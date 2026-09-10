Colombia

Andrea Petro defendió a su padre en medio de la polémica por la supuesta compra de una casa en La Calera: “¿Qué quieren, que viva debajo de un puente?”

La hija mayor del expresidente salió en sus historias de Instagram a responder a quienes cuestionan que Gustavo Petro haya intentado adquirir una vivienda de 2.600 millones de pesos en un exclusivo conjunto, y recordó sus cuatro décadas de carrera en cargos públicos

La empresaria e hija mayor del expresidente Gustavo Petro publicó en sus historias de Instagram una defensa de la capacidad económica de su padre - crédito @andreapetro91/IG

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“¿Qué quieren, que viva debajo de un puente?”: con esa pregunta, Andrea Petro salió a responder en sus historias de Instagram a quienes cuestionan la capacidad económica de su padre, el expresidente Gustavo Petro, para adquirir una vivienda valuada en 2.600 millones de pesos en el municipio de La Calera, Cundinamarca.

La hija mayor del exmandatario fue directa y sin matices. Recordó que su padre acumuló cuatro décadas de carrera pública —como congresista, alcalde de Bogotá y presidente— y que ese recorrido implica ingresos sostenidos en el tiempo.

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“Él toda la vida ha estado en cargos públicos”, enumeró. Y lanzó una pregunta que resume su posición: “¿Ustedes de verdad creen que con el salario que esta gente gana no son capaces de invertir ni tener nada durante años?”

Andrea Petro apuntó a la cronología y al salario de los cargos públicos

- crédito @andreapetro91/Instagram
Andrea Petro defendió a su papá tras acusaciones de la presunta compra de una casa en La Calera por 2.600 millones - crédito @andreapetro91/Instagram

La empresaria también apeló al tiempo. Señaló que la inversión en una casa se habría hecho hace años, no en el presente, y que ese dato cambia por completo la lectura del caso.

Para ella, cuestionar esa decisión equivale a exigirle a su padre que renuncie a cualquier patrimonio. “¿Qué pretenden? No seamos tan descarados”, dijo mostrando el enojo que le provocan estos señalamientos contra el expresidente de Colombia.

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Cerró con una referencia directa a los ingresos del cargo: “2.600 millones de pesos sí los pudo haber tenido en cuarenta años de trabajo. Es que se les olvida en cuánto gana un senador”.

La polémica que desató el panelista Felipe Zuleta

La controversia comenzó el 7 de septiembre, cuando el periodista Felipe Zuleta reveló en Mañanas Blu que Petro habría intentado adquirir una propiedad en el conjunto residencial Arboreto, un desarrollo de estrato 6 ubicado en la zona rural de La Calera, a las afueras de Bogotá, con 162 casas cuyos precios oscilan entre 2.200 y 2.800 millones de pesos.

Gustavo Petro sobre su sitio de residencia
Un tema que parece generar molestia en el expresidente Gustavo Petro es el que se hable de su residencia, como se ha podido ver con sus respuestas en la red social X - crédito @petrogustavo/X

Según el relato de Zuleta, el primer contacto con una agencia inmobiliaria lo habría realizado un ciudadano que se presentó como italiano. La condición que habría impuesto era que las propiedades a visitar estuvieran desocupadas o sin sus dueños presentes.

Tras la visita, el agente le habría revelado al propietario que el interesado era el expresidente. El dueño del inmueble, un colombiano residente en el exterior, habría rechazado la operación al conocer esa identidad, por temor a quedar involucrado en las restricciones de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac), conocida como lista Clinton, en la que figura Petro.

Petro negó los hechos y amenazó con acciones legales

El propio Petro tomó la palabra en dos ocasiones. Primero, en una publicación en X, afirmó que está construyendo una vivienda propia y explicó que debe vender un inmueble previo a raíz de su divorcio.

Gustavo Petro habló sobre su residencia
Con este mensaje en su perfil de X, que se sumó a otros, el expresidente Gustavo Petro habló sobre su interés de alquilar un inmueble para vivir - crédito @petrogustavo/X

Luego fue más lejos: calificó las versiones de “absurda calumnia” y anunció que llevará el asunto a la Justicia. “Está es una absurda calumnia que pasará a estrados judiciales”, escribió, según recogió Infobae. También negó haber usado su pasaporte italiano en Colombia, al señalar que en territorio nacional solo es válido el documento colombiano.

Una polémica que se suma a un entorno familiar complejo

La intervención de Andrea Petro en este episodio contrasta con el distanciamiento que ella misma había reconocido públicamente semanas antes. Según informó el medio, la empresaria había admitido atravesar un momento de tensión con su padre y señaló que la Presidencia terminó “fracturando a la familia internamente”.

La polémica se suma a una serie de controversias que rodean al exmandatario desde que dejó la Casa de Nariño. Petro, que figura en la lista Ofac, ha tenido que explicar públicamente cómo planea financiar su vida tras el cargo. Su respuesta, reiterada en distintos foros: pensión, libros, conferencias y la venta de bienes propios.

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