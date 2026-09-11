Colombia

Qué es ‘Milagro Week’, la estrategia que propuso el gobierno de Abelardo de la Espriella para impulsar la economía

José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, sostuvo que la oferta contempla facilitar los negocios de quienes decidan destinar recursos a Colombia

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció la estrategia “Milagro Week” - crédito Sergio Acero/Reuters
El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció la estrategia “Milagro Week” - crédito Sergio Acero/Reuters
Guardar

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara la Semana Milagro, una estrategia para presentar proyectos colombianos a capitales nacionales y extranjeros y convertir la inversión en uno de los motores de la denominada economía milagro. La iniciativa comenzará con contactos empresariales durante una reunión de Naciones Unidas y aspira a impulsar un crecimiento económico de al menos 6%.

La meta incluye elevar la productividad y aumentar la inversión como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, sostuvo, en rueda de prensa, que el país atraviesa uno de sus peores momentos de inversión privada en más de cuatro décadas, tras cuatro años en los que, según su diagnóstico, no alcanzó el nivel requerido y registró un exceso de gasto público.

PUBLICIDAD

La Semana Milagro funcionará como una vitrina internacional para exhibir un portafolio de proyectos en infraestructura, energía, minería, comercio, industria, turismo, agricultura, vivienda y tecnología. De acuerdo con información oficial, el propósito es conseguir los recursos necesarios para ejecutar esas iniciativas.

La primera edición se realizaría muy posiblemente en Estados Unidos. Luego, el plan buscará llegar a Europa, Oriente Próximo y América Latina con proyectos estructurados y medidas destinadas a resolver los obstáculos que hoy pueden impedir su desarrollo.

Proyectos con soluciones para atraer capital

José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, sostuvo que la oferta contempla facilitar los negocios de quienes decidan destinar recursos a Colombia - crédito Asobancaria/X
José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, sostuvo que la oferta contempla facilitar los negocios de quienes decidan destinar recursos a Colombia - crédito Asobancaria/X

El Gobierno nacional pretende presentar oportunidades de inversión junto con respuestas concretas a los problemas que suelen retrasar su ejecución. Juan Manuel Restrepo explicó que algunos planes se frenan por trabas dentro de las instituciones públicas, por la ausencia de un actor internacional o por la necesidad de incorporar al sector productivo.

PUBLICIDAD

La propuesta busca articular a ministerios, entidades estatales, empresarios y participantes internacionales. En vez de limitarse a ofrecer iniciativas sobre el papel, el Ejecutivo prevé identificar a los inversores que puedan participar en cada proyecto y acercarles las condiciones para materializarlo.

El vicepresidente de la República definió la intención con una frase: “Ponerles un tapete rojo a los inversionistas que quieran llegar a Colombia”. Esa oferta contempla facilitar los negocios de quienes decidan destinar recursos al país.

La estrategia está vinculada con las funciones asignadas a la Vicepresidencia mediante el Decreto 1373. Para el funcionario, esa norma concreta la propuesta de la llamada Patria Milagro, planteada desde el inicio de la administración, cuya viabilidad depende de una economía capaz de crecer, atraer capital y mejorar sus niveles de productividad.

Abelardo De La Espriella convirtió a José Manuel Restrepo en articulador de la agenda económica y de transformación del Estado mediante misiones especiales de la Vicepresidencia - crédito Dapre
Abelardo De La Espriella convirtió a José Manuel Restrepo en articulador de la agenda económica y de transformación del Estado mediante misiones especiales de la Vicepresidencia - crédito Dapre

Menos trámites y capacitación para jóvenes

La búsqueda de recursos no será el único frente de la política económica. El Gobierno plantea una modernización estatal para reducir o eliminar trámites y barreras que, según Restrepo, limitan la actividad empresarial y el crecimiento.

El trabajo se desarrollaría junto con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Secretaría General de la Presidencia. Entre los componentes anunciados figura el uso de inteligencia artificial para elaborar políticas públicas y una estrategia de simplificación de procesos administrativos.

La apuesta oficial es que el Estado deje de ser percibido como un obstáculo para los proyectos de inversión y pase a cumplir un papel de facilitador. Esa transformación acompañaría la promoción internacional de Colombia como destino para capitales privados.

El tercer componente de la economía milagro se concentra en el mercado laboral. El programa Talento Colombia buscará ofrecer alternativas de estudio o trabajo a jóvenes que no estudian ni trabajan.

La iniciativa contempla formación en ciclos cortos, inteligencia artificial, robótica y tecnologías vinculadas con la cuarta revolución industrial. La capacitación se conectaría con opciones reales de empleo y con las demandas emergentes del mercado laboral.

El presidente Abelardo de la Espriella expidió el decreto de emergencia económica, con el que tendrá facultades extraordinarias para asumir la catástrofe generada por el terremoto - crédito Reuters, Luisa González/Reuters, suministrada a Infobae Colombia, Re
El presidente Abelardo de la Espriella expidió 11 decretos para asumir la catástrofe generada por el terremoto - crédito Reuters, Luisa González/Reuters, suministrada a Infobae Colombia, Re

Por otra parte, el Gobierno nacional expidió 11 decretos para afrontar las afectaciones derivadas el terremoto del 10 de agosto de 2026. El paquete que busca suplir la falta de recursos y de capacidad de respuesta en municipios con menor fortaleza fiscal mediante nuevos mecanismos de financiación, cambios administrativos y medidas sectoriales en energía, salud, educación y obras públicas.

Una de las bases del paquete es que las entidades territoriales no afectadas concentran cerca de 55% de los ingresos corrientes de libre destinación de los gobiernos territoriales y presupuestaron $924.027.000.000 en sus fondos de gestión del riesgo para 2026. Ese margen fiscal sustenta la decisión de permitir inversiones entre jurisdicciones para dirigir recursos hacia las zonas afectadas, aun cuando no produzcan un beneficio directo para el territorio que aporta.

Temas Relacionados

Milagro WeekAbelardo de la EspriellaInversión extranjeraJosé Manuel RestrepoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Fico Gutiérrez’ respaldó a Álvaro Uribe por investigación de la Fiscalía de las masacres de El Aro y La Granja: “Creo en su inocencia”

El burgomaestre indicó que cree en la inocencia del exmandatario, que afronta un complejo caso en el ente acusador por su presunta responsabilidad en estos hechos violentos, ocurridos en Ituango, Antioquia, y por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle

‘Fico Gutiérrez’ respaldó a Álvaro Uribe por investigación de la Fiscalía de las masacres de El Aro y La Granja: “Creo en su inocencia”

Fabián Viáfara salió del Campín por un dolor en el pecho: el jugador explicó el motivo real de su retiro del partido con Millonarios

El defensor del Deportivo Cali vivió momentos de tensión, y asustó a los hinchas del cuadro “azucarero” cuando tras un fuerte choque con el delantero Francisco Chaverra, tuvo que salir del campo de El Campín

Fabián Viáfara salió del Campín por un dolor en el pecho: el jugador explicó el motivo real de su retiro del partido con Millonarios

Santa Fe vs. Tolima en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

El “León” recibirá al “Pijao” en uno de los partidos más destacados de la fecha 10 del fútbol profesional colombiano

Santa Fe vs. Tolima en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Joven que se autolesionó con un arma de fuego en colegio de Medellín permanece en estado crítico

El alumno de 17 años, de décimo grado, fue intervenido en el hospital San Vicente Fundación luego de disparar un elemento de compresión en el patio y causarse una lesión en la cabeza el 9 de septiembre

Joven que se autolesionó con un arma de fuego en colegio de Medellín permanece en estado crítico

Reconstrucción por el terremoto tardaría más de dos años, según la Cruz Roja: “Lo que viene es grande, demorado y mucho más costoso”

El director ejecutivo de la organización, Francisco Moreno destacó que esperan desde la organización que la recuperación no se limite a la entrega o reparación de viviendas, y que también se contribuya a reducir las condiciones de vulnerabilidad de las familias y las ciudades afectadas

Reconstrucción por el terremoto tardaría más de dos años, según la Cruz Roja: “Lo que viene es grande, demorado y mucho más costoso”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Epa Colombia fue trasladada esposada de pies y manos a sus audiencias judiciales en Ibagué: este es el video

Epa Colombia fue trasladada esposada de pies y manos a sus audiencias judiciales en Ibagué: este es el video

Jessi Uribe aseguró haber pedido perdón a Dios tras separarse de la madre de sus cuatro hijos: “Fue durísimo”

Monsieur Periné fue incorporada a la banda sonora de ‘EA Sports FC 27′: no son los únicos colombianos

Camilo estrenó su quinto álbum de estudio en plataformas digitales y anunció nuevo concierto en Colombia: todos los detalles

Virus, los 40 años de ‘Locura’, y el recuerdo de Federico Moura: “Hoy la gente lo admira, pero él en vida no llegó a vivir tanto ese respeto”

Deportes

Fabián Viáfara salió del Campín por un dolor en el pecho: el jugador explicó el motivo real de su retiro del partido con Millonarios

Fabián Viáfara salió del Campín por un dolor en el pecho: el jugador explicó el motivo real de su retiro del partido con Millonarios

Santa Fe vs. Tolima en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

James Rodríguez jugará en Atlético Nacional: así reaccionó la prensa internacional: “Bombazo”

Esto es lo que cuesta la camiseta de James Rodríguez con Nacional: la prenda que lucirá el ‘10′ en su regreso al FPC ya está a la venta

Deportivo Cali puso en aprietos a Millonarios en El Campín: empate 1-1 en duelo pendiente de la Liga BetPlay