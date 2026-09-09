Alias ‘Silvana Guerrero’: quién es la cabecilla del ELN que es prioridad para las Fuerzas Militares por orden de Abelardo de la Espriella

Luz Amanda Pallares, alias ‘Silvana Guerrero’ es señalado como uno de los principales mandos del ELN y comandante del Frente de Guerra Nororiental. - crédito captura de video

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Luz Amanda Pallares, alias ‘Silvana Guerrero’, pasó de ser docente rural a ocupar un lugar en la estructura de mando del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con El Colombiano, los reportes de inteligencia militar señalan que lleva entre 25 y 30 años dentro de esa organización y que actualmente estaría al frente del Frente de Guerra Nororiental, con presencia en Norte de Santander, el sur del Cesar y el estado Zulia, en Venezuela.

Su nombre volvió a aparecer después de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara intensificar las operaciones militares contra el ELN. La reaparición ocurrió a través de un video difundido por canales cercanos a esa organización.

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¿Quién es Luz Amanda Pallares, alias ‘Silvana Guerrero’?

Según el medio, Pallares se vinculó al ELN cuando tenía aproximadamente 30 años y con el paso de las décadas ascendió dentro de la organización hasta convertirse en una de sus principales cabecillas.

De acuerdo con los reportes de inteligencia citados, la estructura que estaría bajo su mando y coordinación logística reúne aproximadamente 2.000 personas, entre combatientes armados ubicados en campamentos y redes de apoyo urbano o milicias.

Su área de influencia está relacionada principalmente con el Catatumbo, región donde el ELN mantiene presencia y disputa territorial con otras estructuras armadas.

La comandante del Frente de Guerra Nororiental también tendría presencia en zonas del Cesar y en el estado Zulia, según la información entregada por los medios citados.

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De acuerdo con los datos suministrados, Pallares tiene imputaciones por delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico, desplazamiento forzado, homicidios y crímenes de guerra. También existen señalamientos por reclutamiento forzado de menores de edad.

Alias ‘Silvana Guerrero’ hizo parte de la delegación del ELN en los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. - crédito Presidencia/Colprensa

‘Silvana Guerrero’ participó en los diálogos de paz con el Gobierno Petro

La trayectoria de la cabecilla también estuvo vinculada a los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno de Gustavo Petro.

Según la información proporcionada, Pallares estuvo en Caracas durante la mesa de conversaciones desarrollada entre noviembre de 2022 y enero de 2025, como parte de los escenarios de negociación adelantados durante la política de Paz Total.

Su participación en esos espacios hizo parte de la representación del ELN en las conversaciones con el Gobierno. El proceso de negociación posteriormente terminó, mientras el Catatumbo continuó apareciendo como una de las zonas de presencia y disputa entre estructuras armadas.

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Por información que conduzca a la captura de alias ‘Silvana Guerrero’, las autoridades colombianas mantienen una recompensa de más de $1.600 millones, de acuerdo con los datos entregados.

Por Silvana Guerrero se ofrecen más de $1.600 millones de recompensa por parte de las autoridades colombianas - crédito Ministerio de Defensa / Facebook

¿Qué dijo ‘Silvana Guerrero’ tras la ofensiva contra el ELN?

La reaparición de Pallares se produjo luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunciara una intensificación de las operaciones militares contra el ELN, especialmente en Norte de Santander y otras regiones donde tiene presencia la organización.

En el video divulgado por canales cercanos al ELN, ‘Silvana Guerrero’ cuestionó las operaciones de la Fuerza Pública y señaló al antiguo Frente 33, actualmente convertido en una estructura disidente de las Farc, de estar aliado con las Fuerzas Militares.

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En su pronunciamiento, la integrante de la cúpula del ELN afirmó: “La guerra que vivimos hoy está motivada por este vínculo estrecho de los traidores con sus verdugos. La historia, más temprano que tarde, nos ha dado la razón de la real naturaleza del antiguo Frente 33, convertido en un grupo mercenario. Como hace veinte años, hoy combatimos contra una fuerza combinada de ejército y paramilitares. Como en aquel entonces, igual hoy combatimos orgullosos y dignos por la liberación de nuestra tierra. Ni un paso atrás, liberación o muerte”.

La declaración corresponde a la posición expresada por el ELN. Los señalamientos sobre una supuesta alianza entre grupos armados y la Fuerza Pública no han sido establecidos de manera independiente.

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Ataque en Ábrego antecedió la intensificación de las operaciones

La orden del Gobierno para intensificar las operaciones militares se produjo después de varios hechos atribuidos al ELN. Entre ellos estuvo un ataque con drones cargados con explosivos contra una unidad militar en Ábrego, Norte de Santander, ocurrido durante la noche del 15 de agosto de 2026.

Después de ese episodio, el Gobierno ordenó reforzar las operaciones militares contra el ELN en las regiones donde tiene presencia, de acuerdo con la información suministrada.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, reaccionó al video difundido por la organización armada y afirmó: “A todo narcoterrorista le llega su Nochebuena”.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, reaccionó a la reaparición de alias ‘Silvana Guerrero’ y lanzó una advertencia contra las organizaciones armadas ilegales. - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Fuerzas Militares señalan que los principales jefes del ELN están en Venezuela

El mayor general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró en entrevista con Semana que los principales integrantes de la dirección del ELN estarían en Venezuela.

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Según el oficial, entre los dirigentes que se encuentran en ese país está Luz Amanda Pallares, alias ‘Silvana Guerrero’ o ‘Ana María’, comandante del Frente de Guerra Nororiental y buscada por las autoridades colombianas.

Rodríguez también mencionó a Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’, integrante del Comando Central del ELN, y a Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’, señalado como máximo líder de la organización.

El comandante de las Fuerzas Militares afirmó que el ELN se ha convertido en una organización de carácter transnacional y sostuvo que su principal liderazgo se encuentra en Venezuela.