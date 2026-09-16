Colombia

Orlando Abello, socio de Abelardo de la Espriella en su oficina de abogados, será el nuevo embajador de Colombia ante Costa Rica: esta es su hoja de vida

El exregistrador nacional aparece en el portal de aspirantes de la Presidencia, un paso previo a la oficialización, y lo devolvería a una misión exterior tras su paso por Canadá en 1983

La hoja de vida de Orlando Abello fue publicada en la sección de Aspirantes de la Presidencia - crédito Cancillería de Colombia/X
La hoja de vida de Orlando Abello fue publicada en la sección de Aspirantes de la Presidencia - crédito Cancillería de Colombia/X
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La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Orlando Gabriel Abello Martínez como candidato a la Embajada de Colombia en Costa Rica.

La postulación se produjo en la noche del martes 15 de septiembre de 2026, en la sección de Aspirantes, donde deberá completar el trámite correspondiente antes de asumir el cargo.

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La postulación se conoce mientras el canciller Omar Bula impulsa un modelo de gestión para las embajadas y los consulados basado en indicadores y tableros de control. La representación colombiana en Costa Rica continúa con sus actividades institucionales y consulares mientras avanza la definición del nuevo embajador.

De concretarse el trámite, Abello Martínez sería el noveno delegado colombiano ante el mundo oficializado por el presidente Abelardo de la Espriella. Previamente, el mandatario ha confirmado a María Consuelo Araújo como embajadora en Estados Unidos y Jorge Jaller como delegado en Venezuela.

También se destaca Mauricio Tobón (México), Carlos Felipe Mejía (España) Óscar Gómez (Portugal), Alejandro Ordóñez (Organización de Estados Americanos - OEA), Mauricio Gaona (ONU) y Juan Gonzalo Ospina (Unión Europea).

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Quién es Orlando Abello

Según su perfil publicado en la página de la Presidencia, Orlando Gabriel Abello Martínez es abogado especialista en Derecho Electoral, doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena y especialista en Derecho de Sociedades de la Universidad Javeriana.

En su trayectoria profesional, se destacó como registrador nacional entre 1994 y 1998, representante a la Cámara, diputado de la Asamblea del Atlántico y concejal de Barranquilla.

No sería la primera vez que llegaría a una cartera diplomática colombiana en el exterior, ya que en 1983 ocupó la Embajada en Canadá. El candidato fue árbitro de las cámaras de comercio de Bogotá y Barranquilla y consultor de la Organización de Estados Americanos en asuntos de modernización electoral y voto electrónico.

Del mismo modo, la hoja de vida menciona que se desempeña como abogado asociado de De la Espriella Lawyers, firma liderada por el hoy presidente Abelardo de la Espriella.

Abello integraría el grupo de al menos seis funcionarios que trabajaron en De la Espriella Lawyers Enterprise u otras empresas del presidente y que luego llegaron a la administración nacional. La mayoría ingresó al Ejecutivo junto con De la Espriella.

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