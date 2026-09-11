Dólar hoy en Colombia: la divisa abrió a la baja, se cotiza en $3.072,06 quedando por debajo de la TRM establecida para el 11 de septiembre

El dólar en Colombia abrió el 11 de septiembre de 2026 en $3.072,06, por debajo de la TRM oficial de $3.101,00 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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El dólar en Colombia abrió este viernes 11 de septiembre en $3.072,06, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, tras la publicación de la inflación de Estados Unidos y en una semana marcada por el alza del petróleo ante la guerra en Medio Oriente.

La TRM oficial quedó fijada en $3.101,00 por dólar, una subida diaria de $1,52 frente a los $3.099,48 vigentes el jueves 10 de septiembre. La Superintendencia Financiera de Colombia certificó la tasa, que fue divulgada por el Banco de la República.

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La apertura del mercado estuvo $28,94 por debajo de la referencia oficial. Durante la mañana, la moneda estadounidense alcanzó un mínimo de $3.068,00 y un máximo de $3.075,10, con 38 transacciones por USD 22 millones.

Los datos de precios al consumidor en Estados Unidos se difundieron a las 7:30 a. m.. El indicador mensual subió más de 0,4%, mientras que la variación interanual fue de 2,4%, en un escenario de preocupación por las presiones inflacionarias vinculadas al petróleo.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -1,88%, mientras que en el último año su valor ha caído un -16,9%.

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El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha presentado una tendencia negativa durante los últimos cinco días, evidenciando una depreciación de la moneda local. La volatilidad actual del 7,16% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 13,58%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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