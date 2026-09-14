Gobierno de Abelardo de la Espriella alista reforma del Estado: estudia pasar de 18 a 13 ministerios y fusionar varias carteras

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, explicó los alcances que tendría el plan de ajuste fiscal del Gobierno - crédito Confecoop

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La reorganización de la estructura del Estado colombiano ya aparece entre las prioridades del gobierno de Abelardo de la Espriella, que prepara un paquete de medidas para reducir el gasto público. La propuesta contempla cambios en el número de ministerios y podría derivar en una reforma estatal que sería discutida por el Congreso.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó que algunas de esas carteras dejarán de existir y que otras podrían integrarse con el propósito de hacer más eficiente el funcionamiento del Gobierno. La reducción del número de ministerios es una de las alternativas que el Ejecutivo estudia para disminuir sus costos.

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El Congreso tendrá la última palabra sobre las modificaciones que se propongan para reorganizar el Estado colombiano -crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Gómez aseguró que la cifra actual de 18 ministerios podría bajar a 13. Según explicó, las cuentas del Gobierno permiten plantear esa reducción, aunque la decisión definitiva dependerá del trámite político que deberán surtir las iniciativas ante el Congreso.

Las medidas formarían parte de la llamada Ley de Rescate Fiscal, proyecto con el que la administración pretende concentrarse en el recorte del gasto. El jefe de la cartera de Hacienda sostuvo que el Gobierno no cuenta con recursos suficientes para mantener la estructura actual y consideró necesario racionalizarla.

“Este gobierno por primera vez está diciendo: ‘hay que bajar el gasto y apretarse el cinturón’”, afirmó Gómez a Semana. Luego insistió en la necesidad de contener el aumento de las obligaciones públicas: “Hay que frenar el gasto, porque así como vamos el país es inviable”.

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La estrategia planteada por Hacienda prioriza el ajuste del aparato estatal antes de acudir a un incremento de impuestos. El ministro explicó que elevar la carga tributaria se mantiene como una alternativa posterior, después de revisar qué gastos pueden eliminarse o reducirse dentro del propio Estado.

La llamada Ley de Rescate Fiscal tendrá como uno de sus principales objetivos contener el gasto de la administración pública -crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

“En la situación en la que estamos no descartamos nada. Subir impuestos sería la última opción, preferimos primero recortar y que el Estado haga el sacrificio. Al final, si eso no basta, vamos a pedirles a los colombianos que nos den un apoyo, pero no con los sistemas tradicionales de impuestos”, aseguró este lunes 14 de septiembre de 2026 el ministro de Hacienda.

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La eliminación y fusión de ministerios tampoco sería el único cambio. Gómez planteó la necesidad de adelantar una reforma del Estado colombiano para modificar su estructura y buscar un funcionamiento más eficiente. Aunque el Gobierno tiene definido el objetivo de reducir el gasto, varias de las decisiones requerirán discusión y aprobación del Legislativo.

Por esa razón, el ministro remarcó que el Congreso tendrá la última palabra sobre las modificaciones que se pretendan aplicar. La propuesta de pasar de 18 a 13 ministerios es, por ahora, una de las opciones que el Gobierno considera viable dentro de su estrategia de ajuste.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella estudia cambios en la estructura de los ministerios para reducir el gasto público - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Parte de estas transformaciones podría quedar incorporada en el Plan de Desarrollo. Sin embargo, el Gobierno contempla que otros cambios requieran una iniciativa independiente, cuya presentación está prevista para 2027. Esto permitiría separar las medidas que puedan avanzar dentro de la planeación gubernamental de aquellas que necesiten una reforma.

El anuncio se conoce mientras el Gobierno prepara la Ley de Rescate Fiscal con el recorte del gasto como uno de sus componentes. La apuesta consiste en revisar la dimensión y funcionamiento de la administración pública antes de trasladar mayores cargas económicas a los ciudadanos.

En paralelo, Hacienda tiene previsto otro frente relacionado con la revisión de posibles hechos de corrupción de la administración anterior. Gómez señaló que los ministros del Gobierno de Abelardo de la Espriella tienen hasta finales de septiembre para entregar a las autoridades la información que hayan encontrado sobre presuntos casos de corrupción. Ese plazo hace parte de las instrucciones al gabinete para reportar los hallazgos identificados durante la revisión de la gestión anterior. Así, el Gobierno avanza en la discusión de un ajuste de su estructura y en la entrega de información sobre posibles irregularidades detectadas.

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