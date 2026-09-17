Colombia

Familiares de víctimas de avioneta accidentada en Chocó revelaron sus últimos mensajes antes del siniestro: “Ya en camino”

Sandy García alcanzó a enviar fotografías y videos durante el trayecto de regreso a Bogotá, mientras el piloto Mehmet Cankaya mantuvo una última comunicación con su esposa antes de perderse el contacto con la aeronave

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave - crédito @FuerzaAereaCol/X
La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave - crédito @FuerzaAereaCol/X
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Los familiares de las cinco personas que murieron en el accidente de la avioneta Cessna T206, de matrícula HK-4985, conocieron cuáles fueron sus últimas comunicaciones antes del siniestro ocurrido el 13 de septiembre en una zona montañosa del Parque Nacional Tatamá, en límites entre Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

De acuerdo con un informe de Noticias Caracol, la enfermera Sandy García envió a su mamá una fotografía desde el aeropuerto de Condoto antes de abordar la aeronave que la llevaría de regreso a Bogotá. La imagen estaba acompañada por un breve mensaje: “Ya en camino”.

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En el avión también viajaban las profesionales de la salud Perla Constanza Álvarez, María Guzmán y Yuliza Fogueredo, además del piloto Mehmet Cankaya. Todos murieron después de que la aeronave desapareciera durante el trayecto de regreso.

Sandy García compartió videos antes del accidente

Según relató Julieth González, familiar de Sandy García, la enfermera acostumbraba registrar mediante fotografías y videos los desplazamientos que realizaba para participar en brigadas médicas.

En declaraciones entregadas al medio, González recordó que García compartió un video poco después de iniciar el viaje. En las imágenes se observa cómo la aeronave se alejaba del centro poblado y, posteriormente, otro registro desde el aire mientras sobrevolaba la zona selvática del Chocó.

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Nosotros siempre nos dábamos cuenta que ella se iba a sus brigadas, bueno, en el caso mío, por las fotos de sus estados donde ella tomaba muchos registros fotográficos”, contó la familiar al medio.

Los videos hacen parte de los últimos registros que recibió su familia antes de que se interrumpiera la comunicación con la avioneta.

González también describió a García como una mujer dedicada a sus padres y comprometida con su profesión. “Es una mujer muy intachable, muy dedicada a sus padres. Muy, muy, muy, muy dedicada a sus padres. No, es que esto es muy duro, la verdad”, manifestó durante el informe del medio.

La enfermera hacía parte de la brigada de profesionales de la salud que se encontraba en el departamento del Chocó desde el viernes 11 de septiembre, donde adelantaba una jornada de atención especializada.

“Le gustaba muchísimo, muchísimo apoyar las brigadas. Incluso mi hija sigue su profesión. En este momento, ella también es enfermera”, agregó González.

Mehmet Cankaya, piloto de 43 años y director general de Mega Travel en Colombia, también participaba en vuelos humanitarios hacia zonas de difícil acceso -crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana/Redes sociales
Antes del despegue, el piloto Mehmet Cankaya envió a su esposa una fotografía de una perrita callejera que tenían intención de adoptar.-crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana/Redes sociales

El último mensaje del piloto Mehmet Cankaya

El piloto Mehmet Cankaya también tuvo una última comunicación con su familia antes de emprender el regreso.

Su esposa, Adriana Revelo, contó a Noticias Caracol que Cankaya le envió una fotografía de una perrita callejera, debido a que ambos tenían la intención de adoptar una mascota.

“Y me mandó foto de la perrita. Entonces, en ese momento le envié un corazoncito. Le dije: ‘Feliz viaje de regreso’. Y fue la última comunicación que tuvimos nosotros como familia”, relató Revelo.

La esposa del piloto también explicó durante el informe que llevaban diez años de matrimonio y tenían tres hijas.

“Mehmet era padre, cabeza de hogar. Teníamos un matrimonio desde hace diez años. Justo en diciembre cumplíamos diez años de aniversario y tenemos tres hijas”, señaló.

La misión médica que llevó a las víctimas al Chocó

Las cuatro profesionales de la salud y el piloto habían viajado al departamento del Chocó como parte de una misión humanitaria.

Según la información presentada por el medio, durante la brigada médica realizada en Condoto fueron atendidas 600 personas afectadas por el terremoto.

Después de finalizar la jornada, los integrantes de la misión abordaron nuevamente la aeronave en el aeropuerto Mandinga de Condoto para iniciar el viaje de regreso a Bogotá.

Tras el despegue, las autoridades perdieron comunicación con el Cessna T206. A partir de ese momento se activaron los protocolos de búsqueda y rescate mediante el Centro Nacional de Recuperación de Personal.

La búsqueda de la aeronave sobre la vereda Oscordó, Pueblo Rico - créduto @FuerzaAereaCol/X
Equipos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ubicaron partes de la aeronave en una ladera del cerro Tatamá. - crédito @FuerzaAereaCol/X

Así fue localizada la avioneta en el cerro Tatamá

Las labores de búsqueda se desarrollaron en una zona de difícil acceso. De acuerdo con el informe del medio, durante el segundo día de operaciones un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) permitió observar partes de la aeronave en una ladera del cerro Tatamá.

El hallazgo permitió establecer la ubicación del avión, pero las condiciones del terreno y las lluvias dificultaron el ingreso de los equipos de rescate.

Campesinos, indígenas, bomberos y organismos de socorro participaron en los desplazamientos terrestres hacia la zona. Posteriormente, desde un helicóptero Ángel de la FAC fue posible insertar un primer grupo de rescatistas para inspeccionar el sitio donde había quedado el fuselaje.

En esa primera incursión no fueron encontrados los ocupantes. El cuarto día de búsqueda ingresó otro grupo de rescatistas y localizó a las cinco personas sin vida.

Las autoridades confirmaron la muerte de los cinco ocupantes de la avioneta Cessna T-206 de matrícula HK-4985, que cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá - crédito Patrulla Aérea Civil Colombiana - Colmedica
Colmédica lamentó la muerte de los integrantes de la misión médica que se desplazó al Chocó. - crédito Patrulla Aérea Civil Colombiana - Colmedica

Patrulla Aérea Civil Colombiana y Colmédica lamentaron las muertes

Después de confirmarse el fallecimiento de los cinco ocupantes, la Patrulla Aérea Civil Colombiana y Colmédica emitieron un comunicado en el que expresaron sus condolencias a los familiares y allegados.

Las organizaciones señalaron que las víctimas habían llevado su conocimiento, tiempo y vocación a las comunidades que requerían atención médica y destacaron el compromiso de la brigada con la población beneficiaria de la misión.

Hoy despiden con profundo dolor a quienes hicieron de su profesión una forma de servir a los demás y que, con enorme generosidad, llevaron su conocimiento, tiempo y vocación a quienes más lo necesitaban”, expresaron.

En el mismo comunicado, las entidades manifestaron que el compromiso de los integrantes de la brigada “representa el espíritu de servicio” que ha guiado la iniciativa durante estos años.

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avioneta accidentada en Chocóaccidente aéreo en ChocóSandy GarcíaMehmet Cankayabrigada médica en CondotoColombia-Noticias

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