Colombia

Ataque de un enjambre de abejas dejó a unas 16 personas heridas en La Estrella, Antioquia: se cerraron vías y se acordonó la zona

La respuesta incluyó una ambulancia, la Defensa Civil, el Tránsito Municipal y la Policía, mientras se cerraban vías y se acordonaba la zona para proteger a peatones y controlar el episodio

Un enjambre de abejas atacó a varios transeúntes en inmediaciones de la Alcaldía de La Estrella y dejó 16 personas con picaduras - crédito Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Un enjambre de abejas atacó a varios transeúntes en inmediaciones de la Alcaldía de La Estrella y dejó 16 personas con picaduras - crédito Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Guardar

Una emergencia por un enjambre de abejas dejó cerca de 16 personas afectadas en La Estrella, municipio ubicado al sur del Valle de Aburrá.

Dos pacientes, entre ellos un integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, fueron trasladados a un centro asistencial.

PUBLICIDAD

El caso que demandó mayor atención fue el de una persona que presentó un shock anafiláctico tras las picaduras. Los organismos de socorro la llevaron al hospital de La Estrella para recibir valoración médica inmediata.

El incidente ocurrió el martes 15 de septiembre en el sector de la calle 79 con carrera 59. La comunidad alertó sobre el ataque de los insectos y unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella acudieron al lugar para atender la situación.

Los hechos ocurrieron en la sede de primaria de un colegio ubicado en el municipio de La Estrella, Antioquia - crédito Alcaldía de La Estrella
Las autoridades cerraron las vías, evacuaron a los civiles del perímetro y aislaron el enjambre durante la emergencia- crédito Alcaldía de La Estrella

El capitán Fernando Martínez, jefe operativo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, precisó que ocho personas recibieron atención en el lugar. También confirmó que un paciente requirió atención hospitalaria por la reacción alérgica.

PUBLICIDAD

“Se invita a la comunidad siderense, y, sobre todo, se recomienda no agredirlas ni mucho menos manipularlas”, afirmó Martínez. El funcionario añadió que el balance inicial incluía a las personas valoradas por las unidades de emergencia.

La situación movilizó a la Compañía 02 de los bomberos, que llegó con una ambulancia de transporte asistencial básico y 12 integrantes de la institución. La operación contó con respaldo de la Defensa Civil y de agentes de Tránsito Municipal.

El cierre preventivo de las vías permitió asegurar el sector mientras se desarrollaba la atención. Las autoridades también evacuaron a los civiles que permanecían cerca del enjambre.

Uno de los bomberos sufrió picaduras durante las labores de control. El hecho ocurrió mientras el personal intervenía la zona para reducir la exposición de quienes transitaban por el lugar.

Las autoridades cerraron las vías, evacuaron a los civiles del perímetro y aislaron el enjambre durante la emergencia - crédito Alcaldía La Estrella/X
Las autoridades cerraron las vías, evacuaron a los civiles del perímetro y aislaron el enjambre durante la emergencia - crédito Alcaldía La Estrella/X

Los equipos de socorro realizaron la valoración y el triage de los afectados antes de definir qué personas debían ser trasladadas o podían retirarse tras recibir asistencia. El reporte indicó que varias víctimas fueron estabilizadas en el sitio.

El enjambre quedó controlado y aislado luego de la intervención. Personal especializado adelanta la verificación correspondiente para determinar las medidas posteriores en el punto de la emergencia.

Recomendaciones para los ciudadanos

Un enjambre de abejas puede convertirse en una emergencia cuando los insectos atacan a personas o cuando una picadura provoca síntomas de alergia grave. Ante esta situación, la recomendación es alejarse sin hacer movimientos bruscos, no intentar retirar a las abejas y llamar a los organismos de emergencia.

La Defensa Civil, el Tránsito Municipal y la Policía participaron del operativo por el ataque del enjambre de abejas - crédito REUTERS
La Defensa Civil, el Tránsito Municipal y la Policía participaron del operativo por el ataque del enjambre de abejas - crédito REUTERS

El shock anafiláctico es una reacción que puede aparecer tras el contacto con el veneno de los insectos. Entre las señales que requieren atención médica están la dificultad para respirar, la hinchazón generalizada y el mareo.

Los Bomberos Voluntarios de La Estrella pidieron a los habitantes no acercarse al enjambre ni actuar por cuenta propia. También advirtieron que no deben golpearlo, arrojarle objetos, quemarlo ni intentar desplazarlo.

La institución recomendó mantener a los niños y las mascotas lejos del área afectada. La medida busca reducir el riesgo de nuevas picaduras mientras se define el procedimiento seguro para controlar la presencia de los insectos.

El organismo de socorro recordó que las abejas no deben ser atacadas. La atención de estos casos debe realizarse bajo protocolos que protejan a la comunidad y a los insectos, cuya presencia es relevante para el equilibrio ambiental.

Para reportar un enjambre u otra situación similar en La Estrella, la comunidad puede comunicarse con las líneas de emergencia 604 444 6773 y 301 125 1616.

Temas Relacionados

Enjambre abejas16 personas heridasLa EstrellaAntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Guillermo Cuadrado reveló que ya tuvo su primer entrenamiento con Millonarios: “Muy contento de llegar a esta gran institución”

El referente de la selección Colombia se entrenó bajo órdenes de Alberto Gamero pensando en un eventual debut contra Boyacá Chicó en la Liga BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado reveló que ya tuvo su primer entrenamiento con Millonarios: “Muy contento de llegar a esta gran institución”

Pacto Histórico quiere sacar al ministro de Defensa Jorge Enrique Mora: lo someterán a moción de censura por bombardeo en el que murieron tres menores

La iniciativa se debatirá en la sesión del miércoles 16 de septiembre en la plenaria del Senado y busca la salida del funcionario del gabinete de Abelardo De La Espriella por un operativo con tres adolescentes muertos en el Guaviare

Pacto Histórico quiere sacar al ministro de Defensa Jorge Enrique Mora: lo someterán a moción de censura por bombardeo en el que murieron tres menores

Juan Guillermo Cuadrado se perderá el partido contra Atlético Nacional: su debut con Millonarios sería contra Independiente Medellín

El atacante dio sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación luego de ser confirmado como nuevo jugador sobre el cierre del mercado de jugadores libres

Juan Guillermo Cuadrado se perderá el partido contra Atlético Nacional: su debut con Millonarios sería contra Independiente Medellín

Valiente perro salvó a su dueño de ser atracado en Bogotá: en video quedó como atacó a uno de los ladrones

Una cámara de seguridad mostró la intervención del animal, que corrió hacia el agresor armado y permitió que el ciudadano se alejara durante el asalto

Valiente perro salvó a su dueño de ser atracado en Bogotá: en video quedó como atacó a uno de los ladrones

No hubo sobrevivientes en el accidente de la avioneta de la misión médica accidentada tras despegar del Chocó: el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la noticia

La aeronave de matrícula HK-4985 fue encontrada tras sufrir una emergencia durante su trayecto hacia la capital colombiana

No hubo sobrevivientes en el accidente de la avioneta de la misión médica accidentada tras despegar del Chocó: el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la noticia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón aseguró que Westcol la está buscando para que le ayude a “levantar” su evento ‘Stream Fighters 5′: “Me necesitas”

Yina Calderón aseguró que Westcol la está buscando para que le ayude a “levantar” su evento ‘Stream Fighters 5′: “Me necesitas”

Fiscalía cambió la imputación de secuestro extorsivo contra Blessd: penalista analizó el cambio en la acusación contra el cantante

Kris R lanzó pulla en redes sociales contra Altafulla, el ex de su actual pareja, Karina García: “Nada que pega una canción”

Nominados a los Latin Grammy: Karol G, J Balvin, Greeicy, Fonseca, Juanes, entre los colombianos que aspiran a un premio

El adiós de James Rodríguez: artistas y creadores de contenido siguen enviando mensajes de despedida para el 10 de la selección Colombia

Deportes

Carlos Antonio Vélez reaccionó al retiro de James Rodríguez de la selección Colombia: “Se le abona el gesto”

Carlos Antonio Vélez reaccionó al retiro de James Rodríguez de la selección Colombia: “Se le abona el gesto”

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Faustino Asprilla habló sobre la llegada de James a Atlético Nacional: “Cuando le clave 5 a Millonarios me convencerá”

Néstor Lorenzo aclaró si pensaba dejar a James Rodríguez por fuera de la selección Colombia antes del anuncio: “No lo hagas”

Luis Díaz habló con la prensa alemana sobre su nominación al Balón de Oro: “Significa mucho para mí”