Incendio forestal en Yumbo, Valle del Cauca, se extiende por Cerro El Gordo y Dapa: buscan apoyo aéreo

Las llamas avanzan en la zona entre Dapa y Yumbo, mientras los equipos buscan evitar que lleguen a viviendas cercanas. - crédito @Rodrigo_Lara_/X

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Un incendio forestal en Yumbo, Valle del Cauca, mantiene desplegados a organismos de emergencia en una zona ubicada entre Cerro El Gordo, Dapa y Yumbo, donde las autoridades trabajan para contener el avance de las llamas y evitar que alcancen viviendas cercanas.

La emergencia fue reportada aproximadamente a las 4:45 de la tarde, de acuerdo con la información citada por medios que han seguido el operativo. Desde ese momento fueron activados los equipos destinados a la atención del incendio, mientras las condiciones de viento en el sector han dificultado el control de las llamas.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó sobre la situación a través de su cuenta de X y señaló que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ya adelanta las gestiones para contar con apoyo aéreo.

Incendio en Yumbo es atendido por organismos de socorro

Según el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos, citado por el ministro Lara, el fuego se presenta en Cerro El Gordo y Dapa. En la zona permanecen unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, con el respaldo de la Defensa Civil y del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

El jefe de la cartera del Interior indicó que la magnitud de la afectación todavía se encuentra en proceso de verificación. En su mensaje, explicó que la UNGRD está tramitando el apoyo aéreo requerido para fortalecer la respuesta frente al incendio.

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“La instrucción es la misma: no parar. Seguimos el incidente minuto a minuto con Dirección Nacional de Bomberos de Colombia”, escribió Lara en X al informar sobre la atención de la emergencia.

La solicitud de apoyo aéreo se plantea como un refuerzo a las labores que ya realizan los organismos en tierra, mientras continúa el seguimiento de la evolución del fuego.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que la UNGRD tramita apoyo aéreo para atender el incendio. - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Autoridades buscan evitar que las llamas lleguen a viviendas

La emergencia se registra en un área cercana a la vía que comunica a Cali con Yumbo. De acuerdo con los reportes citados de Noticias Caracol, una de las principales prioridades de los organismos de emergencia es impedir que el fuego avance hacia sectores habitados.

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El riesgo está relacionado con la proximidad de viviendas a la zona donde se concentra el incendio. Por esa razón, las labores de los equipos están dirigidas a contener la propagación de las llamas y evitar que estas alcancen áreas residenciales.

Los reportes conocidos hasta ahora señalan que el incendio ha consumido varias hectáreas, aunque la afectación total todavía no ha sido establecida oficialmente. El ministro del Interior indicó precisamente que esta información permanece en verificación.

Las condiciones de viento registradas en el sector también han incidido en el comportamiento del fuego y en las labores desarrolladas por los organismos que permanecen en el lugar.

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Cerca de 50 unidades participan en la emergencia

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana y los reportes difundidos sobre la emergencia, cerca de 40 unidades de organismos de socorro de Yumbo participan en el operativo.

En el grupo se encuentran integrantes del cuerpo de bomberos municipal, la Defensa Civil y equipos relacionados con la gestión del riesgo. A ellos se sumaron 12 unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali, que llegaron como apoyo a las labores de atención.

La presencia de estos equipos busca reforzar el trabajo terrestre en los diferentes puntos de la emergencia, especialmente frente a la necesidad de evitar que el incendio continúe extendiéndose hacia zonas donde pueda representar un riesgo para la población.

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Por ahora, las autoridades continúan con las labores de control y seguimiento mientras se define el alcance de la afectación y avanza el trámite para disponer de apoyo aéreo.

Cerca de 40 unidades de emergencia de Yumbo y 12 de Bomberos de Cali participan en las labores de atención. - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Bomberos de Yumbo señalan que el incendio pudo haber sido provocado

Otro de los aspectos que permanece bajo verificación está relacionado con el origen del incendio forestal.

Según la información suministrada por Bomberos de Yumbo y citada en el noticiero ya mencionado, el punto donde se habría iniciado el fuego permite establecer, de manera preliminar, que este pudo haber sido provocado.

Sin embargo, hasta el momento no se han entregado detalles que permitan establecer qué habría ocurrido exactamente ni las circunstancias en las que comenzaron las llamas. Por esa razón, esta versión se mantiene como una hipótesis preliminar y no como una conclusión definitiva sobre el origen de la emergencia.

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El incendio afecta una zona cercana a la vía que comunica a Cali con Yumbo y permanece bajo atención de los organismos de emergencia. - crédito Ejército Nacional de Colombia (referencia)