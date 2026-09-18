Cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo se someten al Ejército en Antioquia

Los hombres entregaron una ametralladora, cuatro fusiles, más de 800 municiones y material de intendencia en zona rural de Briceño - crédito Colprensa

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Cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo se sometieron voluntariamente ante tropas del Ejército Nacional en el norte de Antioquia, en medio de operaciones militares ofensivas y sostenidas adelantadas contra estructuras criminales que delinquen en esa zona del departamento.

De acuerdo con la información suministrada por el Ejército, el resultado se produjo en zona rural del municipio de Briceño, donde unidades de la Séptima División mantenían operaciones contra una comisión señalada de ejercer presión delictiva sobre habitantes de la región.

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Los cuatro hombres decidieron abandonar las actividades ilícitas y ponerse a disposición de las autoridades. El procedimiento fue realizado por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 y quedó en conocimiento de las autoridades competentes, conforme a los protocolos establecidos.

Durante la entrega, los presuntos integrantes de la estructura criminal dejaron en poder de las tropas una ametralladora calibre 7.62 milímetros, cuatro fusiles calibre 5.56 milímetros, más de 800 unidades de munición de diferentes calibres, proveedores y material de intendencia alusivo al grupo armado.

De acuerdo con información del Ejército Nacional, cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal Clan del Golfo se sometieron voluntariamente ante unidades de la Séptima División en zona rural de Briceño, Antioquia. Durante la diligencia, los individuos entregaron fusiles, una ametralladora, munición y diverso material de intendencia a las autoridades.

Operaciones en el norte de Antioquia

Según el reporte militar, la comisión criminal a la que pertenecerían estas personas venía ejerciendo presión sobre comunidades rurales de Briceño y sectores cercanos del norte de Antioquia. Entre las acciones atribuidas a esa estructura están extorsiones, amenazas, homicidios, reclutamiento y desplazamiento forzado.

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El Ejército señaló que estas actividades afectaban las condiciones de seguridad y tranquilidad de la población civil. Por esa razón, las unidades militares mantenían presencia y acción permanente en el territorio, con el objetivo de presionar a la estructura y reducir su capacidad de intimidación.

La institución indicó que fue precisamente esa presencia sostenida la que llevó a los cuatro hombres a entregarse de manera voluntaria. El sometimiento se produjo sin que se reportaran enfrentamientos durante el procedimiento descrito por las autoridades.

El material entregado quedó bajo custodia de las unidades militares y hace parte de los elementos que serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias judiciales y administrativas que haya lugar.

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Para el Ejército, la entrega de armas y municiones representa una afectación directa a las redes logísticas de la estructura criminal, porque retira del territorio elementos que podrían ser utilizados para ejercer presión contra la población civil o sostener actividades ilícitas.

Armas y munición fuera de circulación

La ametralladora, los fusiles y las municiones entregadas eran parte del material con el que esta comisión habría mantenido capacidad de intimidación en la zona rural de Briceño. Según el reporte, también fueron entregados proveedores y elementos de intendencia relacionados con la estructura.

Las autoridades consideran que sacar de circulación este armamento reduce el riesgo para las comunidades y limita la capacidad operativa del grupo en el norte antioqueño. La presencia de armas largas y abundante munición en zonas rurales suele estar asociada a control territorial, amenazas y presión sobre la población.

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En operaciones militares del Ejército Nacional en Briceño, Antioquia, cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo se sometieron voluntariamente ante unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7. Las autoridades presentaron el material incautado y entregado, que incluye una ametralladora, cuatro fusiles, más de 800 cartuchos de munición y prendas con distintivos alusivos a la organización armada.

El sometimiento de estas cuatro personas se suma a las operaciones que el Ejército adelanta contra estructuras ilegales en Antioquia. La institución sostiene que mantendrá acciones militares para debilitar redes armadas, proteger a las comunidades y favorecer que otros integrantes de grupos criminales abandonen la ilegalidad.

El caso también evidencia la presión que enfrentan habitantes de zonas rurales donde operan estructuras armadas. En el reporte oficial se mencionan afectaciones relacionadas con extorsión, amenazas, reclutamiento, homicidios y desplazamiento forzado, conductas que alteran la vida cotidiana de las comunidades y limitan su seguridad.

Por ahora, los cuatro hombres quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán adelantar los procedimientos correspondientes tras su sometimiento. El Ejército destacó que la entrega voluntaria permitió evitar el uso de esas armas contra la población y retirar material de guerra de una zona afectada por la presencia de estructuras criminales.

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Las operaciones militares continuarán en el norte de Antioquia, según la institución, con el propósito de mantener la presión sobre el Clan del Golfo y reducir su capacidad de acción en los municipios donde mantiene influencia armada.