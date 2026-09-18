Vicepresidente pide acelerar Finanzas Abiertas y cuestiona plazo de 132 meses

José Manuel Restrepo solicitó a la Superfinanciera avanzar más rápido en la implementación de Open Finance en Colombia. Picture taken January 30, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

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El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, pidió a la Superintendencia Financiera acelerar la implementación de las Finanzas Abiertas en Colombia y cuestionó el plazo previsto para avanzar en esta agenda regulatoria, que busca fortalecer el uso de datos financieros y ampliar la innovación en el sistema.

De acuerdo con la información publicada por La República, Restrepo hizo el llamado durante su intervención en Latam Fintech, donde sostuvo que el país ya cuenta con bases para desarrollar el modelo de Open Finance y que la implementación obligatoria se encuentra en marcha.

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Sin embargo, el vicepresidente consideró necesario revisar los tiempos definidos para que la normativa avance con mayor rapidez. En particular, cuestionó si el país requiere 132 meses para consolidar este proceso.

“Mi solicitud puntual al superintendente financiero es que aceleremos este proceso. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión de fondo sobre si necesitamos 132 meses para poder avanzar en esta dirección. Mi invitación es: aceleremos el proceso”, afirmó.

José Manuel Restrepo solicitó a la Superfinanciera avanzar más rápido en la implementación de Open Finance en Colombia

Finanzas Abiertas como política de Estado

Restrepo aclaró que la decisión no depende directamente de él, pero invitó al superintendente financiero, Pablo Rivas, y a la entidad a realizar un esfuerzo para acelerar la implementación.

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El vicepresidente también señaló que las Finanzas Abiertas deben formar parte de una agenda de largo plazo y convertirse en una política de Estado dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

La propuesta apunta a que el sistema financiero avance hacia un modelo en el que los datos puedan ser usados de manera más eficiente, con reglas claras, para fortalecer la competencia, la innovación y el desarrollo de nuevos servicios financieros.

Durante su intervención, Restrepo relacionó esta agenda con la necesidad de modernizar la economía y aprovechar mejor las capacidades del ecosistema tecnológico del país. En ese punto, destacó el crecimiento de las empresas emergentes, especialmente las fintech.

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“En los últimos 13 años, las startups en nuestro país han crecido a un promedio anual de 113 %. Se duplican todos los años y la número uno son las fintech”, afirmó.

Para el vicepresidente, ese comportamiento muestra que Colombia cuenta con talento, capacidades empresariales y condiciones para ampliar su participación en servicios basados en conocimiento, tecnología financiera e innovación.

José Manuel Restrepo solicitó a la Superfinanciera avanzar más rápido en la implementación de Open Finance en Colombia. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Ahorro pensional e inversión productiva

Restrepo también se refirió a la necesidad de movilizar el capital disponible en Colombia hacia proyectos productivos. En particular, planteó que el ahorro pensional debe tener un papel más activo en el desarrollo económico del país.

“Necesitamos aprovechar ese capital. Capital que no falta en nuestro país. Capital que está inmóvil, que es distinto”, señaló.

El vicepresidente sostuvo que los recursos administrados por los fondos de pensiones no deberían concentrarse únicamente en inversiones consideradas de menor riesgo, como los TES, sino que también deberían contribuir a financiar activos productivos.

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“El camino fácil no puede ser la inversión en títulos TES. El camino debe ser el camino de la inversión en activos productivos de la nación”, sostuvo.

Aunque reconoció que se han registrado avances, Restrepo afirmó que todavía existen desafíos para convertir el ahorro nacional en inversión. Por eso, pidió a quienes administran los recursos de los colombianos hacer el mayor esfuerzo para canalizar esos fondos hacia el crecimiento económico.

El funcionario también destacó la necesidad de contar con reglas de juego claras, certidumbre y confianza para atraer inversión. En ese marco, mencionó la importancia de las asociaciones público-privadas, las concesiones y el respeto por las vigencias futuras.

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Además, planteó avanzar en la exploración de nuevos contratos de gas y petróleo, la exploración no convencional y el desarrollo de minerales estratégicos como cobre, litio, níquel y tierras raras.

Según Restrepo, estas actividades deben complementarse con sectores como la agroindustria, la industria 4.0, el turismo sostenible y los servicios basados en conocimiento.

Finalmente, el vicepresidente llamó a impulsar una agenda de modernización regulatoria, innovación, nuevas tecnologías y formación de talento humano. También invitó al sector privado a participar en el crecimiento económico y aseguró que el Gobierno reconoce el papel de las empresas productivas en el desarrollo del país.

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“Mi mensaje es: primero, creamos en el futuro del país. Enamoremos a Colombia del futuro de un país de nuevas energías, de talento en inteligencia artificial y nuevas tecnologías”, concluyó.