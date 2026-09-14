Gobierno anuncia 30 nuevas cámaras y sistemas antidrones para reforzar la seguridad en Ocaña y el Catatumbo

Autoridades nacionales y locales participaron en la reunión para revisar las necesidades de seguridad de Ocaña y el Catatumbo. - crédito @Rodrigo_Lara_/X

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El Gobierno anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad en Ocaña y el Catatumbo, con énfasis en la adquisición de sistemas antidrones, el fortalecimiento de las estaciones de Policía y la ampliación de la red de cámaras de vigilancia. El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, tras una visita a la región en la que también participó el ministro de Defensa, General Jorge Mora, junto con autoridades departamentales y municipales.

Lara explicó que la decisión se tomó después de revisar en territorio la situación de seguridad y escuchar las necesidades planteadas por los alcaldes del Catatumbo. Según señaló en sus redes sociales, el Ministerio del Interior priorizará el fortalecimiento de las estaciones de Policía mediante cámaras, tecnología y sistemas antidrones.

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Rodrigo Lara anunció sistemas antidrones para las estaciones de Policía

El ministro del Interior señaló que la decisión está relacionada con las nuevas modalidades de ataque que se han presentado en la región. Lara recordó que el ELN atacó con un enjambre de drones cargados con explosivos un batallón en Ocaña, hecho en el que murieron tres militares.

“El terrorismo también está cambiando sus métodos. El Estado tiene que anticiparse y adaptarse: más presencia territorial, más tecnología y mejores capacidades para proteger a los colombianos”, afirmó Lara.

Rodrigo Lara Restrepo anunció las medidas para fortalecer las capacidades de seguridad en Ocaña y el Catatumbo. - crédito @Rodrigo_Lara_/X

El funcionario agregó que el Gobierno busca apoyar al Ministerio de Defensa en la adquisición de los equipos necesarios para enfrentar este tipo de ataques. En el video que publicó junto con su mensaje, mostró una de las zonas afectadas y explicó las características que, según le indicó el ministro de Defensa, tendría una de las cargas utilizadas.

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“Esto me explicaba el ministro de Defensa, que tiene un radio de acción de veinte, treinta metros. Produce ese hueco, pero afecta veinte, treinta metros. Mata gente en ese radio”, dijo Lara mientras mostraba el lugar.

Posteriormente, el ministro señaló que el objetivo es contribuir a la adquisición de los sistemas antidrones que requieren las estaciones de Policía y las alcaldías.

La declaración de Lara se produjo después de la reunión sostenida en Ocaña con autoridades locales y representantes del departamento, en la que se revisaron las necesidades de seguridad de distintos municipios del Catatumbo.

El ministro del Interior recorrió el lugar y explicó el alcance de una de las cargas explosivas, según lo señalado por el ministro de Defensa. - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Ocaña tendrá 30 nuevas cámaras de seguridad

Además de los sistemas antidrones, el Ministerio del Interior anunció la instalación de 30 nuevas cámaras de seguridad en Ocaña.

La información fue reportada por el medio local Tv San Jorge, que registró la visita de los ministros del Interior y Defensa y la reunión con alcaldes del Catatumbo, el gobernador de Norte de Santander, el alcalde de Ocaña y congresistas del departamento.

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De acuerdo con el medio, las nuevas cámaras harán parte del fortalecimiento del sistema de videovigilancia del municipio. El alcalde Emiro Cañizares Plata explicó que actualmente Ocaña cuenta con 120 cámaras instaladas por la Gobernación de Norte de Santander y que, adicionalmente, se encuentran en instalación 13 cámaras con reconocimiento facial del Ministerio del Interior.

Cañizares indicó que las 30 nuevas cámaras anunciadas por el Gobierno serán de última tecnología y permitirán complementar la infraestructura existente, particularmente en los corredores de entrada y salida de Ocaña.

El mandatario local también planteó la necesidad de fortalecer el personal encargado de observar las imágenes. Según explicó, se requieren 12 policías de tiempo completo, distribuidos en tres turnos, para realizar la vigilancia permanente del sistema.

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“Las cámaras pueden ser extraordinariamente buenas, pero si no hay una vigilancia y una reacción inmediata, pues no va a tener la funcionabilidad que debe tener”, afirmó el alcalde en declaraciones recogidas por el medio local.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, visitó una de las zonas afectadas por el ataque con drones en Ocaña. - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Gobierno priorizará obras para las estaciones de Policía

Otro de los puntos anunciados por Lara corresponde al fortalecimiento de la infraestructura policial en la región.

El ministro indicó que los ministerios de Defensa e Interior priorizarán las obras y dotaciones necesarias para mejorar las capacidades de seguridad en Ocaña y el Catatumbo. Dentro de esas acciones mencionó la construcción de estaciones de Policía.

Lara señaló que, en el caso de Ocaña, existe una necesidad relacionada con un distrito de Policía y que el Ministerio del Interior, a través de Fonsecon, contribuirá con la Policía para avanzar en ese propósito.

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La estrategia contempla además mejorar o complementar los sistemas de cámaras de seguridad para facilitar la detección de acciones criminales y ataques terroristas, de acuerdo con lo expresado por el ministro durante la jornada.

Campaña Esparta será activada en el Catatumbo

Durante su visita a Ocaña, Lara también anunció la próxima activación de la campaña militar y policial Esparta, que tendrá su puesto de mando principal en esta ciudad.

El ministro indicó que la operación será activada en los próximos 15 a 20 días y estará dirigida hacia el Catatumbo. La decisión fue anunciada después del consejo de seguridad realizado con las autoridades de la región.

“Es un esfuerzo contundente dirigido hacia el Catatumbo. Por eso vinimos a escuchar a los alcaldes de la región del Catatumbo, al gobernador, al alcalde de Ocaña”, afirmó Lara.

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El funcionario también se refirió a la situación de Guamalito y aseguró que el Gobierno buscará recuperar el corregimiento mediante capacidades y presencia de la Policía y el Ejército Nacional.

El medio local documentó la reunión de las autoridades nacionales y regionales para revisar las medidas de seguridad para Ocaña y el Catatumbo. - crédito Tv San Jorge

Autoridades revisaron situación de Guamalito y otros sectores

Según Tv San Jorge, durante la reunión también se analizaron los hechos registrados recientemente en Guamalito, el batallón Santander de Ocaña y otros sectores de la región.

El gobernador William Villamizar Laguado destacó la necesidad de ampliar el sistema de cámaras y señaló que los nuevos equipos también estarán ubicados en los ejes que conducen hacia el batallón y el aeropuerto.

Villamizar también se refirió a la estación de Policía de Guamalito y señaló que se adelantan acciones para su recuperación y restablecimiento. De acuerdo con su declaración, la Policía retornaría a esa zona en los próximos días.

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Por su parte, el alcalde de Ocaña destacó que durante la reunión también se planteó reforzar la seguridad en los ejes viales de llegada y salida del municipio.

La representante a la Cámara Heidy Suárez resaltó la presencia de los funcionarios nacionales en el territorio y señaló que, además de las medidas de seguridad, el Catatumbo requiere acciones relacionadas con inversión social, educación, vías, salud e infraestructura.