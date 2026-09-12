Capturan a siete señalados por asesinato de policía en Ciudad Bolívar: cinco fueron a la cárcel

Capturas en Bogotá - crédito Colprensa

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la captura de siete personas señaladas de estar relacionadas con el asesinato del subintendente Edilberto Pinilla Cárdenas, integrante de la Sijín, en hechos ocurridos el pasado 27 de agosto en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, cinco de los capturados fueron enviados a un establecimiento carcelario, mientras que dos mujeres recibieron medida de detención domiciliaria. El mandatario distrital aseguró que el resultado fue posible por el trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad.

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“Capturados y a la cárcel los responsables del asesinato de un policía en Ciudad Bolívar el pasado 27 de agosto”, escribió Galán al informar sobre el avance de las autoridades.

El alcalde también indicó que los siete capturados pertenecerían a la banda criminal Los de la Loma, estructura señalada por las autoridades por su presunta participación en hechos violentos en esa zona de Bogotá.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Ataque ocurrió durante investigación judicial

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, horas antes del ataque contra el uniformado se había registrado un triple homicidio en el sector de Santa Viviana, en Ciudad Bolívar. Las autoridades establecieron que ese hecho estaría relacionado con una retaliación en medio de disputas por el control de actividades ilícitas en la localidad.

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Tras ese primer caso, investigadores de la Policía llegaron al sector para adelantar labores judiciales y avanzar en el esclarecimiento de los tres asesinatos. En medio de esas diligencias, varios hombres armados habrían interceptado el vehículo en el que se movilizaban los uniformados y dispararon contra ellos.

En el ataque, Pinilla Cárdenas resultó gravemente herido y murió como consecuencia de lo ocurrido. El crimen generó una reacción inmediata de las autoridades distritales y policiales, que anunciaron operativos para ubicar a los presuntos responsables.

Galán destacó que las capturas hacen parte de la respuesta institucional frente al homicidio del policía y al triple crimen que era investigado en Santa Viviana. “Los 7 responsables del asesinato del uniformado fueron capturados y hoy 5 de ellos fueron enviados a la cárcel”, afirmó.

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El mandatario explicó que las otras dos procesadas quedaron con detención domiciliaria por ser mujeres cabeza de familia, según la decisión adoptada dentro del proceso judicial.

Capturado en Colombia . (Foto: Colprensa - ARCHIVO)

Fiscalía imputó cargos a dos señalados

La Fiscalía señaló a José Luis Mira Cardona, alias Mueco, y a Duván Santiago Fernández Guerrero, alias Mono, como presuntos involucrados tanto en el triple homicidio previo como en el posterior ataque contra los integrantes de la Policía.

Por estos hechos, un fiscal les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.

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El avance de la investigación llevó a las autoridades a realizar diligencias de registro y allanamiento en inmuebles ubicados en el barrio Divino Niño, también en Ciudad Bolívar. Esos procedimientos permitieron ubicar y capturar a otros señalados dentro del caso.

Finalmente, cinco de los siete procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que las dos mujeres vinculadas al proceso quedaron bajo detención domiciliaria.

El caso mantiene la atención sobre Ciudad Bolívar, una localidad donde las autoridades han reforzado operativos contra estructuras dedicadas a actividades ilícitas. La hipótesis conocida apunta a que el ataque contra los uniformados ocurrió cuando adelantaban labores de investigación por el triple homicidio registrado horas antes.

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Galán aseguró que las instituciones continuarán actuando contra las bandas criminales que operan en la ciudad. “Las instituciones de seguridad y justicia de Bogotá siguen dando golpes al crimen en la ciudad”, dijo el alcalde.

Con estas capturas, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento del asesinato del policía y del triple homicidio que antecedió el ataque. El proceso continuará en instancias judiciales, donde se definirá la responsabilidad de los señalados y el alcance de su presunta participación en los hechos investigados.