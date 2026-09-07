Colombia

Incendio forestal en Ábrego, Norte de Santander, avanza hacia zonas pobladas: reportan más de 3.000 hectáreas afectadas

La conflagración comenzó el 5 de septiembre en la parte alta de Monte Redondo y ha requerido el refuerzo de organismos de socorro, incluido personal de Bomberos de Ocaña y abastecimiento de agua

La conflagración ha afectado amplias zonas de la región y alcanzó las instalaciones de un restaurante, mientras las autoridades y organismos de socorro trabajan para controlar el fuego. - crédito @ColombiaOscura/X

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Un incendio forestal en Ábrego, Norte de Santander, continúa generando una emergencia en el municipio luego de que las llamas avanzaran durante la noche de este domingo 6 de septiembre hacia sectores próximos al casco urbano. Organismos de socorro y habitantes trabajan en la atención de la conflagración para evitar que el fuego alcance más zonas pobladas.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, las autoridades de Ábrego reportan más de 3.000 hectáreas consumidas por el incendio. La conflagración se registra en la zona rural del municipio y ha producido una extensa columna de humo y cenizas que ha afectado diferentes sectores.

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El mismo medio señaló que las labores para controlar el fuego se han dificultado por las condiciones del terreno y que los fuertes vientos registrados durante las últimas horas han favorecido la propagación de las llamas. Debido a la magnitud de la emergencia, fue solicitado apoyo aéreo para reforzar las labores que se adelantan desde tierra.

El incendio comenzó en Monte Redondo

Según el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia divulgado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el fuego comenzó en la parte alta de Monte Redondo.

Lara entregó esta información a través de su cuenta de X en una publicación realizada el 6 de septiembre, alrededor de las 10:16 p. m. En el mensaje, el funcionario explicó que la primera atención estuvo a cargo de la Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios de Ábrego.

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“El fuego inició ayer en la parte alta de Monte Redondo. Lo atendieron Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Ábrego”, informó Lara.

El pronunciamiento permite establecer que las primeras labores de atención se desarrollaron en el lugar donde se originó la conflagración. En esa misma publicación, el ministro informó sobre las medidas adoptadas para ampliar la capacidad de respuesta frente al incendio.

Rodrigo Lara informó sobre el inicio del incendio en Monte Redondo y el refuerzo solicitado a los Bomberos de Ocaña. - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara informó sobre el inicio del incendio en Monte Redondo y el refuerzo solicitado a los Bomberos de Ocaña. - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Bomberos de Ocaña fueron solicitados para apoyar la emergencia

Rodrigo Lara informó que se solicitó refuerzo inmediato de los Bomberos de Ocaña, junto con abastecimiento de agua.

De acuerdo con el ministro, la Gestión del Riesgo del departamento se encontraba coordinando la logística necesaria para atender la emergencia, mientras que el nivel regional de Bomberos había sido activado.

Lara señaló además que se mantiene la instrucción de continuar con las labores de atención y el incidente es seguido junto con la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Las llamas alcanzaron un restaurante

Durante la emergencia también se conocieron reportes sobre la afectación de un establecimiento comercial en la zona.

Según la información proporcionada y los reportes difundidos en redes sociales, las llamas alcanzaron las instalaciones de un restaurante. Videos compartidos durante la emergencia muestran el fuego en las inmediaciones del establecimiento y la presencia de personas en el sector.

El material audiovisual permite observar la magnitud de las llamas en el lugar, pero la información disponible no establece un balance oficial sobre los daños ocasionados al establecimiento ni sobre otras posibles afecciones a infraestructuras.

Las llamas alcanzaron las instalaciones de un restaurante durante la emergencia registrada en la zona rural de Ábrego. - crédito captura de video
Las llamas alcanzaron las instalaciones de un restaurante durante la emergencia registrada en la zona rural de Ábrego. - crédito captura de video

Ábrego fue incluido en el reporte nacional de incendios

La emergencia en este municipio ya había sido registrada en el seguimiento nacional de incendios forestales realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En el informe con corte al 6 de septiembre a las 7:00 a. m., la entidad reportó 13 incendios activos y dos controlados en diferentes departamentos del país.

De acuerdo con ese balance de la UNGRD, Cauca concentraba seis incendios activos, mientras que Tolima registraba cinco. Además, aparecía un incendio activo en Vichada y otro en Norte de Santander.

Para el caso de Norte de Santander, la entidad ubicó la emergencia en la vereda Berlín, en Ábrego.

Este reporte corresponde al corte establecido por la UNGRD y, por tanto, refleja la situación registrada por la entidad hasta las 7:00 a. m. del 6 de septiembre.

El incendio comenzó el 5 de septiembre y se propagó hacia sectores cercanos al casco urbano de Ábrego. - crédito captura de video
El incendio comenzó el 5 de septiembre y se propagó hacia sectores cercanos al casco urbano de Ábrego. - crédito captura de video

Solicitan apoyo aéreo para controlar el incendio

La magnitud alcanzada por la conflagración llevó a las autoridades de Ábrego a solicitar apoyo aéreo al Gobierno Nacional.

Según el diario ya mencionado, la capacidad de respuesta desde tierra resultaba insuficiente para controlar el incendio, mientras que los fuertes vientos dificultan su contención.

La solicitud se suma al refuerzo de organismos de socorro informado previamente por Rodrigo Lara, quien indicó que los Bomberos de Ocaña fueron requeridos para apoyar las labores en Ábrego y que se contempló el abastecimiento de agua.

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