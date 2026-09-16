Colombia

Exministro Guillermo Alfonso Jaramillo dejó ‘plantados’ a familiares de Kevin Acosta en audiencia de conciliación: envió carta a la Fiscalía

El expediente corresponde a una presunta revelación de secretos tras la divulgación de datos médicos del niño, y la representación de las víctimas cuestionó que el exfuncionario comunicara su postura solo mediante oficio

Kevin Acosta y la Fiscalía General de la Nación en una ilustración de estilo acuarela - crédito
Guillermo Alfonso Jaramillo descartó conciliar ante la Fiscalía en la actuación por revelación de secretos ligada a la historia clínica de Kevin Arley Acosta - crédito imagen Ilustrativa Infobae
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Guillermo Alfonso Jaramillo descartó conciliar ante la Fiscalía en las actuaciones relacionadas con la muerte de Kevin Arley Acosta, un niño con hemofilia que falleció en febrero de 2026, presuntamente, por falta de medicamentos.

Sin embargo, el exministro de Salud fue llamado a conciliar por cuenta de la denuncia que interpuso la familia del menor alegando una presunta vulneración de la información clínica reservada, una diligencia que estaba programada para este miércoles 16 de septiembre.

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Sin embargo, Jaramillo no se conectó al encuentro virtual y, en su lugar, remitió una carta al ente acusador informando su decisión de no conversar con la parte demandante.

La audiencia buscaba abordar una actuación por revelación de secretos, vinculada con la filtración de la historia clínica del menor. La familia de Kevin pide que las autoridades avancen además en el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte y evalúen eventuales responsabilidades penales.

La comunicación fue leída durante la diligencia por la fiscal Diana Yolima Niño. En el documento, Jaramillo expresó: “No es mi intención conciliar respecto de los hechos que dieron origen a la citación”.

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La familia pidió investigar a Jaramillo por homicidio culposo

Los abogados Manuel Villanueva y Wilson Ruiz, quienes representan a las víctimas, solicitaron que se abra una investigación contra el exfuncionario por la posible comisión del delito de homicidio culposo.

La petición se fundamenta en los hechos que rodearon la muerte de Kevin Arley Acosta, quien requería un medicamento para tratar su hemofilia. La representación de la familia sostiene que existieron deficiencias en la atención y en la entrega del tratamiento que necesitaba el menor.

Los abogados afirmaron que el objetivo del proceso no es obtener un acuerdo económico. “Se trata de la vida de un niño y del derecho de su familia a conocer la verdad y obtener justicia”, manifestaron.

La representación de las víctimas anticipó que mantendrá las actuaciones judiciales y de investigación disponibles. Para los abogados, las autoridades deben establecer cómo ocurrieron los hechos y definir si hay responsabilidades.

La audiencia se realizó por una actuación de revelación de secretos

La Fiscalía citó la diligencia de conciliación antes de definir el curso formal de la actuación por revelación de secretos. El expediente está relacionado con la divulgación de información contenida en la historia clínica de Kevin.

Según lo expuesto durante la audiencia, Jaramillo decidió no asistir y remitió su posición por escrito. La fiscal del caso dio lectura a esa comunicación ante las partes. El exministro señaló en la carta que su decisión era expresa, libre y voluntaria.

La representación de la familia cuestionó que el exfuncionario no compareciera de manera presencial. Los abogados consideraron que el mecanismo empleado para comunicar su decisión debe revisarse dentro del trámite.

“Este mecanismo resulta cuestionable”, señalaron los representantes de las víctimas al referirse al oficio enviado por Jaramillo. Su planteamiento es que la fórmula usada no estaría prevista como una forma de comparecer personalmente a una conciliación.

Los representantes de Kevin Acosta rechazaron cualquier negociación

La postura de los abogados de la familia coincidió con la negativa del exministro a llegar a un acuerdo, aunque por razones distintas. Los representantes de Kevin insistieron en que nunca contemplaron negociar los hechos vinculados con la muerte del niño.

El propósito es que los hechos sean esclarecidos por las autoridades competentes, que se establezca la verdad y que se determinen las responsabilidades a que haya lugar”, afirmó Manuel Villanueva.

La defensa de las víctimas también expresó que la vida del menor no puede reducirse a una discusión entre partes. La familia busca que el proceso permita establecer si la atención médica y el suministro de medicamentos influyeron en el desenlace.

Los abogados plantearon que las diligencias no deben limitarse a la revelación de datos reservados. Su solicitud incluye que la Fiscalía tenga presente otras actuaciones que, según indicaron, guardan relación con los mismos hechos.

Durante la audiencia, la representación de las víctimas pidió que el despacho conozca una investigación en la Unidad de Vida de la Fiscalía Local de Bogotá. Esa actuación aborda las circunstancias que precedieron a la muerte de Kevin Arley Acosta.

Los abogados también mencionaron la existencia de una compulsa de copias relacionada con Gustavo Petro. En una de las actuaciones referidas, la Fiscalía remitió información a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por la divulgación de detalles de la historia clínica del menor.

La defensa de la familia sostuvo que también se habrían pedido verificaciones sobre una posible responsabilidad por homicidio culposo, vinculada con la posición de garante frente a la intervención de Nueva EPS y la ejecución de la política de salud.

Esa referencia forma parte de la solicitud de conexidad procesal presentada ante la Fiscalía. Los representantes de las víctimas pretenden que se examine si el expediente contra Jaramillo y las demás actuaciones comparten elementos que deban analizarse de forma articulada.

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