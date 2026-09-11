Joven que se autolesionó con un arma de fuego en colegio de Medellín fue operado y permanece en estado crítico

Imagen de referencia. Joan Sebastián Ovalle, estudiante de 17 años de la Institución Educativa Gabriel García Márquez de Medellín, fue operado y permanece en estado crítico tras herirse con un arma de compresión dentro del colegio - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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Joan Sebastián Ovalle, estudiante de 17 años de la Institución Educativa Gabriel García Márquez de Medellín, fue operado y permanece en estado crítico tras herirse con un arma de compresión dentro del plantel el miércoles 9 de septiembre de 2026, según informó La FM.

El adolescente había recibido acompañamiento psicosocial por crisis emocionales y conflictos de convivencia, y el Comité Escolar de Convivencia había dispuesto que cursara temporalmente sus actividades desde casa mientras era valorado psicológicamente.

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Así mismo, dos hombres de 37 y 46 años fueron capturados después de que, presuntamente, ingresaran al colegio y retiraran el arma que llevaba el estudiante. Las autoridades buscan establecer qué relación tenían con el joven, cómo llegó el elemento al establecimiento y si existe un vínculo con una estructura criminal de la zona.

El incidente ocurrió hacia las 8:10 a. m. en la sede educativa ubicada en el sector La Sierra, barrio Villa Lilliam, comuna 8 de Villa Hermosa. Ovalle, alumno de décimo grado, habría entrado por uno de los muros de la institución y accionado el arma varias veces en el patio.

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El incidente en la Institución Educativa Gabriel García Márquez ocurrió en La Sierra, Villa Lilliam, cuando el estudiante habría ingresado por un muro y accionado el arma en el patio - crédito X

Profesores y estudiantes se refugiaron en las aulas y cerraron las puertas mientras el adolescente intentaba entrar por la fuerza a las oficinas de la rectoría. Luego se causó una herida en la cabeza y recibió primeros auxilios antes de ser trasladado a un centro asistencial.

El joven fue llevado inicialmente a la clínica Sagrado Corazón y después ingresó a cirugía, hacia las 4:30 p. m., en el hospital San Vicente Fundación. Desde entonces, su estado de salud se mantiene reservado.