Colombia

Reportan un artefacto explosivo en la vía Panamericana entre Pasto y Mojarras: hay tres soldados heridos

Reportes preliminares confirman que hay por lo menos tres uniformados afectados; unidades del Ejército adelantan verificaciones en el sector

Ejército verifica explosión cerca del puente Río Mayo tras reporte de militares lesionados - crédito @millarcauca/X
Ejército verifica explosión cerca del puente Río Mayo tras reporte de militares lesionados - crédito @millarcauca/X
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Una explosión registrada en la vía Panamericana, cerca del puente Río Mayo y en límites entre Cauca y Nariño, dejó soldados heridos, de acuerdo con reportes preliminares difundidos esta mañana del lunes 7 de septiembre de 2026.

La información entregada por Caracol Radio Pasto indicó que el hecho afectó a dos integrantes del Ejército Nacional. Por su parte, La FM informó inicialmente que habrían tres militares lesionados. La cifra definitiva aún no ha sido confirmada de manera oficial.

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El estallido ocurrió en un corredor que conecta el sur del país y es utilizado por vehículos particulares, transporte de carga y pasajeros. Tras la alerta, unidades del Ejército Nacional se desplazaron al sector para verificar las circunstancias del hecho y determinar si había riesgos adicionales en la carretera.

Hasta ahora no se conocen detalles sobre el tipo de elemento que ocasionó la explosión, ni sobre la identidad o el estado de salud de los uniformados afectados. Tampoco se ha informado sobre grupos responsables o eventuales restricciones a la movilidad en ese tramo de la Panamericana.

La discrepancia entre los dos reportes sobre el número de heridos mantiene en verificación el balance del ataque. Las autoridades deberán establecer si los militares recibieron atención en hospitales cercanos y si el hecho comprometió la seguridad de otros usuarios de la vía.

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La explosión ocurrida cerca del puente Río Mayo, en la vía Panamericana entre Cauca y Nariño, se produjo después de una jornada de hostigamientos contra unidades de la Fuerza Pública en distintos municipios caucanos.

El domingo 6 de septiembre se informaron ataques contra instalaciones policiales y militares en Cajibío e Inzá, además de acciones armadas dirigidas a tropas en El Patía. En Cajibío, tres policías sufrieron lesiones por esquirlas luego de un hecho que incluyó el uso de drones y disparos de fusil.

La seguidilla de hechos coincide con la actividad de estructuras armadas en el corredor que une a Cauca con Nariño. Durante los primeros días de septiembre, las autoridades adelantaron operativos contra grupos disidentes en territorio nariñense, entre ellos una intervención en El Peñol contra presuntos miembros del frente Franco Benavides.

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