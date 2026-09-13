Colombia

Fiscalía reactivó órdenes de captura contra 3 cabecillas del Clan del Golfo: quiénes son

La firma de la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón en la resolución del 11 de septiembre reconfigura el escenario judicial para los interlocutores señalados en los fallidos acercamientos

OroIzman Osten Blanco, Elkin Casarrubia Posada y Luis Armando Pérez Castañeda quedaron alcanzados por la medida expedida el 11 de septiembre de 2026 - crédito Reuters/Captura de Pantalla X
OroIzman Osten Blanco, Elkin Casarrubia Posada y Luis Armando Pérez Castañeda quedaron alcanzados por la medida expedida el 11 de septiembre de 2026 - crédito Reuters/Captura de Pantalla X
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La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra tres cabecillas del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), mediante la Resolución 0-0284, firmada el 11 de septiembre de 2026 por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón.

La decisión alcanza a OroIzman Osten Blanco, conocido como “Rodrigo Flechas”; a Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura; y a Luis Armando Pérez Castañeda, identificado como “Bruno” o “Jerónimo”. Los tres figuran en el acto administrativo divulgado por la entidad.

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Según la resolución, habían recibido la suspensión de esas medidas judiciales mientras participaban en “procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociojurídicos” durante la administración de Gustavo Petro. Esa condición perdió vigencia tras el cierre de la fase de conversaciones entre el Gobierno nacional y la organización armada ilegal.

Clan del Golfo - crédito Fiscalía
La decisión alcanza a OroIzman Osten Blanco, conocido como “Rodrigo Flechas”; a Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura; y a Luis Armando Pérez Castañeda, identificado como “Bruno” o “Jerónimo” - crédito Fiscalía

“La medida fue adoptada después de que, mediante la Resolución Presidencial 398 del 11 de septiembre de 2026, el Gobierno nacional diera por terminada la fase de conversaciones con esta organización”, indicó la Fiscalía.

La Fiscalía no detalló en la información entregada los delitos atribuidos a cada uno de los tres hombres ni las fechas previstas para ejecutar las órdenes.

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El Gobierno finalizó la fase de conversaciones el mismo día

El Gobierno nacional decidió terminar esa etapa mediante la Resolución Presidencial 398, fechada el 11 de septiembre de 2026. La Fiscalía vinculó de forma expresa su determinación a esa medida y señaló que las órdenes podían volver a estar vigentes después de que la Presidencia diera por concluidos los contactos.

Ambas decisiones fueron expedidas el mismo día. La resolución de la Fiscalía establece que la suspensión que favorecía a los tres exmiembros representantes quedó sin efecto como consecuencia de la terminación de la fase de conversaciones.

Ostén Blanco figura como el hombre de confianza de 'Chiquito Malo', con más de 13 años de trayectoria y liderazgo en el Urabá antioqueño - crédito Captura de Pantalla - crédito Captura de Pantalla
Ostén Blanco figura como el hombre de confianza de 'Chiquito Malo', con más de 13 años de trayectoria y liderazgo en el Urabá antioqueño - crédito Captura de Pantalla - crédito Captura de Pantalla

El documento incluyó una precisión sobre otras personas que aparecían en solicitudes formuladas por la Presidencia de la República. Frente a esos casos, indicó que “no procede reactivar las órdenes de captura”, debido a que esas medidas nunca habían sido suspendidas.

La decisión fue comunicada a las autoridades de policía judicial, que deberán aplicarla de acuerdo con las funciones que les asigna la ley.

Cartel de los más buscados del Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño

La Gobernación de Antioquia difundió un cartel con los presuntos integrantes más buscados de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, vinculada al Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño.

Las personas incluidas son requeridas por las autoridades por delitos como homicidio y concierto para delinquir, entre otras conductas. La Gobernación indicó que ofrece recompensas por información que permita su identificación, judicialización y captura.

Recompensa de hasta $500 millones

  • Nelson Enrique Guzmán Ruiz, alias Soldado.
Clan del Golfo - crédito @GobAntioquia/X
La Gobernación de Antioquia difundió un cartel con los presuntos integrantes más buscados de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, vinculada al Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño - crédito @GobAntioquia/X

Recompensas de hasta $200 millones

  • Alias Mono Bigotes, señalado como cabecilla del Suroeste.
  • Alias Brayan Botón, identificado como segundo cabecilla.
  • Alias Gabriel o Cilindro, presunto cabecilla político.
  • Alias Fredy Roca, señalado como cuarto cabecilla.
  • Alias Saúl o El Compa, identificado como cabecilla financiero.

Recompensas de hasta $100 millones

  • Alias La Parca, señalado como cabecilla de narcotráfico.
  • Alias Tato, presunto cabecilla de compañía.
  • Alias Silvestre, presunto cabecilla de compañía.
  • Alias Guacho, presunto cabecilla de compañía.
  • Eduardo Rafael Betín, señalado como cabecilla de compañía.
  • Adrián Alexander David Urrego, señalado como cabecilla de compañía.
  • Ubeimar de Jesús Benítez Durango, señalado como cabecilla de compañía.
  • Neil Antonio Acota Manga, señalado como cabecilla de compañía.

La Gobernación de Antioquia pidió a la ciudadanía aportar datos de manera anónima por medio de las líneas 123, 3143587212 y 3213947094.

Clan del Golfo - crédito @GobAntioquia/X
La Gobernación de Antioquia pidió a la ciudadanía aportar datos de manera anónima por medio de las líneas 123, 3143587212 y 3213947094 - crédito @GobAntioquia/X

Las autoridades señalan a alias Rodrigo Flechas como presunto responsable de la instalación de campos minados en Tierralta, zona limítrofe con Antioquia, entre 2019 y 2021. Esos hechos dejaron un militar muerto y otros dos heridos.

También lo investigan por su presunta participación en ataques contra la fuerza pública durante el denominado plan pistola de 2022. De acuerdo con las autoridades, esas acciones causaron la muerte de dos militares y un policía, además de heridas a otros dos integrantes de la fuerza pública.

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