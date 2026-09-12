Trancón de contenedores vacíos en Buenaventura sigue golpeando al transporte de carga

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen tomada desde un dron muestra el puerto marítimo de Buenaventura, en Colombia, 28 de junio, 2025. REUTERS/Javier Andrés Rojas

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La operación logística en Buenaventura sigue enfrentando dificultades por el represamiento de contenedores vacíos en los patios portuarios, una situación que ya generó largas esperas, afectaciones en la movilidad y preocupación entre los transportadores de carga.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, aunque el puerto continúa funcionando, la cadena logística permanece bajo presión. Las demoras y acumulaciones de unidades vacías serían similares a las registradas cuando la Dian aplicó medidas de contingencia y suspendió temporalmente los términos aduaneros.

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Esa suspensión, que estuvo vigente hasta el 26 de agosto, levantó de manera provisional los plazos y días hábiles otorgados para realizar trámites, responder requerimientos o cumplir obligaciones ante la autoridad aduanera. Ahora, Fedetranscarga pidió extender la medida para evitar mayores impactos sobre la operación.

La agremiación dirigida por Arnulfo Cuervo advirtió que continúa la alerta por las dificultades en Buenaventura, especialmente por la recepción de contenedores vacíos. Según el gremio, la problemática derivó recientemente en un bloqueo en el sector del Parador Pacífico, lo que afectó la movilidad y el normal desarrollo del transporte de carga.

FOTO DE ARCHIVO: Panorámica con dron del puerto marítimo de Buenaventura, Colombia, 28 de junio 2025. REUTERS/Javier Andrés Rojas

Acuerdos permitieron levantar bloqueo

Tras una reunión con autoridades del sector, se revisó la situación y se establecieron medidas inmediatas para atender parte de las unidades represadas. Entre los primeros acuerdos, en uno de los patios se dará prioridad a la inspección y recepción de las unidades registradas antes del 10 de septiembre.

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En otro patio, se habilitará inicialmente una capacidad de recepción de hasta 50 vehículos diarios, con posibilidad de aumentarla según las condiciones operativas. Para Fedetranscarga, estas medidas permitieron avanzar en la atención inmediata de la crisis y contribuyeron al levantamiento del bloqueo.

“Estos acuerdos permitieron avanzar en la atención inmediata de la situación y contribuyeron al levantamiento del bloqueo y al restablecimiento de la movilidad”, afirmó Cuervo.

Sin embargo, el gremio aclaró que el fin del bloqueo no significa que la problemática esté resuelta. La congestión en patios y la falta de capacidad suficiente para recibir unidades siguen afectando la operación terrestre y generando tiempos prolongados de espera para los conductores.

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“Fedetranscarga considera necesario precisar que el levantamiento del bloqueo no representa la solución definitiva de la problemática que viene afectando la operación logística de Buenaventura”, agregó el dirigente gremial.

El represamiento de contenedores vacíos continúa reduciendo la capacidad operativa de los patios, dificultando el ingreso de vehículos y dejando unidades inmovilizadas mientras esperan instrucciones o espacio disponible para entregar los contenedores.

FOTO DE ARCHIVO. Panorámica del puerto marítimo de Buenaventura, en el océano Pacífico, en Colombia, 28 de junio, 2025. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Gremio pide estrategia de descongestión

Para Fedetranscarga, la situación seguirá causando retrasos mientras no se logre evacuar de manera efectiva el inventario acumulado y recuperar una capacidad suficiente de recepción. El gremio sostuvo que lo ocurrido no era imprevisible, pues las condiciones comenzaron a configurarse desde la emergencia registrada en Buenaventura durante agosto, después del terremoto.

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Según la Federación, las alteraciones en la operación generaron acumulaciones y restricciones que requerían medidas anticipadas. Al no resolverse a tiempo, el represamiento fue trasladándose progresivamente hacia los patios, las vías de acceso, los vehículos y los conductores.

A un mes de ese evento, Fedetranscarga considera que las decisiones no pueden limitarse a atender de forma coyuntural los vehículos represados. El gremio pidió una estrategia más amplia, coordinada y con capacidad suficiente para descongestionar la operación.

“Se requiere una estrategia de descongestión efectiva, coordinada y con capacidad suficiente, que permita acelerar la evacuación de los contenedores vacíos, ampliar la capacidad de recepción cuando sea necesario y establecer mecanismos de contingencia”, señaló la Federación.

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La solicitud a la Dian apunta precisamente a mantener la suspensión de términos aduaneros mientras persistan las dificultades operativas. Para los transportadores, esa medida puede ayudar a reducir presiones sobre trámites y obligaciones que dependen de una cadena logística que aún no funciona con normalidad.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de Buenaventura como nodo del comercio exterior colombiano. La congestión en patios portuarios no solo afecta a operadores y empresas, sino también a conductores que enfrentan esperas prolongadas y pérdida de productividad.

Fedetranscarga insiste en que se necesita una respuesta estructural para evitar que una situación similar vuelva a trasladarse al transporte terrestre. Mientras no se evacúen los contenedores acumulados y se recupere la capacidad de recepción, el principal puerto del Pacífico seguirá operando con cuellos de botella que golpean a toda la cadena de carga.

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