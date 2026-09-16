Ataque de un enjambre de abejas dejó a unas 16 personas heridas en La Estrella, Antioquia: se cerraron vías y se acordonó la zona

Un enjambre de abejas atacó a varios transeúntes en inmediaciones de la Alcaldía de La Estrella y dejó 16 personas con picaduras - crédito Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Guardar

Una emergencia por un enjambre de abejas dejó cerca de 16 personas afectadas en La Estrella, municipio ubicado al sur del Valle de Aburrá.

Dos pacientes, entre ellos un integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, fueron trasladados a un centro asistencial.

PUBLICIDAD

El caso que demandó mayor atención fue el de una persona que presentó un shock anafiláctico tras las picaduras. Los organismos de socorro la llevaron al hospital de La Estrella para recibir valoración médica inmediata.

El incidente ocurrió el martes 15 de septiembre en el sector de la calle 79 con carrera 59. La comunidad alertó sobre el ataque de los insectos y unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella acudieron al lugar para atender la situación.

Las autoridades cerraron las vías, evacuaron a los civiles del perímetro y aislaron el enjambre durante la emergencia- crédito Alcaldía de La Estrella

El capitán Fernando Martínez, jefe operativo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, precisó que ocho personas recibieron atención en el lugar. También confirmó que un paciente requirió atención hospitalaria por la reacción alérgica.

PUBLICIDAD

“Se invita a la comunidad siderense, y, sobre todo, se recomienda no agredirlas ni mucho menos manipularlas”, afirmó Martínez. El funcionario añadió que el balance inicial incluía a las personas valoradas por las unidades de emergencia.

La situación movilizó a la Compañía 02 de los bomberos, que llegó con una ambulancia de transporte asistencial básico y 12 integrantes de la institución. La operación contó con respaldo de la Defensa Civil y de agentes de Tránsito Municipal.

El cierre preventivo de las vías permitió asegurar el sector mientras se desarrollaba la atención. Las autoridades también evacuaron a los civiles que permanecían cerca del enjambre.

PUBLICIDAD

Uno de los bomberos sufrió picaduras durante las labores de control. El hecho ocurrió mientras el personal intervenía la zona para reducir la exposición de quienes transitaban por el lugar.

Las autoridades cerraron las vías, evacuaron a los civiles del perímetro y aislaron el enjambre durante la emergencia - crédito Alcaldía La Estrella/X

Los equipos de socorro realizaron la valoración y el triage de los afectados antes de definir qué personas debían ser trasladadas o podían retirarse tras recibir asistencia. El reporte indicó que varias víctimas fueron estabilizadas en el sitio.

El enjambre quedó controlado y aislado luego de la intervención. Personal especializado adelanta la verificación correspondiente para determinar las medidas posteriores en el punto de la emergencia.

Recomendaciones para los ciudadanos

Un enjambre de abejas puede convertirse en una emergencia cuando los insectos atacan a personas o cuando una picadura provoca síntomas de alergia grave. Ante esta situación, la recomendación es alejarse sin hacer movimientos bruscos, no intentar retirar a las abejas y llamar a los organismos de emergencia.

PUBLICIDAD

La Defensa Civil, el Tránsito Municipal y la Policía participaron del operativo por el ataque del enjambre de abejas - crédito REUTERS

El shock anafiláctico es una reacción que puede aparecer tras el contacto con el veneno de los insectos. Entre las señales que requieren atención médica están la dificultad para respirar, la hinchazón generalizada y el mareo.

Los Bomberos Voluntarios de La Estrella pidieron a los habitantes no acercarse al enjambre ni actuar por cuenta propia. También advirtieron que no deben golpearlo, arrojarle objetos, quemarlo ni intentar desplazarlo.

La institución recomendó mantener a los niños y las mascotas lejos del área afectada. La medida busca reducir el riesgo de nuevas picaduras mientras se define el procedimiento seguro para controlar la presencia de los insectos.

PUBLICIDAD

El organismo de socorro recordó que las abejas no deben ser atacadas. La atención de estos casos debe realizarse bajo protocolos que protejan a la comunidad y a los insectos, cuya presencia es relevante para el equilibrio ambiental.

Para reportar un enjambre u otra situación similar en La Estrella, la comunidad puede comunicarse con las líneas de emergencia 604 444 6773 y 301 125 1616.