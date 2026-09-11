Colombia

Dólar hoy en Colombia: la divisa abrió a la baja, se cotiza en $3.072,06 quedando por debajo de la TRM establecida para el 11 de septiembre

La moneda estadounidense inició la jornada con una brecha de $28,94 frente a la referencia fijada en $3.101,00, tras conocerse el IPC de Estados Unidos y en una semana influida por el crudo

La cotización del dólar en Colombia marcó un mínimo de $3.137 y un máximo de $3.150 en los primeros minutos del mercado - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El dólar en Colombia abrió el 11 de septiembre de 2026 en $3.072,06, por debajo de la TRM oficial de $3.101,00 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

El dólar en Colombia abrió este viernes 11 de septiembre en $3.072,06, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, tras la publicación de la inflación de Estados Unidos y en una semana marcada por el alza del petróleo ante la guerra en Medio Oriente.

La TRM oficial quedó fijada en $3.101,00 por dólar, una subida diaria de $1,52 frente a los $3.099,48 vigentes el jueves 10 de septiembre. La Superintendencia Financiera de Colombia certificó la tasa, que fue divulgada por el Banco de la República.

PUBLICIDAD

La apertura del mercado estuvo $28,94 por debajo de la referencia oficial. Durante la mañana, la moneda estadounidense alcanzó un mínimo de $3.068,00 y un máximo de $3.075,10, con 38 transacciones por USD 22 millones.

Los datos de precios al consumidor en Estados Unidos se difundieron a las 7:30 a. m.. El indicador mensual subió más de 0,4%, mientras que la variación interanual fue de 2,4%, en un escenario de preocupación por las presiones inflacionarias vinculadas al petróleo.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -1,88%, mientras que en el último año su valor ha caído un -16,9%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha presentado una tendencia negativa durante los últimos cinco días, evidenciando una depreciación de la moneda local. La volatilidad actual del 7,16% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 13,58%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

<br>

Temas Relacionados

Precio dólar hoy ColombiaPrecio del dólar hoyA como se cotiza el dólar hoy en ColombiaDólar hoy en ColombiaColombia-EconomíaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 11 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 11 de septiembre

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

El “León” recibirá al “Pijao” en uno de los partidos más destacados de la fecha 10 del fútbol profesional colombiano

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Después de la muerte de Yeison Jiménez, este es el artista que asumirá la voz de La Banda del Aventurero: “Me tengo que ganar el corazón de ustedes”

Tras una competencia que dejó tres finalistas, la familia y el equipo del músico eligieron a Cristian Vélez para encabezar las próximas presentaciones

Después de la muerte de Yeison Jiménez, este es el artista que asumirá la voz de La Banda del Aventurero: “Me tengo que ganar el corazón de ustedes”

‘Fico Gutiérrez’ respaldó a Álvaro Uribe por investigación de la Fiscalía de las masacres de El Aro y La Granja: “Creo en su inocencia”

El burgomaestre indicó que cree en la inocencia del exmandatario, que afronta un complejo caso en el ente acusador por su presunta responsabilidad en estos hechos violentos, ocurridos en Ituango, Antioquia, y por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle

‘Fico Gutiérrez’ respaldó a Álvaro Uribe por investigación de la Fiscalía de las masacres de El Aro y La Granja: “Creo en su inocencia”

Fabián Viáfara salió de la cancha del Campín en ambulancia por un dolor en el pecho: el jugador explicó el motivo real de su retiro del partido con Millonarios

El defensor del Deportivo Cali vivió momentos de tensión, y asustó a los hinchas del cuadro “azucarero” cuando tras un fuerte choque con el delantero Francisco Chaverra, tuvo que salir del campo de El Campín

Fabián Viáfara salió de la cancha del Campín en ambulancia por un dolor en el pecho: el jugador explicó el motivo real de su retiro del partido con Millonarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Después de la muerte de Yeison Jiménez, este es el artista que asumirá la voz de La Banda del Aventurero: “Me tengo que ganar el corazón de ustedes”

Después de la muerte de Yeison Jiménez, este es el artista que asumirá la voz de La Banda del Aventurero: “Me tengo que ganar el corazón de ustedes”

Epa Colombia fue trasladada esposada de pies y manos a sus audiencias judiciales en Ibagué: este es el video

Jessi Uribe aseguró haber pedido perdón a Dios tras separarse de la madre de sus cuatro hijos: “Fue durísimo”

Monsieur Periné fue incorporada a la banda sonora de ‘EA Sports FC 27′: no son los únicos colombianos

Camilo estrenó su quinto álbum de estudio en plataformas digitales y anunció nuevo concierto en Colombia: todos los detalles

Deportes

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Fabián Viáfara salió de la cancha del Campín en ambulancia por un dolor en el pecho: el jugador explicó el motivo real de su retiro del partido con Millonarios

James Rodríguez jugará en Atlético Nacional, y así reaccionó la prensa internacional: “Bombazo”

Esto es lo que cuesta la camiseta de James Rodríguez con Nacional: la prenda que lucirá el ‘10′ en su regreso al FPC ya está a la venta

Deportivo Cali puso en aprietos a Millonarios en El Campín: empate 1-1 en duelo pendiente de la Liga BetPlay