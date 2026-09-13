Colombia

Alias Leito, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc, habría muerto al instalar un campo minado en Amalfi: gobernador de Antioquia entregó detalles

Andrés Julián Rendón reportó de forma preliminar que habría fallecido en una zona rural del nordeste y que otras seis personas del grupo quedaron lesionadas

La Gobernación de Antioquia señaló que la posible muerte de alias Leito es un resultado preliminar que aún debe ser confirmado - crédito Colprensa/Andrés Julián Rendón
La Gobernación de Antioquia señaló que la posible muerte de alias Leito es un resultado preliminar que aún debe ser confirmado - crédito Colprensa/Andrés Julián Rendón
Guardar

Seis integrantes de las disidencias de las Farc habrían resultado heridos durante la instalación de un campo minado en zona rural de Amalfi, nordeste de Antioquia. En ese mismo hecho, habría muerto alias Leito o Eléctrico, señalado como cabecilla de la estructura de alias Calarcá.

El gobernador Andrés Julián Rendón informó que el hecho ocurrió mientras el hombre, que tenía injerencia en los municipios de Amalfi y Anorí, instalaba un campo minado.

PUBLICIDAD

La información conocida hasta ahora indica que alias Leito o Eléctrico habría muerto de forma accidental. El mandatario regional señaló que otros seis miembros del grupo armado habrían resultado lesionados en el mismo hecho, aunque advirtió que se trata de un resultado preliminar.

Rendón relacionó al hombre con el ataque contra un helicóptero Black Hawk en el que murieron 13 policías. El gobernador atribuyó esa acción a la estructura de Calarcá Córdoba, a la que también vinculó con el cabecilla.

El gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que la muerte del presunto cabecilla representaría un golpe para la estructura armada que opera en el nordeste de Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X
El gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que la muerte del presunto cabecilla representaría un golpe para la estructura armada que opera en el nordeste de Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

“Algún sosiego y justicia para las familias de los 13 policías asesinados por Calarcá. Antioqueños, me informan que en zona rural de Amalfi, mientras instalaba un campo minado, presuntamente murió alias Leito o Eléctrico, cabecilla de las Farc de Calarcá y quedaron heridos 6 de sus cómplices”, afirmó el gobernador Andrés Julián Rendón.

PUBLICIDAD

La muerte del hombre señalado como cabecilla de las disidencias bajo el mando de alias Calarcá, supondría una afectación para la estructura ilegal que delinque en esa zona del departamento. Aun así, el mandatario aclaró que la novedad corresponde a una información inicial y que se requiere confirmar el resultado.

La Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos por datos que ayudaran a ubicar y capturar a alias Leito. Las autoridades lo señalaban de participar en actividades armadas en municipios del nordeste antioqueño.

El presunto cabecilla tenía una orden de captura por concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego. También era requerido por empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal.

Un presunto cabecilla de las disidencias de las Farc habría muerto mientras instalaba un campo minado en una zona rural de Amalfi, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X
Un presunto cabecilla de las disidencias de las Farc habría muerto mientras instalaba un campo minado en una zona rural de Amalfi, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

Entre los delitos incluidos en el proceso figuraba la utilización ilegal de uniformes e insignias. Esas acusaciones formaban parte de los antecedentes que las autoridades atribuían al hombre antes del reporte sobre su presunta muerte.

Integrantes de las disidencias de las Farc se entregaron al Ejército

Dos presuntos integrantes se entregaron de forma voluntaria a las autoridades en el corregimiento de Puerto López, en la zona rural de El Bagre, Antioquia. El hecho ocurrió el viernes 11 de septiembre durante operaciones de la Séptima División del Ejército Nacional, con apoyo judicial de la Fiscalía General de la Nación.

Los hombres serían integrantes de la estructura 4 de las disidencias de las Farc y formarían parte del esquema de seguridad de alias Alonso, señalado como segundo cabecilla de ese grupo. La entrega busca afectar su capacidad operativa en el Bajo Cauca antioqueño y permitiría a las autoridades obtener información para dirigir nuevas acciones contra la organización.

Según informó el Ejército Nacional, los dos hombres tenían presencia en El Bagre y Segovia, en Antioquia, además de Montecristo, en Bolívar. La institución indicó que el grupo armado ejerce injerencia criminal en esos territorios.

Presuntos integrantes de las disidencias de las Farc se sometieron a la justicia en Antioquia: entregaron armas y municiones - crédito Ejército Nacional
Presuntos integrantes de las disidencias de las Farc se sometieron a la justicia en Antioquia: entregaron armas y municiones - crédito Ejército Nacional

La fuerza pública sostuvo que ambos integrarían la seguridad armada de alias Alonso. Esa función los ubicaba dentro del anillo de protección de uno de los mandos de la estructura.

El sometimiento de los dos presuntos integrantes afectaría el mando y control de la organización, de acuerdo con el reporte oficial. Las Fuerzas Militares consideraron que la situación obligaría al cabecilla a cambiar sus rutas y los mecanismos de protección que empleaba.

“La entrega abriría una ventana de oportunidad de inteligencia de alto valor”, informó la fuerza militar. La institución señaló que los datos que puedan aportar permitirían establecer ubicaciones, armamento, caletas y redes de apoyo del grupo armado.

El Ejército agregó que esa información serviría para planear operaciones posteriores. La posibilidad dependerá de los elementos que las autoridades logren verificar dentro de la ruta institucional y de las investigaciones en curso.

Temas Relacionados

Alias LeitoCampo minadoAmalfí, AntioquiaAndrés Julián RendónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20 en vivo HOY: inicia el partido de la última fecha de la fase de grupos en Polonia 2026

La Tricolor ya clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo y definirá en el tercer partido su posición en el grupo y con ello el rival en la siguiente ronda

Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20 en vivo HOY: inicia el partido de la última fecha de la fase de grupos en Polonia 2026

Medallista olímpico y políticos proponen soluciones al recorte presupuestal del Gobierno de Abelardo de la Espriella al deporte: “Debería ser más público-privado”

Infobae Colombia habló con Carlos Ramírez, doble medallista olímpico, Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda y Ernesto Lucena, exministro de Deporte, que analizaron el recorte presupuestal del 40% al Ministerio del Deporte para el 2027

Medallista olímpico y políticos proponen soluciones al recorte presupuestal del Gobierno de Abelardo de la Espriella al deporte: “Debería ser más público-privado”

Presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional en vivo HOY: siga aquí el evento en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

El jugador con más partidos jugados en la historia de la selección Colombia será recibido por la hinchada verdolaga previo al partido contra Águilas Doradas tras confirmarse su fichaje en el cierre del mercado de jugadores libres

Presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional en vivo HOY: siga aquí el evento en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Sebastián Vega reveló el truco que Tatán Mejía y Variel Sánchez le enseñaron para no hundirse ante los jueces de ‘MasterChef Celebrity’

El actor contó que sus excompañeros le advirtieron que nombrar técnicamente un plato ante los chefs era el error más común entre los participantes, y que esa sola decisión podía determinar el resultado de la evaluación

Sebastián Vega reveló el truco que Tatán Mejía y Variel Sánchez le enseñaron para no hundirse ante los jueces de ‘MasterChef Celebrity’

Abelardo de la Espriella destacó nuevos resultados contra la criminalidad en Colombia: ya van más de 18.000 capturas en su mandato

El informe incluyó incautaciones de marihuana y cocaína en Pereira, Quindío y Cundinamarca, además de un arsenal hallado en Antioquia

Abelardo de la Espriella destacó nuevos resultados contra la criminalidad en Colombia: ya van más de 18.000 capturas en su mandato
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Vega reveló el truco que Tatán Mejía y Variel Sánchez le enseñaron para no hundirse ante los jueces de ‘MasterChef Celebrity’

Sebastián Vega reveló el truco que Tatán Mejía y Variel Sánchez le enseñaron para no hundirse ante los jueces de ‘MasterChef Celebrity’

El Festival Cordillera convierte la moda en otra protagonista de sus jornadas: estas fueron las prendas más llamativas del evento

Omar Murillo le puso fin a los rumores por su foto con un hombre: “Hay una energía vibrante que no puedo ignorar”

Los Estrambóticos se preparan para su debut en Colombia, en el Festival Cordillera: “Es la primera de muchas veces”

Carmen Villalobos compartió con sus seguidores cuantos tatuajes tiene en su cuerpo: aseguró que quiere hacerse más

Deportes

Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20 en vivo HOY: inicia el partido de la última fecha de la fase de grupos en Polonia 2026

Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20 en vivo HOY: inicia el partido de la última fecha de la fase de grupos en Polonia 2026

Medallista olímpico y políticos proponen soluciones al recorte presupuestal del Gobierno de Abelardo de la Espriella al deporte: “Debería ser más público-privado”

Presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional en vivo HOY: siga aquí el evento en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Leyenda de la selección Colombia aseguró que Atlético Nacional se ganó un problema con la llegada de James Rodríguez: “Es un equipo más de corte hacia Europa”

Inician los Juegos Suramericanos 2026: estas son las competencias donde Colombia puede sumar sus primeras medallas hoy, 13 de septiembre