farmacéutico respaldó el ajuste proyectado por MinSalud y pidió avanzar en acceso, regulación y modernización del Invima - crédito Colprensa

Ajuste por encima de la inflación

El presidente de Afidro señaló que el aumento proyectado es positivo porque, por primera vez en varios años, estaría por encima de la inflación. Según las estimaciones citadas, este año la inflación se ubicaría entre 6,5 % y 7 %, mientras que la UPC tendría un ajuste superior.

Para el dirigente gremial, una de las causas del deterioro financiero del sistema ha sido que los incrementos anteriores no alcanzaron siquiera a compensar el aumento del costo de vida. Esa brecha, según explicó, terminó ampliando las deudas acumuladas.

Uno de los temas que acumuló este proceso es que no habíamos llegado siquiera a niveles de inflación para incrementar la UPC, y lo que esto generaba era que, todos los días, paulatinamente, la deuda iba aumentando”, afirmó Gaitán.

El ajuste se discute en un contexto de alta presión financiera. Según cifras del Ministerio de Salud citadas en el reporte, el sistema tendría un faltante presupuestal cercano a los $13 billones y una deuda acumulada con clínicas y hospitales que superaría los $55 billones.

Para Afidro, el aumento de la UPC puede ser un paso para empezar a corregir esa situación, pero no resolvería por sí solo todos los problemas del sistema. El gremio insiste en que se requieren medidas adicionales para garantizar el flujo de recursos y evitar que las deudas sigan creciendo en los distintos eslabones de la cadena.

Pacientes del hospital Juan Domínguez Romero son trasladados por falta de personal y recursos - crédito Gobernación del Atlántico
El gremio farmacéutico respaldó el ajuste proyectado por MinSalud y pidió avanzar en acceso, regulación y modernización del Invima - crédito Gobernación del Atlántico

Financiamiento, acceso y regulación

Gaitán explicó que uno de los principales retos sigue siendo el financiamiento. Según sus cálculos, solo en el gremio farmacéutico hay carteras acumuladas cercanas a los $5 billones, lo que refleja la presión que enfrentan proveedores, laboratorios, prestadores y demás actores del sector.

El dirigente también señaló que el ajuste de la UPC debe ir acompañado de decisiones sobre acceso a tratamientos, regulación y fortalecimiento institucional. En particular, mencionó la necesidad de modernizar el Invima para que incorpore mejores prácticas internacionales y responda de manera más eficiente a los retos del sector.

Para Afidro, la modernización regulatoria es clave porque incide en la disponibilidad de medicamentos, la innovación y la oportunidad con la que nuevas tecnologías pueden llegar a los pacientes. El gremio también destacó la importancia de mantener reglas claras en materia de propiedad intelectual y seguridad jurídica.

Gaitán sostuvo que estos elementos son necesarios para proteger la inversión y la innovación en salud. Según su planteamiento, el sistema requiere no solo más recursos, sino también condiciones que permitan garantizar acceso oportuno a tratamientos y estabilidad para los actores que participan en la atención.

El debate por la UPC ocurre en medio de una discusión más amplia sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano. Mientras el Gobierno proyecta un incremento de entre 12 % y 13 %, los gremios del sector insisten en que el ajuste debe servir para empezar a cerrar brechas acumuladas.

Afidro considera que el aumento es necesario y puede tener impacto directo en los pacientes, pero advierte que el país debe avanzar en una agenda más amplia: financiación suficiente, reglas claras, modernización del Invima, respeto por la seguridad jurídica y medidas que permitan reducir la deuda que afecta a clínicas, hospitales y proveedores.

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