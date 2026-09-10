El expresidente Gustavo Petro realizará gira por Europa: estos son los tres países que visitará

El expresidente Gustavo Petro realizará gira por Europa - crédito José Méndez/EFE

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, ratificó que Gustavo Petro tiene aprobado por el Congreso de la República el permiso para salir de Colombia y permanecer fuera del país hasta por un año, una autorización que sigue vigente mientras informe a tiempo las fechas y los destinos de sus viajes y que, según el senador, impide frenar ahora sus desplazamientos con nuevas solicitudes.

Con el visto bueno del Legislativo, el expresidente de la República realizará su segundo viaje tras abandonar la Casa de Nariño. Petro visitará Madrid, España, el 16 de septiembre de 2026 para reunirse con miembros del Congreso de los Diputados. También tiene previsto pasar por Bruselas, Bélgica y Estrasburgo, Francia, informó Caracol Radio.

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Se desconoce cómo el exjefe de Estado podrá pagar sus tiquetes aéreos, teniendo en cuenta su inclusión en la Lista Clinton - crédito @petrogustavo/X

El consejero Santiago Mejía, funcionario de la Embajada de Madrid, está ayudando a gestionar la agenda del exmandatario en Europa. En Bélgica y Francia, el exembajador Daniel Prado es quien, según el mismo reporte, apoya la coordinación del itinerario de Petro.

Cabe recordar que el exsenador de la República y exalcalde de Bogotá continúa sancionado por Estados Unidos tras figurar en la Lista Ofac, por lo que se desconoce cómo tramitará el desplazamiento al continente europeo ante las restricciones que tiene en materia económica y financiera que recientemente obstaculizaron viajar con Aerovías Nacionales de Colombia S.A. (Avianca).

El viaje de Gustavo Petro a México y su problema con Avianca

La aerolínea Avianca canceló los vuelos reservados por Gustavo Petro para viajar a México y regresar a Bogotá - crédito Europa Press y Andrea Puentes/Presidencia de la República

Avianca confirmó que canceló los tiquetes del expresidente Gustavo Petro para viajar entre Bogotá y Ciudad de México por su inclusión en la lista de sanciones de la Ofac, una decisión que la aerolínea presentó como cumplimiento obligatorio de normas internacionales y que el exmandatario atribuyó a “razones políticas”.

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Los trayectos anulados correspondían al vuelo de ida del 30 de agosto de 2026 y al de regreso del 2 de septiembre de 2026. La empresa informó además que devolvió la totalidad del dinero pagado por las reservas.

La compañía aérea sostuvo en un comunicado que no puede prestar servicios a personas cuyos bienes e intereses estén bloqueados por aparecer en la llamada Lista Clinton, cuyo nombre oficial es Clinton List of Specially Designated Nationals, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Avianca atribuyó la cancelación a obligaciones regulatorias por sus vínculos con Estados Unidos

La cancelación de los tiquetes de Gustavo Petro abarcó el vuelo del 30 de agosto de 2026 y el regreso del 2 de septiembre de 2026 - crédito Avianca

Avianca explicó que esas reglas sí le resultan vinculantes por la naturaleza internacional de su operación y por su presencia comercial, financiera y corporativa en territorio estadounidense. En la comunicación enviada a Gustavo Petro, la aerolínea indicó que las sanciones económicas administradas por la Ofac prohíben a personas y entidades con vínculos con Estados Unidos realizar transacciones en favor de quienes tengan bienes e intereses bloqueados por integrar esa lista.

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La empresa agregó que cuenta con una estructura corporativa global, opera rutas hacia territorio estadounidense, procesa transacciones mediante el sistema bancario de ese país, maneja dólares estadounidenses y utiliza tecnología y bienes de origen norteamericano. Con ese argumento, negó que la cancelación obedeciera a criterios políticos o discrecionales.

“Avianca aclara que esta medida no responde a consideraciones políticas ni discrecionales, sino exclusivamente al estricto cumplimiento de obligaciones regulatorias que le resultan aplicables”, señaló.

Petro dijo que la medida fue una arbitrariedad y anunció acciones jurídicas

El expresidente Gustavo Petro aseguró que cancelaron sus tiquetes por razones políticas - crédito @petrogustavo/X

El expresidente de la República Gustavo Petro rechazó la actuación de Avianca en una publicación en X. Allí sostuvo que las sanciones administrativas de la Ofac solo aplican a las personas de Estados Unidos y afirmó que la aerolínea, al no ser una empresa estadounidense, incurrió en una “arbitrariedad bajo las leyes colombianas” cancelando los tiquetes.

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También contradijo la explicación de la aerolínea sobre la ausencia de motivaciones políticas. “Se trata de una exclusión por razones políticas e igual que algunos bancos, debe responder jurídicamente. Ruego a la colombianidad en el reino unido hacer esta accion tambien, dado que Avianca es empresa del Reino Unido (sic)”, escribió.