Joven que se autolesionó con un arma de fuego en colegio de Medellín fue operado y permanece en estado crítico

Joan Sebastián Ovalle, estudiante de 17 años de la Institución Educativa Gabriel García Márquez de Medellín, fue operado y permanece en estado crítico tras herirse con un arma de compresión dentro del plantel el miércoles 9 de septiembre de 2026, según informó La FM.
El adolescente había recibido acompañamiento psicosocial por crisis emocionales y conflictos de convivencia, y el Comité Escolar de Convivencia había dispuesto que cursara temporalmente sus actividades desde casa mientras era valorado psicológicamente.
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Así mismo, dos hombres de 37 y 46 años fueron capturados después de que, presuntamente, ingresaran al colegio y retiraran el arma que llevaba el estudiante. Las autoridades buscan establecer qué relación tenían con el joven, cómo llegó el elemento al establecimiento y si existe un vínculo con una estructura criminal de la zona.
El incidente ocurrió hacia las 8:10 a. m. en la sede educativa ubicada en el sector La Sierra, barrio Villa Lilliam, comuna 8 de Villa Hermosa. Ovalle, alumno de décimo grado, habría entrado por uno de los muros de la institución y accionado el arma varias veces en el patio.
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Profesores y estudiantes se refugiaron en las aulas y cerraron las puertas mientras el adolescente intentaba entrar por la fuerza a las oficinas de la rectoría. Luego se causó una herida en la cabeza y recibió primeros auxilios antes de ser trasladado a un centro asistencial.
El joven fue llevado inicialmente a la clínica Sagrado Corazón y después ingresó a cirugía, hacia las 4:30 p. m., en el hospital San Vicente Fundación. Desde entonces, su estado de salud se mantiene reservado.
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