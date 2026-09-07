Medellín acelera 1.800 obras por $8 billones: así avanzan el Atanasio Girardot, los parques y megacolegios

Medellín destinó cerca de $8 billones para adelantar diferentes proyectos de infraestructura en materia educativa, deportiva, cultural y de espacio público. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Medellín avanza en la ejecución de más de 1.800 obras de infraestructura, que según la Alcaldía representan inversiones por alrededor de $8 billones. Los proyectos incluyen intervenciones deportivas, educativas, urbanas y de espacio público, con obras que se encuentran en diferentes etapas de ejecución, licitación y adjudicación.

De acuerdo con el balance consultado por El Colombiano a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), varias de las principales intervenciones ya presentan avances significativos, mientras otras están próximas a comenzar.

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Así avanza el Gran Parque Medellín

Uno de los principales proyectos es el Gran Parque Medellín, que se desarrolla sobre el área del Aeroparque Juan Pablo Segundo.

El 4 de septiembre, la EDU abrió la licitación para construir el complejo acuático, un proyecto de aproximadamente $100.000 millones que contempla dos piscinas olímpicas, dos de aprendizaje, zonas comunes y graderías. El contrato también incluye la ampliación de la pista de trote y ciclismo, que pasará de 1,6 a cerca de 3 kilómetros, además de otros tres edificios.

La pista de BMX Mariana Pajón ya fue entregada el pasado 30 de julio. Por su parte, la Unidad Deportiva María Luisa Calle registra más del 95% de ejecución, mientras la zona central y la pista de trote y ciclismo alcanzan el 75%. Estas intervenciones tienen un valor estimado de $223.000 millones.

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El proyecto Gran Parque Medellín contempla nuevas instalaciones deportivas y la ampliación de la pista de trote y ciclismo en el antiguo Aeroparque Juan Pablo Segundo. - crédito @FicoGutierrez/X

Primavera Norte registra 42% de ejecución

El parque Primavera Norte, también conocido como Parques del Río Norte, comprende 72.000 metros cuadrados de espacio público en el costado oriental de la estación Acevedo del Metro.

Según el reporte más reciente de la EDU, el proyecto tiene un avance del 42%. La intervención incluye, además del parque, un jardín infantil de Buen Comienzo, un Recreo cultural, escenarios deportivos y obras de protección contra inundaciones.

Entre los trabajos ejecutados se encuentra un muro de contención de 300 metros de longitud en el borde del río Medellín. La inversión prevista para el proyecto es de $216.000 millones.

Remodelación del Atanasio Girardot ya tiene trabajos preliminares

La renovación del Estadio Atanasio Girardot recibió recientemente la licencia de construcción que autoriza las obras de demolición y ampliación contempladas en el proyecto.

Con esta autorización, la Alcaldía comenzó trabajos preliminares como el desmonte de la cobertura de la tribuna occidental, mientras continúa la estructuración de la licitación para las obras principales.

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El Concejo de Medellín también autorizó comprometer $926.000 millones de vigencias futuras para la intervención.

El proyecto contempla aumentar el aforo de 45.200 a más de 60.000 espectadores y realizar una intervención de 53.056 metros cuadrados de espacio público.

La remodelación del estadio Atanasio Girardot contempla ampliar su capacidad a más de 60.000 espectadores y renovar parte del espacio público de su entorno. - crédito Alcaldía de Medellín

Siete megacolegios están en obra

La infraestructura educativa representa otro de los principales componentes del plan. Medellín proyectó la construcción de 11 nuevos megacolegios, además de las reparaciones de sedes educativas existentes. La inversión destinada al conjunto de estas intervenciones asciende a $1,2 billones.

Según el balance de la EDU, siete de los nuevos colegios están actualmente en construcción: Hernán Toro Agudelo, en Manrique, con 17% de avance; El Diamante, con 13%; Conrado González, con 13%; La Libertad, con 4%; San Javier, con 1%; Rafael Uribe Uribe, con 10%, y Rodrigo Lara, con 1%.

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A finales de agosto también comenzó la construcción del megacolegio Sección Escuela Rodrigo Lara Bonilla, con una inversión de $57.700 millones.

Buen Comienzo avanza con seis jardines infantiles

El Distrito proyectó ocho nuevos jardines infantiles de Buen Comienzo durante el cuatrienio, con capacidad para atender a 1.825 niños y una inversión estimada de $189.153 millones.

De este grupo, seis ya están en ejecución. Chambacú registra el mayor avance, con 92%, seguido por Palmitas, con 81%, y La Libertad, con 59%.

También presentan avances los jardines de Primavera Norte, con 16 %, Alfonso López, con 9%, y Robledo.

El jardín infantil del barrio Popular ya fue adjudicado y está próximo a iniciar obras, mientras el de Santa Eufrasia está listo para salir a licitación.

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Recreos deportivos y culturales tienen diferentes niveles de avance

Los Recreos deportivos y culturales son otra de las intervenciones contempladas por la administración distrital. Se trata de edificaciones que concentran escenarios deportivos y espacios culturales.

Entre los Recreos deportivos que están en construcción se encuentran Belén Los Alpes, con 31% de avance; Altavista, con 40%, y Brisas, con 14%.

El proyecto de Trinidad ya fue adjudicado, mientras los de La Pastora y La Frontera están en licitación.

En los Recreos culturales, Primavera Norte presenta un avance del 78%, El Jordán del 7%, Guayabal del 6% y Ciudad del Río del 1%. Castilla también fue adjudicado.

La construcción del Recreo Cultural de Ciudad del Río comenzó recientemente. A finales de agosto también fueron anunciadas las obras del Recreo Cultural de Guayabal, por $22.900 millones.

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La cárcel de San Cristóbal alcanza 35%

La cárcel metropolitana para sindicados de San Cristóbal registra un avance físico del 35%, de acuerdo con la información entregada por la Alcaldía a finales de agosto.

El proyecto fue adjudicado en 2023 mediante una alianza público-privada con la firma mexicana Prodemex, por un valor de $674.999 millones. La obra contempla avances en los pabellones 1, 2, 3, 4 y 5.

Entre los proyectos que se preparan para comenzar también están los megacolegios Niño Jesús de Praga y El Tirol, el Jardín Infantil de Buen Comienzo del barrio Popular y el Recreo Deportivo de Trinidad.

La Alcaldía ha señalado que la meta es comenzar a entregar buena parte de las obras durante 2027 y dejar en ejecución aquellas cuyos cronogramas no permitan terminarlas durante el actual cuatrienio.

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La cárcel metropolitana para sindicados registra un avance físico del 35%, según información entregada por la Alcaldía de Medellín. - crédito: Alcaldía de Medellín

Aumento del presupuesto de Medellín

De acuerdo con el medio ya mencionado, la administración distrital también atribuye parte del aumento de su capacidad de inversión al comportamiento del recaudo tributario. Según lo señalado por el alcalde Federico Gutiérrez y la Secretaría de Hacienda, el presupuesto del cuatrienio pasó de $35 billones a $44 billones, mientras el recaudo del impuesto predial aumentó cerca de $2 billones durante cuatro años.

El secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, explicó a El Colombiano que la Secretaría recibe el pago de 83 de cada 100 facturas emitidas. “De 100 facturas que nosotros emitimos en la Secretaría de Hacienda, nos pagan 83. Eso no pasa sino en Medellín. La media nacional está entre el 60% y el 65%”, afirmó.

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A esto se suman las transferencias de EPM al nivel central del Distrito, que durante los cuatro años llegarán a $10,5 billones, de los cuales $2,7 billones corresponden a 2026, según la información suministrada por el funcionario.