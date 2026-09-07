Colombia

El exprocurador Alejandro Ordoñez ya es oficialmente el embajador de Colombia ante la OEA: este es el decreto

El nombramiento quedó formalizado en el decreto 1365 del 4 de septiembre de 2026, con vigencia inmediata para la representación de Colombia ante el organismo hemisférico en Estados Unidos

El nombramiento de Ordóñez quedó fijado en un decreto expedido por la Cancillería de Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
El nombramiento de Ordóñez quedó fijado en un decreto expedido por la Cancillería de Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
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El Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, oficializó el nombramiento de Alejandro Ordóñez Maldonado como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos.

La designación quedó fijada en formalizado en el Decreto 1365 del 4 de septiembre de 2026 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

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“Nombrar al señor ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos - OEA, con sede en Washington, Estados Unidos de América”, se lee en el documento oficial.

El nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA fue el tercer decreto diplomático oficializado por la administración De la Espriella - crédito Suministrado
El nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA fue el tercer decreto diplomático oficializado por la administración De la Espriella - crédito Suministrado

La norma estableció que los gastos asociados al traslado y al ejercicio del cargo se cubrirán con los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, e incluyen viáticos, transporte de menaje doméstico y asignación de pasajes.

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Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente Decreto se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, por ello se autoriza el reconocimiento de viáticos y transporte de menaje doméstico, así como la asignación de pasajes”, establece la cartera en la misiva.

La Dirección de Talento Humano de la Cancillería deberá comunicar oficialmente la decisión y el texto indica que la designación entra en vigencia desde la fecha de expedición.

El nombramiento es el tercer decreto diplomático que oficializa la administración de De la Espriella. Antes, el presidente formalizó a María Consuelo Araújo como embajadora en Estados Unidos y a Mauricio Gaona como jefe de misión ante las Naciones Unidas.

Ordóñez regresaría a la OEA después de haber representado a Colombia en ese organismo entre 2018 y 2022 durante el gobierno de Iván Duque - crédito REUTERS/Kylie Madry
Ordóñez regresaría a la OEA después de haber representado a Colombia en ese organismo entre 2018 y 2022 durante el gobierno de Iván Duque - crédito REUTERS/Kylie Madry

La designación de Ordóñez había sido anticipada por el estratega Carlos Suárez, hombre cercano al hoy mandatario colombiano, en una publicación en X, donde lo describió como un hombre “valiente, transparente, dogmático, un verdadero defensor de la patria”.

Vuelve al ruedo el hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice: Alejandro Ordóñez (...). El que nunca claudicó”, agregó.

Carlos Suárez celebró el nombramiento de Ordoñez - crédito @carlossuarezr/X
Carlos Suárez celebró el nombramiento de Ordoñez - crédito @carlossuarezr/X

Esta será la segunda vez que estará en el cargo de representante diplomático ante el organismo internacional. Inicialmente se desempeñó en este puesto entre 2018 y 2022, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, en el que lideró debates regionales sobre defensa de la democracia, la crisis de Venezuela y derechos humanos.

Previo a ello, el exprocurador Ordóñez había lanzado su aspiración a la Presidencia de Colombia en 2018, pero no obtuvo la votación necesaria en la consulta interpartidista de la derecha colombiana.

Perfil de Alejandro Ordóñez

Alejandro Ordóñez Maldonado, de 71 años de edad, es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.

El exfuncionario ha ocupado varios cargos en el sector público. Fue concejal de Bucaramanga, magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, presidente del Consejo de Estado y procurador general de la Nación entre 2009 y 2016.

Su paso por la Procuraduría General de la Nación estuvo atravesado por decisiones disciplinarias de alto impacto político.

Alejandro Ordóñez
Alejandro Ordóñez fue concejal de Bucaramanga, magistrado y presidente del Consejo de Estado, así como procurador general de la Nación - crédito Colprensa

Entre ellos, se destaca su férrea oposición al Acuerdo de Paz con las Farc y lideró la campaña por el “No” en el plebiscito de 2016, postura que también atribuyó al actual presidente de los colombianos.

Entre sus decisiones disciplinarias, se contempla la destitución del entonces alcalde de Bogotá y ahora expresidente Gustavo Petro por un periodo de 15 años, a raíz de las irregularidades en el cambio del esquema de recolección de basuras.

En 2016, el Consejo de Estado anuló su reelección como procurador al considerar que hubo irregularidades en el proceso por el que fue escogido para un segundo período. Esa decisión puso fin a su permanencia en el Ministerio Público.

A lo largo de su carrera, Ordóñez ha sido identificado por posiciones conservadoras sobre el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parejas homosexuales. Esa gestión le dio respaldo en sectores afines y también abrió controversias por el alcance de sus determinaciones.

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