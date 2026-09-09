Reconstrucción del Valle del Cauca tras el terremoto: Roldanillo será el primer municipio intervenido

Las obras contemplan la construcción de viviendas nuevas y el mejoramiento de inmuebles afectados por el sismo. - crédito Gobernación Valle

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El municipio de Roldanillo será el punto de partida del plan de reconstrucción integral del Valle del Cauca tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, de acuerdo con información publicada por El Tiempo. La estrategia será desarrollada mediante un modelo de autoconstrucción asistida en el que participarán la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Roldanillo y el Gobierno Nacional.

El programa contempla la construcción de viviendas nuevas y el mejoramiento de la infraestructura habitacional que resultó afectada por el sismo. El esquema hace parte de las medidas previstas para atender las necesidades de las familias damnificadas en el departamento.

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Roldanillo será el municipio piloto de la reconstrucción

De acuerdo con el medio, el modelo de autoconstrucción asistida contempla la entrega directa de materiales a las familias afectadas y el acompañamiento de personal técnico durante la ejecución de las obras.

El apoyo en los trabajos estará a cargo de ingenieros y maestros de obra oficiales contratados, quienes realizarán el acompañamiento en los lugares donde se desarrollen las intervenciones. El propósito establecido para este componente es garantizar la calidad y seguridad de las estructuras.

La intervención comprende dos tipos de actuaciones sobre las viviendas: la edificación de nuevos inmuebles y el mejoramiento de infraestructura habitacional dañada por el terremoto.

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Según las autoridades departamentales, el esquema que se pondrá en marcha busca ser replicado de manera simultánea en los demás municipios afectados por el sismo. La estrategia está planteada para agilizar la entrega de soluciones a las personas que sufrieron pérdidas materiales.

El esquema contempla la entrega de materiales y asistencia técnica para el desarrollo de las obras. - crédito Gobernación Valle

Gobernación del Valle y Fondo Milagro estarán a cargo de la ejecución

La ejecución del proyecto estará en cabeza de la Gobernación del Valle del Cauca y la gerencia del Fondo Milagro, entidad designada por la Presidencia de la República para liderar el proceso de reconstrucción.

La coordinación también involucra a la Alcaldía de Roldanillo y al Gobierno Nacional, dentro del esquema establecido para desarrollar las intervenciones.

La directriz interinstitucional contempla el inicio inmediato de los trabajos de campo. Entre las condiciones establecidas para el proceso se encuentran la transparencia en el manejo de los recursos y la atención de las comunidades afectadas.

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El componente habitacional estará acompañado por acciones destinadas a la recuperación de actividades económicas en las zonas impactadas. En ese sentido, la administración departamental también desarrolla iniciativas dirigidas a la reactivación del comercio local y el turismo en Roldanillo y otras localidades afectadas.

Más de $14.500 millones para emprendimientos afectados

Además de las medidas relacionadas con vivienda, la Gobernación del Valle del Cauca y el Gobierno Nacional anunciaron estrategias financieras para emprendimientos y pequeñas empresas que resultaron afectados por el terremoto.

Los mecanismos previstos superan los $14.500 millones e incluyen líneas de crédito a interés cero y fondos condonables.

La información suministrada señala que el sismo ha dejado 15.645 unidades de negocio con afectaciones en los 42 municipios del departamento. Las pérdidas estimadas para estas actividades ascienden a $313.000 millones.

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Los recursos destinados a este componente hacen parte de las medidas previstas para apoyar la reactivación de los negocios afectados por la emergencia.

Las autoridades anunciaron medidas para apoyar la recuperación de los negocios afectados por el terremoto. - crédito Gobernación Valle

Infivalle y Fonder Valle destinan $5.250 millones

Dentro de las estrategias de financiación, la Gobernación del Valle, por medio del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (Infivalle) y Fonder Valle, aprobó $5.250 millones de recursos propios.

Estos recursos serán integrados a un fondo conjunto impulsado con Bancóldex y el Gobierno Nacional. El mecanismo estará dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas con los procesos de reactivación económica y reconstrucción.

Las líneas de financiación contemplan alternativas con interés cero y préstamos indexados a la tasa IBR flat, sin puntos porcentuales adicionales.

El esquema está dirigido a los comerciantes y empresarios que requieren financiación dentro de las medidas establecidas para atender las afectaciones económicas ocasionadas por el terremoto.

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Fondo de $9.280 millones para unidades productivas

La segunda estrategia anunciada contempla un fondo de $9.280 millones, financiado en partes iguales por la Gobernación del Valle y el Gobierno Nacional, a través de iNNpulsa.

El programa combinará la entrega de insumos mediante ValleINN con créditos condonables de hasta $5 millones por beneficiario. La coordinación estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento.

La primera fase contempla 1.800 unidades productivas ubicadas en seis localidades afectadas por la emergencia: Buenaventura, Sevilla, La Unión, Zarzal, Roldanillo y Cartago.

El fondo constituye uno de los mecanismos establecidos para atender a los negocios afectados, junto con las líneas de crédito que serán impulsadas mediante los recursos de Infivalle y Fonder Valle.

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Las medidas de reactivación también incluyen acciones dirigidas a los sectores gastronómico y de entretenimiento. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Medidas para gastronomía y entretenimiento

Las estrategias de recuperación económica también incluyen medidas dirigidas al sector gastronómico y de entretenimiento. Para estos sectores se contemplan alianzas con gremios como Asobares.

El objetivo señalado para esta iniciativa es apoyar la reactivación de estas actividades y salvaguardar los puestos de trabajo en la región.

Estas acciones se desarrollan junto con las iniciativas previstas para apoyar el comercio local y el turismo en las zonas afectadas por el terremoto.