Pronóstico del clima en Bogotá este 13 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Bogotá)

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¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Bogotá.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 20.4 grados, la previsión de lluvia será del 80%, con una nubosidad del 68%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 13.0 kilómetros por hora.

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En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 11.6 grados, mientras que la nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento serán de 7.4 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Bogotá?

Al ubicarse en la cordillera Oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, la ciudad de Bogotá cuenta con un estado del tiempo frío y seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dice que la capital cuenta con una temperatura promedio de 13.1 grados centígrados.

En el transcurso del día, la temperatura máxima oscila entre los 18 y 20 grados centígrados; mientras que por las noches, la temperatura baja disminuye entre los 8 y 10 grados centígrados.

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Sin embargo, a inicios de año, las temperaturas llegan a bajar hasta menos 5 grados centígrados.

Bogotá cuenta con dos marcadas temporadas de lluvia: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo abril el mes con más lluvias. En estos tiempos ocurren desde lluvias torrenciales, hasta granizos y descargas eléctricas.

Por su parte, la temporada seca va de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se presentan días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

La ciudad de Bogotá tiene un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)

Colombia, un “arcoíris” de climas

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

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De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

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La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

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